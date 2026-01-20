Por: José González (entrevistador)

Hoy nos acompaña un investigador sénior de políticas, Noah Miller, para debatir una tesis provocadora: nuestra obsesión moderna por la seguridad nos está volviendo menos saludables y menos innovadores.

Un estudio publicado hace un tiempo en The Journal of Pediatrics sugiere que la falta de “actividad independiente” está agravando la crisis de salud mental infantil. ¿Se trata solo de la sobreprotección infantil?

Es mucho más amplio. Los autores sostienen que “una causa principal del aumento de los trastornos mentales es la disminución a lo largo de décadas de las oportunidades de que los niños y adolescentes jueguen, deambulen y participen en otras actividades independientemente de la supervisión y el control directos de los adultos”.

El artículo destaca un cambio que duró décadas —desde los años 60 hasta los 80—, en el que dejamos de ver a los niños como “competentes, responsables y resilientes” y comenzamos a verlos como seres frágiles que necesitan supervisión constante. Pero si analizamos los datos, no se trata solo de una tendencia en la crianza; es una transformación social. Hemos sustituido la “riesgofilia” (la aceptación del riesgo como una oportunidad) por la “riesgofobia” (la aversión, el miedo, al riesgo) de forma generalizada. Ya se trate de niños en un parque o ingenieros en una plataforma de lanzamiento, nuestra cultura predeterminada ha pasado del “descubrimiento” a la “protección”.

¿Cómo define los conceptos de riesgofilia y riesgofobia?

En términos sociológicos, la riesgofilia es la tendencia cultural a valorar el riesgo como una oportunidad de crecimiento, innovación y fortalecimiento del carácter. Es una mentalidad de "ensayo y error". Por el contrario, la riesgofobia es la aversión sistémica a la incertidumbre, donde la prioridad absoluta es la minimización de cualquier peligro legible, a menudo a costa del progreso y la autonomía personal.

Usted menciona la década de 1970 como un punto de inflexión importante. ¿Qué ocurrió con nuestro apetito colectivo por el riesgo durante esa década?

La década de 1970 marcó el nacimiento de la “cultura de la seguridad” moderna. En un lapso muy breve, presenciamos, por ejemplo en EEUU, la creación de la EPA, la OSHA y la Comisión Reguladora Nuclear, junto con leyes históricas como la Ley de Seguridad de Productos de Consumo. Si bien estas se crearon con la buena intención de resolver problemas reales, institucionalizaron una nueva mentalidad. Pasamos del optimismo a una forma de pesimismo que se filtró en nuestras políticas y decisiones corporativas. Economistas como Tyler Cowen se refieren a esto como “El Gran Estancamiento”: una desaceleración de la productividad y la innovación que se correlaciona directamente con este giro hacia la aversión al riesgo.

¿Puede explicar el “Principio de Precaución” y cómo cambió nuestra forma de innovar?

El Principio de Precaución, o Vorsorgeprinzip, es esencialmente la regla de “más vale prevenir que lamentar” llevada al extremo burocrático. Sugiere que, si una acción tiene algún potencial de daño, la carga de la prueba recae en quien desea realizar la nueva acción, en lugar de en quienes se oponen. En la práctica, esto crea un ambiente de “culpable hasta que se demuestre su inocencia” para la innovación. Es una postura defensiva. Al intentar prevenir cualquier posible resultado negativo, a menudo prevenimos el proceso de ensayo y error que conduce al progreso.

¿Cómo afecta este cambio nuestra forma de ver la competencia de los adultos?

Ese es el quid de la cuestión. Hemos aplicado la misma lógica a los adultos que a los niños. Pasamos de una comprensión implícita de los estadounidenses como resilientes y capaces a una visión de que las personas requieren supervisión y protección constantes por parte del Estado o de las entidades corporativas. Si bien hemos ganado autonomía en áreas de bajo riesgo, como elegir qué comemos o vestimos, hemos perdido libertad en áreas de alto riesgo, que implican responsabilidad personal y riesgo calculado.

Si realmente estamos “pensando en el riesgo al revés”, ¿cuál es la consecuencia?

