Ciencias Sociales

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Salvador Lorca 📚
Jul 7, 2024

"Asiria pronto descubrió una dolorosa verdad: los imperios son como los esquemas Ponzi: fraudes financieros en los que se paga a los inversores anteriores con los depósitos de los nuevos inversores. Los costes de mantener el territorio imperial sólo pueden suscribirse con el botín y los tributos extraídos por las constantes nuevas conquistas; los imperios deben seguir expandiéndose si no quieren derrumbarse."

- Paul Kriwaczek (Babilonia: Mesopotamia y el nacimiento de la civilización)

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Jul 7, 2024

"Escuche, ¿estamos indefensos? ¿Estamos condenados a hacerlo una y otra vez? ¿No tenemos más remedio que hacer de Fénix en una secuencia interminable de ascenso y caída? Asiria, Babilonia, Egipto, Grecia, Cartago, Roma, los imperios de Carlomagno y el Turco: reducidos a polvo y arados con sal. España, Francia, Gran Bretaña, América: calcinadas en el olvido de los siglos. Y una y otra vez. ¿Estamos condenados a ello, Señor, encadenados al péndulo de nuestro propio loco mecanismo de relojería, impotentes para detener su vaivén? Esta vez, nos balanceará limpiamente hacia el olvido".

- Walter M. Miller Jr. (Un cántico para Leibowitz (San Leibowitz, nº 1))

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Por supuesto, sigue adelante.

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