La Antropología y la Comunicación

Los objetos de estudio de la antropología de la comunicación abarcan desde mitos, cuentos, conjuros rituales, panegíricos funerarios y discursos políticos hasta cotilleos, saludos cotidianos y regateos entre compradores y tenderos.

El proyecto de antropología de la comunicación

La antropología de la comunicación nació en la década de 1960 en el seno de la antropología cultural estadounidense. En 1962, el antropólogo y lingüista Dell Hymes publicó un manifiesto a favor de una etnografía del habla. En él proponía estudiar la relación entre lengua, cultura y sociedad siguiendo la estela de los trabajos de Franz Boas, Edward Sapir y Benjamin Lee Whorf, pero con un énfasis más decidido en el análisis de las prácticas lingüísticas en su contexto.