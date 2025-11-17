Arte surrealista de Chema Ménendez

‘‘La soledad, para mí, es lo contrario de la solidaridad’’ -Gabriel García Marquez

Una epidemia silenciosa de soledad y aislamiento social

Tengo el placer de presentar un brillante artículo invitado de Neurosciencegirl, donde profundiza en uno de los grandes problemas sociales de nuestro tiempo.

Contrario a mi costumbre, apenas puedo añadir nada, pero sí quisiera incidir en su relación con la precariedad (precisamente el tema del concurso del escritor de este mes, por si te animas) y la pobreza. El estrés asociado a la inestabilidad económica o a la pobreza puede provocar problemas de salud mental, como depresión y ansiedad, que están estrechamente relacionados con sentimientos de soledad.

Las preocupaciones económicas pueden consumir la energía mental de una persona, dejando poco margen para mantener relaciones o buscar conexiones sociales. Las presiones económicas crean una cascada de condiciones que fomentan la soledad (que no es lo mismo que aislamiento), desde la limitación de la participación social debido a las restricciones de costes hasta la inducción de problemas de salud mental y el retraimiento social. Abordar estos problemas requiere estrategias integrales que incluyan apoyo económico, servicios de salud mental e iniciativas de creación de comunidad, así como la búsqueda de amigos.

—Salvador Lorca

Una anatomía del nosotros

Por: Neurosciencegirl

El cognitivista John Cacioppo fue de los primeros investigadores en señalar que el aislamiento social subjetivo podía suponer un factor de riesgo y contribuir a un declive cognitivo más rápido, un peor funcionamiento ejecutivo, mayor negatividad, cognición depresiva y una mayor sensibilidad a las amenazas sociales.

Esta premisa le llevó a definir una teoría evolutiva de la soledad que sostiene que la falta de conexión interpersonal resulta aversiva porque, evolutivamente, dicha deficiencia suponía una amenaza para la capacidad de los individuos de sobrevivir y reproducirse. La teoría propone que la soledad produce entonces sentimientos de ansiedad aumentada y percepciones de vulnerabilidad ante la amenaza, es decir, funciona como un mecanismo de alerta que nos incita a buscar conexión social.

¿Tiene sentido ayudar a un extraño?

Esta teoría acompaña bien lo que sabemos sobre la cooperación humana. De hecho, los humanos cooperamos de manera desproporcionada si nos comparamos con otros primates, y sobre todo con aquellos con los que no guardamos parentesco. Esto último parece contraintuitivo, sobre todo si se encuadra dentro de la lógica darwiniana, es decir, que cualquier comportamiento cooperativo debe beneficiar al sujeto que lo emite. Dentro de este ámbito se suelen manejar los términos individual fitness o aptitud individual, es decir, la supervivencia y reproducción del propio individuo; e inclusive fitness o aptitud inclusiva, es decir, la supervivencia de los genes del individuo ayudando a aquellos que comparten parentesco con nosotros.

Ante esta aparente contradicción, el psicólogo cognitivista Michael Tomasello plantea una alternativa que intenta darle coherencia. Los humanos evolucionamos como colaboradores obligados, es decir, nos volvimos tan dependientes los unos de los otros para sobrevivir que, si queríamos asegurar nuestro bienestar físico y psicológico, necesitábamos a nuestros compañeros de grupo, fueran o no familia.

La cultura humana es, en cierto modo, un subproducto de ello, un contrato invisible con multitud de extraños. En especial, cuenta con dos características únicas: la evolución acumulativa y las instituciones. La primera hace referencia a que, al igual que heredamos los genes, heredamos mediante un mecanismo “lamarckiano” las prácticas e inventos de nuestros antepasados. Mientras que la segunda, resalta las normas, estructuras y creencias a las que se adscriben los miembros de un grupo. De hecho, aquellos que las transgreden se exponen, entre otras sanciones, al ostracismo, y generalmente las condenas implican aislamiento social y la negación de pertenencia al grupo.

Matt es bloqueado por todo el mundo como castigo por sus acciones; solo es capaz de ver siluetas borrosas (episodio “Navidad Blanca” de Black Mirror).

¿Nacimos corruptos o nos corrompe la sociedad?

Problemas de confianza, Bruno Cæsar

Otro de los elementos clave que están detrás de nuestra necesidad de cooperación social es que la enseñanza es una forma de altruismo. En nuestras sociedades la información es poder (chismes incluidos), pero no sirve de nada que como individuo seas su único conocedor.

Desde luego que Nicolás Maquiavelo no estaría de acuerdo con esta visión cooperativa. En El Príncipe sostiene que un gobernante debe confiar en sus propias tropas y no en mercenarios o fuerzas auxiliares ajenas, ya que estas últimas son peligrosas, aunque venzan, el príncipe queda a su merced, y si pierden, está arruinado. Esta desconfianza hacia la cooperación lo podemos en contrar en debates filosóficos más antiguos, porque Rousseau y Hobbes ya se enfrentaban a esta cuestión tan fundamental sobre la naturaleza humana.

