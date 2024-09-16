La antropología del arte se refiere al campo, dentro de la antropología social y cultural, que se dedica principalmente al estudio de las expresiones plásticas y pictóricas.

▷ Arte y Antropología Cultural

El concepto de arte como algo puramente estético, propio de la civilización industrial, no es muy útil para los estudios transculturales. La mayoría de las formas artísticas que vemos en museos y libros de arte procedentes de la América nativa (incluyendo la del sur), o de África u Oceanía son objetos que en su día formaron parte de un conjunto artístico mayor del que han sido extraídos. Tenemos que intentar reconstruir e imaginar tanto el contexto artístico como el cultural si queremos obtener un sentido más profundo del significado que el que nos proporciona la pieza disponible. Incluso entonces, es casi imposible definir el conjunto artístico. Quizá sea mejor pensar en estas piezas com…