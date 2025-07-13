Vidas Digitales: Solo Ocurrió si lo Documenté (con Fotos y/o Vídeos)

Por: Miguel Gonzalez

Nos sintonizamos con el ritmo de compartir y ver, construyendo un sentido instintivo de los hábitos de nuestros seguidores y de los que seguimos, de los que llamamos amigos y de los que simplemente acechamos. Desarrollamos lo que algunos científicos sociales han denominado «conciencia ambiental» de las vidas de quienes forman parte de nuestros gráficos sociales e intuimos, como Jedi, cuándo se han ausentado de la red. Nuestra visión se orienta a ver cuántos «me gusta» o comentarios ha recibido una publicación, y cuando abrimos la aplicación o entramos en el sitio web de la red, nuestros ojos se dirigen hacia el lugar (la esquina superior derecha, en el caso de Facebook) donde nuestras notificaciones aparecen como un número, brillante como el bermellón.

También podemos recibir alertas por correo electrónico y ventanas emergentes en nuestros teléfonos: las buenas noticias pueden llegar de diversas formas, siempre instándote a volver a la red para responder.

Compartir Ciencias Sociales

El problema de las alertas es que, como nuestras actualizaciones, nunca terminan. Se convierten en una forma de estar permanentemente encadenado a la red. Siempre estamos a la espera de recibir buenas noticias, aunque aparentemente estemos ocupados en otra cosa. Del mismo modo que los espacios urbanos amenazan con acabar con el silencio o con las estrellas -el sonido y la luz de la ciudad, su vitalidad primordial, se convierten en contaminantes-, las notificaciones desplazan la contemplación. Nos condicionan a esperar siempre otra cosa, algún mensaje exterior que sea más importante que lo que estemos haciendo en ese momento.

La escritora y ex ejecutiva de tecnología Linda Stone llama a este fenómeno «atención parcial continua». Ella lo diferencia de la multitarea, aunque existe cierta similitud. La atención parcial continua, dice, «está motivada por el deseo de ser un nodo vivo en la red». Otra forma de decirlo es que queremos conectar y estar conectados. Queremos escanear eficazmente en busca de oportunidades y optimizar las mejores oportunidades, actividades y contactos, en cada momento. Estar ocupado, estar conectado, es estar vivo, ser reconocido e importar".

Psicólogos e investigadores del cerebro han empezado a estudiar estos problemas, con algunas conclusiones desalentadoras: la multitarea es en gran medida un mito; no podemos hacer varias cosas a la vez, y cuando lo intentamos, tendemos a hacer peor las dos cosas. Las interrupciones frecuentes -como que tu teléfono empiece a vibrar mientras lees este párrafo- hacen más difícil volver a la tarea que tenemos entre manos. De hecho, los oficinistas sufren una interrupción cada tres minutos aproximadamente. Puede ser un correo electrónico que aparece o un amigo que pasa por tu mesa. Pero puedes tardar más de 20 minutos en deshacerte de la interrupción y volver al trabajo que tienes entre manos.

Eso significa que muchos de nosotros somos interrumpidos con demasiada frecuencia para recuperar la concentración, con el resultado de que nuestro trabajo y nuestra claridad mental se resienten. Por otra parte, algunos de estos mismos estudios han descubierto que cuando esperamos interrupciones, podemos rendir mejor, ya que nos entrenamos para tener una mente más concentrada y completar una tarea en un periodo limitado.

Puedes desactivar las alertas de correo electrónico de X/Twitter o decirle a tu smartphone que deje de enviarte las actualizaciones de Facebook o las últimas noticias de Tumblr. Pero las alertas son el símbolo crítico de la llamada y la respuesta, la afirmación y la aprobación, que unen a una red social. Nos hacen saber que se nos escucha, y si no se nos imponen, aún tenemos que contar con ellas cuando nos conectamos a la aplicación o al sitio web de la red. Es importante no sólo tenerlos, sino también tenerlos en número suficiente, o al menos en una cantidad que, nos decimos a nosotros mismos, justifique la actualización. Cuatro personas han hecho clic en «me gusta»; supongo que es suficiente. Después de publicar una actualización, puede que volvamos a la red varias veces durante la hora siguiente, esperando alguna respuesta que la valide.

La ventana para este tipo de respuesta es dolorosamente breve. Sabemos con bastante rapidez si nuestra foto bellamente filtrada de un bocadillo de queso a la plancha o nuestro chiste sobre un político mujeriego fue un fracaso. Según un estudio de 2010 de Sysomos, sólo el 29% de los tweets reciben una respuesta -una respuesta, un retweet o un favorito-, mientras que el 6% son retweeteados. El 92% de los retweets se producen en la primera hora del tweet, lo que significa que si han pasado 60 minutos y nadie ha retomado tu tweet, es probable que haya desaparecido en el éter. Incluso cuando aparecen, los «Me gusta» y los «Favoritos» han perdido casi todo su significado: son un signo de aprobación y popularidad, por supuesto, pero ahora también son una forma bastante convencional de decirle a un amigo que se le ha escuchado. El favorito se ha convertido en una palmadita en la espalda.

Esta efimeridad contribuye a la tendencia de las redes sociales a la autoconciencia y a la calibración constante de la propia personalidad pública. Sabemos que no disponemos de mucho tiempo -ni de muchos caracteres- y que más nos vale hacerlo valer. Si no obtengo más de 10 «Me gusta» en los primeros tres minutos después de tuitear algo, probablemente lo borre", dijo un cómico aficionado al Wall Street Journal. De lo contrario, el tuit queda colgado, como un pequeño emblema de la ambición insatisfecha de su autor.

Lo que ese cómico teme realmente es la pérdida de seguidores y de capital social. Tal vez demos por sentado que las redes sociales vienen acompañadas de métricas. Se nos dice constantemente cuánta gente nos sigue, cuántos aprobaron una actualización, cuántos siguen a esas personas. Las métricas ayudan a crear las jerarquías que están incrustadas en todas las redes sociales, y que a menudo reproducen las jerarquías offline. Si no sabes inmediatamente lo popular que es alguien en las redes sociales, la respuesta está a sólo un clic de distancia.