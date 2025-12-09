Ciencias Sociales
Suscribirse
Iniciar sesión
Inicio
Notes
Secc
Guías
GEO
FAM
ANTROP
POLIT
SOC
Archivo
Acerca de
Último
Lo mejor de
Debates
La ilusión de la intimidad
Recuperar lo sagrado en una época obsesionada con la exposición: más allá, la carne, los filtros y la actuación.
dic 9
•
Salvador Lorca 📚
58
13
30
No es mi problema
Eres un adulto. Yo también lo soy. Dejemos a un lado la búsqueda y el rescate y vayamos a lo divertido.
dic 3
•
Salvador Lorca 📚
and
David
19
7
9
noviembre 2025
El silencio en la cocina
¿Cuándo dejamos de tener tiempo? Revisitando un artículo de Francisco Colom y Ana Fedez
nov 24
•
Salvador Lorca 📚
,
Francisco Colom
, and
Ana Fedez
16
11
8
Una anatomía del nosotros
Ningún humano es una isla.
nov 17
•
Salvador Lorca 📚
and
Neurosciencegirl
17
6
10
¿De verdad los ricos deben dejar sin herencia a sus hijos?
¿Cómo se crían hijos dignos de administrar grandes riquezas?
nov 4
•
Salvador Lorca 📚
and
Miguel Gonzalez
12
6
11
octubre 2025
El problema de los estudios "El matrimonio te hace más feliz"
O mejor dicho, los muchos problemas - y los mitos- que se mantienen vivos.
oct 28
•
Salvador Lorca 📚
and
David
15
3
9
La Generación Z es peor de lo que crees
Clare Ashcraft sobre cómo los teléfonos nos han infantilizado.
oct 20
•
Salvador Lorca 📚
and
David
38
12
17
septiembre 2025
Nihilismo y Crisis de Occidente
Tú eres el siguiente. El punto de inflexión sin retorno.
sep 26
•
Salvador Lorca 📚
and
David
29
34
12
Sé Único
Cristal de Murano, barbacoa y cultura de masas.
sep 15
•
Salvador Lorca 📚
11
4
3
La Vida Social del Café, Ser un Barista y en Busca de un Café Decente
Mas allá del café espresso casero
sep 9
•
Salvador Lorca 📚
and
Paula Herrera
15
15
4
agosto 2025
40 Cosas que sé que son Verdad
Pensamientos destilados de una década.
ago 16
•
Salvador Lorca 📚
24
8
10
Consejos de Supervivencia para Padres con Hijos en Secundaria: La Guía
Una fase de la vida que no sólo hay que soportar, sino disfrutar
ago 1
•
Salvador Lorca 📚
and
Rafael Fuentes
14
7
6
© 2025 Lawi
·
Privacidad
∙
Términos
∙
Aviso de recolección
Crea tu Substack
Descargar la app
Substack
es el hogar de la gran cultura
This site requires JavaScript to run correctly. Please
turn on JavaScript
or unblock scripts