Parejas de Hecho y el Registro de su Unión en Europa

Nota: En general, esta sección se referirá, como ejemplo, al derecho francés.

En el Código Civil francés de 1804, el matrimonio era la única forma de pareja reconocida. En aquella época, esto reflejaba la convicción política de que la familia basada en el matrimonio era la mejor garantía de un buen orden social. Como resultado, tanto las condiciones para formar un matrimonio como el estatus resultante se establecieron en los textos de una forma precisa que dejaba pocas alternativas. El marco era a la vez restrictivo y protector. Por el contrario, las parejas que optaban por cohabitar o vivir en concubinato quedaban fuera de la ley. Dos siglos después, este marco se ha reformado radicalmente para dar cabida a nuevas formas de conyugalidad.

Desde los años 70, el número de matrimonios ha ido disminuyendo. En Francia, en 1972, se celebraron 417.000 matrimonios; en 2006, la cifra había descendido a 267.000…