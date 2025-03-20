Fuente: Wikimedia Commons

Las Personas que No Quieren que Duermas

Por: Sara Eckel, autora de “It's Not You” (Penguin) y editora de It's Not Us. Colabora con The New York Times, The Washington Post, The Guardian, Longreads, Psychology Today y muchas otras publicaciones.

Cuando el ex especialista en ética del diseño de Google, Tristan Harris, testificó ante el Senado de EE. UU. en 2019, explicó por qué tantos de nosotros estamos perpetuamente distraídos por nuestros teléfonos: «Puedes intentar tener autocontrol, pero hay miles de ingenieros al otro lado de la pantalla trabajando en tu contra».

Desde que leí esa cita en el libro de Johann Hari, Stolen Focus, la he repetido docenas de veces a amigos y familiares.

Lo recuerdo a altas horas de la noche, cuando en lugar de elegir un libro de la tambaleante pila de mi mesita de noche, doy otra vuelta de ruleta en Instagram, viendo vídeos de mascotas y bebés de desconocidos. Sé que no es la mejor manera de emplear mi tiempo, pero he trabajado duro todo el día y estoy cansada y ¡oh, Dios mío, son una cabra y un pato los mejores amigos!

Pienso en ello cuando amigos con títulos de posgrado de universidades de la Ivy League me dicen que apenas tienen capacidad de atención para leer libros o periodismo de largo formato. O cuando, en lugar de escribir otro párrafo o trabajar en una idea compleja, cojo mi teléfono y juego a un juego de palabras.

“Lo que no me daba cuenta antes es que no todas las horas del día son iguales. Hay horas en un día… y luego están tus mejores horas. Tus mejores horas son aquellas en las que te sientes más vivo, más lleno de energía, más inspirado, más creativo — más tú. Son esos momentos en los que tu enfoque es nítido, tu confianza está al máximo y tu corazón está completamente involucrado. Eres la mejor versión de ti mismo, sin esfuerzo. Como si estuvieras bajo el efecto de una droga orgánica sin efectos secundarios. Con el tiempo aprendes: tus mejores horas son un regalo - raras, finitas, para no desperdiciar. ¿Qué parte de tu vida merece que le dediques esas horas? Tus sueños - sean cuales sean.” Puede que te las arregles, o incluso prosperes, con el tiempo que te sobra. Pero tus sueños no se harán realidad así. Tus sueños no se harán realidad como “proyectos secundarios”, a menos que lo sean solo de nombre — a menos que en secreto les des la energía de un proyecto principal. Tus sueños exigen tus mejores horas—y nada menos. Porque cuando regalas tus mejores horas, estás regalando tus sueños — a los sueños de alguien más o, peor aún, a la nada.” -Anu Atluru, de Working Theorys.

Los estadounidenses ahora pasan casi la mitad de cada día mirando sus dispositivos, lo que genera enormes beneficios para la industria tecnológica. Las empresas tecnológicas ganan dinero cada vez que vemos un anuncio y cada vez que les proporcionamos datos vendibles a través de nuestros clics y deslizamientos. Y, sin embargo, la cuestión del tiempo excesivo frente a la pantalla casi siempre se presenta como un problema que debe ser gestionado por el individuo, en lugar de como el resultado de corporaciones con buenos recursos que despliegan herramientas sofisticadas para piratear nuestra atención.

“'No tengo tiempo' no es una frase útil cuando se trata de algo relacionado con tus sueños. Está bien elegir activamente hacer algo o no hacerlo, pero no le eches la culpa al tiempo.” - Alexi Pappas

Por ejemplo, Harris le dijo a Hari que los ingenieros de Facebook podrían diseñar fácilmente una función que te diga cuáles de tus amigos están cerca y disponibles para quedar, pero no lo hacen porque no es de interés económico para Meta. «Facebook gana más dinero por cada segundo extra que pasas mirando una pantalla en su sitio, y pierde dinero cada vez que dejas la pantalla», escribe Hari.

Las empresas de redes sociales no quieren que salgas y te diviertas con tus amigos, quieren que mires fotos de tus amigos divirtiéndose sin ti. Las empresas tecnológicas no quieren que dejes el teléfono y leas un libro, y desde luego no quieren que apagues la luz y te vayas a dormir. Dormir es malo para la economía.

«Dormir es un gran problema», dijo a Hari Charles Czeisler, investigador del sueño de la Facultad de Medicina de Harvard. «Si estás dormido, no gastas dinero, así que no consumes nada. No produces ningún producto». Cziesler añadió que si la gente volviera a dormir una cantidad saludable de horas, «sería un terremoto para nuestro sistema económico, porque nuestro sistema económico se ha vuelto dependiente de las personas privadas de sueño».

