Ciencias Sociales

Salvador Lorca 📚
Dec 4, 2024

Estoy a favor de dar a los escritores lo que necesiten, y leo a muchos escritores de Substack, aunque sólo estoy suscrito con dinero a unos pocos (¡ojalá pudiera hacer más!) Pero como lector, he leído la opinión es que el formato antiguo era mucho mejor. Más fácil de usar, más directo, menos torpe, menos desordenado, mucho más tranquilo, me han dicho.

Incluso una persona escribió que ahora tiene que evitar Substack para cuidar su sistema nervioso. No te rías, ¡es un tema sensible! Pero en serio, esto es real.

Personalmente, no me ocurre, todavía, pero tiempo al tiempo ....

David Puente
Dec 3, 2024

De los mejores posts que he leído por aquí hablando de la propia Substack. Y si, yo me siento muy parecido. Entre tirar la toalla y seguir por inercia porque en el fondo me hace bien escribir.