“el hombre es un lobo para el hombre” -Leviatán, Hobbes

¿Nacen los seres humanos con una disposición natural a la cooperación y la benevolencia, virtudes que la vida en sociedad corrompe gradualmente (perspectiva rousseauniana)? ¿O son inherentemente egoístas y renuentes a auxiliar a sus semejantes, requiriendo que las instituciones sociales canalicen posteriormente estos instintos hacia formas de convivencia civilizada (perspectiva hobbesiana)?

Sabemos por estudios en niños pequeños que más o menos todos los humanos nacemos con ciertas tendencias a cooperar sin haberlas aprendido de un adulto previamente. Sin embargo, esta conducta tiende a regularse en base a nuestras experiencias vitales y lo que se comparte. Por ejemplo, aprendemos a no colaborar si sabemos que no habrá reciprocidad; podemos decir que tenemos genes egoístas y cuerpos cooperativos.

En un experimento con veinticuatro bebés de 18 meses, veintidós ayudaron al menos una vez, y la mayoría lo hizo enseguida. Además, las situaciones se controlaron específicamente para evitar que ayudaran porque les gustara la actividad en sí, por ejemplo, recoger pinzas del suelo o abrir armarios. Además, los investigadores observaron que se daba el llamado efecto de la sobrejustificación, es decir, cuando una actividad es intrínsecamente gratificante, ofrecer recompensas externas disminuye la motivación interna, ya que el incentivo se desplaza hacia factores externos. Este efecto fue documentado por el psicólogo de Stanford Mark Lepper y otros investigadores en distintos ámbitos. En el caso de los niños, las recompensas concretas no solo no fomentan la colaboración, sino que la reducen, porque transforman una motivación interna en una transacción externa.

Asimismo, la socialización da forma al desarrollo de las tendencias altruistas en los niños, que parten con una disposición natural a ayudar y cooperar. En consecuencia, se van interiorizando y acumulando normas sociales con el fin de que se cumplan. En estudios similares al mostrado arriba, se observa cómo los niños se recuerdan unos a otros las normas y se castigan a sí mismos con culpa o vergüenza cuando no las respetan. De modo que los humanos somos extremadamente sensibles a la presión grupal y, sobre todo, a moldear nuestra conducta según la identidad del grupo, lo que da lugar al nosotros. Por eso podemos decir que tanto Hobbes como Rousseau acertaron en su diagnóstico, nacemos con impulsos cooperativos, pero es la sociedad quien los cultiva, los regula y, a veces, los corrompe.

¿Es la moralidad un arma de doble filo?

En esta misma línea conviene hablar de la moralidad, ya que algunos autores la plantean como el mecanismo por excelencia para asegurar la cooperación entre humanos. Decía la profesora de filosofía y ética kantiana Christine Korsgaard que la moralidad no es aquella en que yo hago algo por ti o tú haces algo por mí, sino aquella en que nosotros dos hacemos algo juntos.

Para muchos resulta paradójico que las ciencias humanas actuales enfaticen nuestra capacidad de cooperación, nuestra preocupación por el bienestar ajeno y nuestras tendencias altruistas, justo cuando disponemos de evidencia abundante del daño que los humanos pueden infligirse entre sí. De hecho, se da por supuesto que solo existe una única forma de moral y cuando alguien infringe estas normas invisibles es acusado rápidamente de carecer de valores. Es por ello que en Peligros de la moralidad, el psiquiatra Pablo Malo señala que “la moral es un atributo del nosotros, pero se construye siempre contra los otros, generando así solidaridad interna en el propio grupo pero violencia contra los demás”.

Esta observación desmonta la visión ingenua de la moralidad como simple virtud. A lo largo de la historia, las atrocidades más devastadoras se han perpetrado bajo el convencimiento de estar del lado correcto, de defender valores superiores, de proteger al grupo de amenazas externas.

“Es imposible exagerar la importancia de la tendencia del ser humano a dividir el mundo en Ellos y Nosotros en lo que respecta al tema de este libro: el lado oscuro de la moralidad. La mayoría de los peligros de la moralidad —y en especial la violencia moralista— tienen su origen en nuestra mente moral tribal. La discriminación, el odio y la guerra contra el diferente y el «enemigo» impregnan toda la historia humana.” - Los peligros de la moralidad, Pablo Malo

Ese sometimiento individual al bien colectivo tiene costos, la libertad personal se restringe, las necesidades individuales pueden sacrificarse, y quienes no se ajustan a las normas grupales enfrentan castigo o exclusión. El nosotros se paga con conformidad y obediencia porque existe una alternativa que, a ojos de la evolución, es todavía peor, el aislamiento social.