La gente que nos vende cosas lo sabe. Cuando era director ejecutivo de Netflix, Reed Hastings dijo que el principal competidor del canal de streaming no es FX ni HBO, es el sueño. La periodista Rina Raphael, autora de The Gospel of Wellness, asistió a una conferencia en la que Hastings ensalzó las virtudes de ver series y películas en binge-watching ante un público entusiasta, explicando: «Te pones a ver una serie o una película que te mueres de ganas de ver y acabas quedándote hasta tarde, así que en realidad competimos con el sueño», dijo. «¡Y estamos ganando!».

Ganan cuando no cierras inmediatamente la aplicación de streaming después de terminar de ver tu programa, sino que dejas que se cargue el siguiente. Ganan cuando tu pulgar se desliza sin esfuerzo por el interminable flujo de contenido de tu teléfono: el inventor del «desplazamiento infinito» se arrepiente profundamente. Los proveedores de bienes y servicios nos han estado estudiando como ratas de laboratorio. Saben cómo conseguir que sigamos apretando las palancas que nos proporcionan esas dosis de validación, estimulación y comodidad.

La rata de laboratorio nunca llega a darse cuenta de que es una rata de laboratorio. Nunca llega a decir: Me están manipulando para beneficio de otra persona. Voy a tomar una decisión diferente.

Pero lo hacemos.

He estado barajando

Me gusta ver la televisión y mirar fotos de los hijos y las mascotas de mis amigos. No voy a dejar de hacer esas cosas. Pero entender que tengo adversarios me ayuda a tomar mejores decisiones. Una pregunta que me resulta útil: ¿Lo que estoy haciendo es bueno para mí o para la economía?

Si mi marido y yo vamos de excursión con nuestra perra, Polly, nadie gana dinero. Si hago una foto de Polly y la publico en Instagram, lo he convertido en un acontecimiento económico. Le estoy proporcionando a Meta datos personales para venderlos a otras empresas, y contenido gratuito para poner junto a la publicidad. Si publico la foto, querré saber a quién le ha gustado, es patético, pero cierto. Después de la caminata, cuando los tres estemos sentados en una cervecería al aire libre cercana (un negocio del que sí quiero que ganen dinero a mi costa), estaré tentado a coger el teléfono y posiblemente empezar a mirar fotos de perros y bebés. En lugar de mirar a los perros y bebés que me rodean.

Monetizar a Polly.

Saber todo esto no me ha impedido por completo publicar fotos de mis caminatas, pero lo hago con mucha menos frecuencia. Identificar con precisión al culpable le da a mi proyecto de disciplina digital un tipo diferente de energía: lo siento, Mark Zuckerberg, hoy no estás ganando dinero a mi costa. No siempre gano esta batalla, de hecho, la pierdo muchas veces, pero al menos estoy mejor preparado para ella. Y cuando meto la pata, me perdono a mí mismo. Me niego a aceptar la culpa del problema creado por los ingenieros al otro lado de la pantalla.

Veo la ironía. Estoy publicando esto en una plataforma tecnológica propiedad de tipos ricos, en un newsletter que espero que sea económicamente sostenible, es decir, que sea rentable. Quiero que leas mi material, y debería querer que pases tiempo en las plataformas que te llevan a esta página, ya sea Facebook, correo electrónico u otro Substack. (Cuando un amigo me dijo recientemente que Substack envía notificaciones push para conseguir que los usuarios frecuentes se conviertan en suscriptores de pago, le dije: «¡¡Bien!») Cuando te gusta, compartes, comentas o te suscribes, mejoras mis perspectivas financieras. Si tú vas de excursión con tu perro, yo no gano nada.

Solía torturarme por este tipo de cosas, pero ahora veo que es un truco de los poderosos para agitar la mano ante cualquier mal social y decir que «todos» somos culpables. Sí, es terrible que el senador que ha recibido más dinero de las empresas de combustibles fósiles que cualquiera de sus colegas dicte nuestra política sobre el cambio climático. Pero, ¿eres de los que critican si tomaste un vuelo a la boda de tu primo en Phoenix el mes pasado? Sí, lo eres.

Puedes criticar a las empresas tecnológicas incluso cuando utilizas sus servicios, y si hay suficientes personas que lo hacen, tal vez podríamos incluso mejorarlas. Estoy seguro de que la mayoría de esos mil ingenieros no quieren hacer daño a la gente, y si tuviéramos leyes que exigieran a sus empleadores un comportamiento más responsable, probablemente ellos también dormirían mejor.

Háblame de tu relación con tus dispositivos. ¿Crees que dificultan tu capacidad de concentración o son simplemente herramientas útiles que te hacen la vida más fácil (o una combinación de ambas cosas)? ¿Crees que pasas demasiado tiempo con ellos? ¿Has intentado alguna vez reducir el tiempo que pasas delante de la pantalla? ¿Funcionó?

Nota: Agradecemos a Sara Eckel su colaboración en este artículo, adaptado del suyo en inglés:

