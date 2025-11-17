Ciencias Sociales

Alma Flores
Nov 17

La soledad es algo más compleja de lo que se suele creer: Sentirse solo o desconectado de los demás es tener la sensación de no tener relaciones significativas o cercanas, ni un sentimiento de pertenencia. Refleja la diferencia entre el nivel de conexión real y el deseado de una persona. Esto significa que incluso una persona con muchos amigos puede sentirse sola.

Magnífico trabajo.

San
2d

Esta bien