La consecuencia es doble: una disminución del bienestar mental y una disminución del progreso físico. Para los niños, la falta de asunción independiente de riesgos impide el desarrollo de la resiliencia, lo que genera ansiedad. Para la sociedad, conduce a una falta de avances tecnológicos. Cuando se prioriza la eliminación del riesgo sobre la búsqueda de oportunidades, no solo se obtiene un mundo más seguro, sino uno estancado. En esencia, somos reacios a hacer concesiones, olvidando que el mayor riesgo de todos podría ser, precisamente, el estancamiento.

Además de analizar las actitudes sociales hacia el riesgo, quisiera examinar la vinculación de la reducción del juego independiente en niños con problemas de salud mental. ¿Cuál es el problema del principio de precaución?

El problema fundamental del principio de precaución es que, en su forma más estricta, es como realizar un análisis de coste-beneficio sin la columna de beneficios. Una sola “X” en la columna de costes basta para generar una decisión negativa.

¿Y funciona?

Sin rodeos, no funciona. En un artículo de 2005, “El principio de precaución como base para la toma de decisiones”, el jurista de Harvard Cass Sunstein argumenta que “el principio de precaución no ayuda a las personas ni a las naciones a tomar decisiones difíciles de forma no arbitraria. Si se toma en serio, puede ser paralizante y no proporciona ninguna orientación”.

Peor aún, intentar eliminar riesgos legibles solo crea otros nuevos. “Resulta”, escribe, “que el peligro de que la regulación cree perfiles de riesgo nuevos o diferentes es la regla, no la excepción”.

El ejemplo canónico aquí es la energía nuclear. La NRC utiliza literalmente un principio que exige que la radiación sea “tan baja como sea razonablemente alcanzable”, un objetivo asintóticamente imposible. Hay que hacerla más segura, y luego más segura, y luego más segura, hasta que no se fabrique en absoluto. La regulación ha contribuido a encarecer tanto la energía nuclear que, en la práctica, no la construimos.

Al minimizar las 0,03 muertes por teravatio hora de electricidad producida, aumentamos el riesgo de muertes por otras fuentes de combustible, los impactos del cambio climático y la dependencia de energía extranjera. Y prevenimos un futuro de abundancia energética y sus incalculables beneficios. Bajamos el techo y el suelo.

¿Existe, entonces, una necesidad de equilibrar beneficios y costes?

Algunos expertos, como Cass, no creen que exista una forma ética de tomar decisiones políticas sin hacer el máximo esfuerzo posible para equilibrar todos los costos relevantes de una política con sus beneficios. Considerar solo los costos e ignorar los beneficios siempre es un error.

Por supuesto, un análisis costo-beneficio adecuado puede y debe incorporar consideraciones de precaución. Por ejemplo, un problema caracterizado por irreversibilidades —como la persistencia de ciertas sustancias químicas en la atmósfera que agotan la capa de ozono— puede modelarse utilizando técnicas estándar de análisis costo-beneficio. También se pueden incorporar incertidumbres sobre los beneficios y los costos, tal vez especificando un rango de posibles resultados, tal vez buscando preservar opciones específicas, o tal vez identificando el peor escenario posible y mostrando cierto grado de aversión al riesgo con respecto a ese escenario.

En algunos casos, equilibrar beneficios y costos será fácil. En otros, será difícil cuantificar los beneficios, como, por ejemplo, en el caso de las regulaciones diseñadas para proteger contra el terrorismo, donde es difícil asignar probabilidades a diversos resultados.

Pero incluso estos casos difíciles no deberían eximir a los responsables de la toma de decisiones de al menos intentar realizar estimaciones cuantitativas de los costos de las distintas opciones.

¿Es, entonces, una falacia creer que podemos vivir sin riesgos?

Así es. Lo cierto es que, incluso en el caso del terrorismo y otros casos difíciles, las sociedades no pueden permitirse buscar entornos totalmente libres de riesgos. Si lo intentan, podrían agravar los problemas que enfrentan.

