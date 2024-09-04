La Periurbanización en el Futuro de las Ciudades: Los Espacios Intermedios, una Forma Híbrida

La periurbanización es uno de los procesos del crecimiento urbano, que adopta formas cada vez más complejas. Hasta la posguerra, era relativamente fácil trazar los límites morfológicos de la ciudad. Sin embargo, las grandes transformaciones en la periferia de las ciudades y la urbanización continua y dispersa en los márgenes de las aglomeraciones han dejado obsoletas las categorías espaciales tradicionales de rural y urbano.