Futuro de las Ciudades: Los Espacios Intermedios, una Forma Híbrida de Geografía Urbana
La geografía (des)urbana de la periferia
La Periurbanización en el Futuro de las Ciudades: Los Espacios Intermedios, una Forma Híbrida
La periurbanización es uno de los procesos del crecimiento urbano, que adopta formas cada vez más complejas. Hasta la posguerra, era relativamente fácil trazar los límites morfológicos de la ciudad. Sin embargo, las grandes transformaciones en la periferia de las ciudades y la urbanización continua y dispersa en los márgenes de las aglomeraciones han dejado obsoletas las categorías espaciales tradicionales de rural y urbano.
▷ Nombres de las Periferias Urbanas
“Borgata”, ‘favela’, ‘périurbain’ y ‘suburbio’ son sólo algunos de los diferentes términos utilizados en todo el mundo para referirse específicamente a las comunidades que se desarrollan en la periferia de los centros urbanos. Es necesario un marco verdaderamente global para el estudio de la periferia urbana. En lugar de contemplar estas comunidades diferenciadas a través de la lente de la noción occident…