Por ejemplo, los gobiernos no prohíben los viajes aéreos, aunque dichas prohibiciones eliminarían una posible fuente de atentados terroristas. Un análisis intuitivo de costo-beneficio sugiere que los costos de prohibir los viajes aéreos superarían con creces los beneficios.

En el caso del terrorismo, el cambio climático y otros problemas acuciantes, se deben tomar decisiones difíciles. El principio de precaución no ayuda a las personas ni a las naciones a tomar estas decisiones de forma no arbitraria.

De hecho, si se toma en serio, el principio de precaución puede ser paralizante y no ofrecer ninguna orientación. Equilibrar los costos con los beneficios no debe entenderse como una forma de someter a los reguladores a una camisa de fuerza aritmética. Pero sí ofrece la base de un enfoque basado en principios para tomar decisiones difíciles.

¿Es todo una ilusión?

Sí. No intercambiamos libertad por seguridad, sino por la ilusión de seguridad. Es una ilusión, porque no se puede eliminar el riesgo.

Ya sea que hablemos de crianza o de regulación, la idea de que se puede es reconfortante. Proporciona una sensación de control. Todos queremos que nuestros hijos estén seguros. Pero los riesgos no operan en el vacío. Al intentar limitar los riesgos conocidos, pero potencialmente pequeños, te expones a riesgos mayores, pero menos legibles, en otras partes.

Es como apretar un globo de agua. Si presionas hacia un lado, el agua se mueve hacia el otro. Si presionas demasiado, el globo explota.

Aceptar el riesgo puede volverte antifrágil al desarrollar resiliencia y adaptabilidad; huir de él puede volverte frágil al eliminar las oportunidades de desarrollar lo mismo.

Eso es lo que argumenta el artículo sobre crianza, y yo sostengo que lo mismo aplica para adultos, empresas e incluso naciones, en lo que llamamos geopolítica.

¿Para la geopolítica?

Sí. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos entró en acción, transformándose en la fábrica que ganó la guerra. Hoy, como escribe Noah Smith, «No estamos listos para la gran guerra». Por ejemplo, China tiene una ventaja de 200:1 sobre Estados Unidos en la construcción naval.

Ojalá evitemos la Tercera Guerra Mundial, pero el hecho de que siquiera esté sobre la mesa —que la guerra esté ocurriendo en todo el mundo mientras hablamos— debería servir como una llamada de atención: el mundo está lleno de riesgos y, al intentar evitarlos, permitimos que florezcan.

¿Cómo?

Hubo un millón de razones diferentes por las que 1971 marcó un punto de inflexión del crecimiento al estancamiento: las crisis del petróleo, la transición de la manufactura a los servicios, la disminución del consumo de energía, el abandono del patrón oro, el aumento de la regulación. Pero creo que es más profundo, llega al núcleo cultural de EEUU, razón por la cual el mismo patrón se refleja en la economía y en la forma en que los padres crían a sus hijos.

¿Cuál fue el origen?

El cambio del optimismo al pesimismo, del crecimiento al decrecimiento, de la esperanza al pesimismo y de ver el riesgo como una oportunidad a la aversión al riesgo fue el resultado de un movimiento cultural, y Occidente necesita un movimiento cultural en la dirección opuesta para recuperar su optimismo.

Puede parecer ingenuo. Hay quienes creen que el declive de Europa y EEUU es un hecho consumado. No soy de esas personas. Porque veo personas y empresas que sí aceptan el riesgo para intentar solucionar los mayores problemas que pueden afrontar. Un movimiento nos metió en este lío, y un movimiento puede sacarnos de él.

Un ejemplo: En octubre de 2023, Marc Andreessen, cofundador de a16z, escribió “El Manifiesto Tecno-Optimista”, ofreciendo una perspectiva agresivamente optimista y criticando duramente el principio de precaución:

Nuestro enemigo es el Principio de Precaución, que habría impedido prácticamente todo progreso desde que el hombre utilizó el fuego por primera vez. El principio de precaución se inventó para evitar el despliegue a gran escala de energía nuclear civil, quizás el error más catastrófico de la sociedad occidental en mi vida. El principio de precaución sigue infligiendo un enorme sufrimiento innecesario a nuestro mundo actual. Es profundamente inmoral y debemos desecharlo con extremo prejuicio.

¿Cuál sería la solución?

Si el principio de precaución que ha sustentado el último medio siglo de fobia al riesgo en Estados Unidos ha impulsado la seguridad eliminando la columna de beneficios, entonces el contrapeso adecuado es argumentar a favor de eliminar la columna de costos.

Si ese argumento prospera, lucharemos con la suficiente fuerza como para terminar en un punto intermedio, siguiendo la recomendación de Cass Sunstein de descartar el principio de precaución en favor de un nuevo marco radical: el análisis costo-beneficio.

Nota: Véase también Liberar Nuestro Yo más Extraño y Salvaje para Afrontar estos Tiempos.

¿Es el riesgo una elección entre seguridad total o peligro absoluto?

Para nada. La solución no es la temeridad, sino el análisis real de costo-beneficio. Debemos proteger lo esencial, pero no dejar que cada obstáculo menor detenga el futuro. Como en el ejemplo de los niños: que usen casco, pero que salgan a montar bicicleta solos. Debemos construir domos de contención para las plantas nucleares, pero permitirlas. La libertad real implica responsabilidad personal y la aceptación de que el riesgo es una parte inevitable de estar vivo.

El movimiento en marcha no es uno contra el otro ni contra el gobierno. Los países han funcionado mejor cuando su gobierno y su gente avanzaban en la misma dirección: hacia adelante.

¿Cuál sería el objetivo?

El movimiento se opone a la idea de minimizar el riesgo como objetivo. Se opone a la cultura del “safetyism” que todos hemos permitido que se filtre en cada rincón de nuestras vidas. Es por el mundo más vibrante, vivo y vigoroso que podemos construir cuando aceptamos el riesgo con los ojos bien abiertos.

Este movimiento va mucho más allá de la tecnología. El informe sobre la crianza me ayudó a darme cuenta de que el problema es más profundo y que las soluciones también deben serlo. Desde nuestros hogares hasta nuestras startups y nuestro países, debemos asumir la responsabilidad de nuestras acciones y resultados.

¿Lo conseguiremos?

Tengo buenas y malas noticias: no somos niños. No hay padres que nos protejan, e incluso si los hubiera, podrían hacernos más daño que bien. Así que deja de lado la ilusión. Acepta el riesgo. Vive con libertad. Vive con energía.

La razón por la que hemos progresado tanto en el último medio siglo, a pesar de nuestra menor propensión al riesgo, es que unos pocos valientes han decidido arriesgarse y ganar.

Pero, ¿no tenemos la libertad de participar en actividades que implican cierto grado de riesgo y responsabilidad personal?

Claro. Acéptalo. Únete al movimiento. Quizás los gobiernos simplemente nos han estado dando la sensación de protección que exigíamos. Exijamos algo mejor. Vox populi, vox Dei.

¿Y sobre la decadencia?

Me niego a creer que los mejores días de Europa y Estados Unidos hayan quedado atrás. El declive no es inevitable. Pero se necesita más que tecnología. Depende de todos nosotros abrirnos paso entre la suciedad, recuperar la sensación de libertad y aventura que hace grande a este país, y construir a partir de ahí.

¡Haz esa aventura que has estado posponiendo! Ahora. ¡Fortalece tus músculos! Corre la voz: ¡Vamos a arriesgarnos!

La única salida es hacia arriba, aunque sea un poco arriesgado.

Recursos clave para lecturas adicionales

Artículo de investigación: Lea el estudio completo sobre el bienestar mental infantil en The Journal of Pediatrics.

Contexto económico: Explore el concepto del Gran Estancamiento a través del trabajo de Tyler Cowen.

Cultura de seguridad: investigar los orígenes de la EPA y OSHA a través de los Archivos Nacionales.

Por si te lo perdiste

De lo último en sociología

De lo último en antropología

De lo último en esta publicación

De lo último sobre Cultura

De lo último en Humanidades

De lo último en la sección Vida