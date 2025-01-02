Por: Dan Gardner

La Wikipedia en inglés contiene casi siete millones de artículos. Es un dato asombroso. Y también revelador. Por favor, tenlo presente mientras sigues leyendo.

Como ya he mencionado antes, estoy coescribiendo un libro con Jimmy Wales, el fundador de Wikipedia. El libro trata sobre la confianza y su núcleo será la historia de Wikipedia: cómo un inmenso número de voluntarios crearon la mayor enciclopedia de la historia y cómo esa enciclopedia se convirtió en una fuente de información de confianza mundial. De hecho, escribí la mayor parte de este artículo sentado en una habitación de hotel en Katowice, Polonia, mientras asistía a la «Wikimanía» de este año, la conferencia mundial anual de «wikipedistas», los voluntarios que editan Wikipedia.

No soy wikipedista. Soy un observador. Y lo que observo es que los wikipedistas empedernidos -el tipo de personas que pasan sus preciadas vacaciones de verano asistiendo a una conferencia de wikipedistas- son algunas de las personas más adorables que he conocido. Lo cual no es ninguna sorpresa. Al fin y al cabo, son personas que dedican enormes cantidades de su tiempo libre a investigar, editar, debatir, organizar, trabajar en TI, resolver disputas y realizar las muchas otras tareas necesarias para construir y hacer funcionar Wikipedia. Y lo hacen todo gratis. Ni siquiera reciben una mención. Ni un «gracias» de los miles de millones de personas -sí, miles de millones- que se benefician de su trabajo. ¿Sus motivaciones? Principalmente curiosidad, generosidad y comunidad. Son personas a las que les encanta encontrar y compartir conocimientos. En una palabra, son empollones. Los adoro.

Pero si pasas el tiempo hojeando comentaristas de la derecha estadounidense muy en línea, puede que esa no sea la imagen que tengas de la gente que hay detrás de Wikipedia.

En lugar de eso, probablemente te imagines a unos jóvenes con el pelo azul, aros en la nariz y un gruñido. Cada uno de ellos lleva en la mochila un ejemplar de Das Kapital bien empolvado, junto con panfletos de Antifa y cartuchos de dinamita. Esto se debe a que, aunque la mayor parte del planeta considera que Wikipedia es una fuente generalmente fiable de datos básicos sobre todo tipo de temas, desde Ansel Adams a ZZ Top, en gran parte de la derecha estadounidense cada vez se sabe más que, aunque Wikipedia fue en su día la joya de la corona de Internet, ha sido tomada por cuadros izquierdistas empeñados en impulsar una agenda neomarxista. Wikipedia es ahora «Wokepedia», una plataforma de propaganda izquierdista.

El caso contra Wikipedia lleva años gestándose, pero recientemente han aparecido varias versiones. Esta es la última versión, publicada hace un par de semanas. Es la continuación de esta crítica publicada el mes pasado en Substack. (Y este análisis, publicado por el Manhattan Institute, un think tank conservador estadounidense. Los conservadores llevan años utilizando el portmaneau «Wokepedia», pero fue Elon Musk quien tuiteó esa acusación a sus inmensos seguidores de derechas lo que realmente la popularizó. Y dado que Musk piensa que la «wokidad» es un «virus mental», y nada menos que una amenaza para la civilización, llamar a Wikipedia «Wokepedia» es algo más que el suave juego de palabras crítico que puede parecer.

Puede que todo esto fuera inevitable.

Para un número aterrador de estadounidenses, todo es político, y todo lo que es político puede dividirse en «a favor nuestro» y «en contra nuestra». Esto es cierto tanto en la derecha como en la izquierda, pero creo que el proceso es al menos algo asimétrico, y que la derecha -o al menos la derecha que adora a Musk en Internet- va más allá en la creencia de que todo lo que no está declaradamente a nuestro favor está en nuestra contra. ¿Exagero? Piensa que, el año pasado, una amplia franja de la derecha estadounidense se convenció a sí misma de que una estrella del pop (Taylor Swift) que salía con un jugador de fútbol americano (Travis Kelce) formaba parte de una elaborada conspiración para amañar la Super Bowl y maximizar el impacto publicitario cuando Swift apoyó a Joe Biden. Sí, adultos en su sano juicio dijeron eso. En público. Y no sólo los fans de Alex Jones. Entre los promotores de esta teoría estaban Vivek Ramaswamy, entonces aspirante republicano a la presidencia, ahora favorito de Elon Musk, J.D. Vance y Donald Trump.

Dados estos antecedentes, dado el inmenso número de lectores de Wikipedia, y dada la confianza demostrable que la mayoría de la gente siente por Wikipedia como fuente de hechos básicos, es sorprendente que Wikipedia no se viera arrastrada a esta locura hiperpolitizada hace años.

Juicio y pruebas

O puede que esté equivocado.

Tal vez Wikipedia esté realmente controlada por izquierdistas empeñados en promover una agenda neomarxista, izquierdistas que son brillantes fingiendo ser empollones apolíticos cuando extraños asisten a sus convenciones.

¿Cómo debemos juzgar? Bueno, las personas racionales juzgan las afirmaciones basándose en pruebas. Tú eres sin duda una persona racional. Así que echemos un vistazo a las pruebas.

Por lo que puedo ver, hay varios tipos de pruebas ofrecidas por quienes afirman que «Wikipedia es Wokepedia».

Prueba nº 1

La primera consiste en anécdotas sobre editores de Wikipedia que se comportan mal. Puedes encontrar una o dos historias de este tipo en los artículos enlazados anteriormente.

Podría profundizar en esas anécdotas e intentar comprobar la veracidad de las acusaciones, pero no creo que sea necesario. En su lugar, seré caritativo: Simplemente supondré que todo lo que aparece en esas historias es una descripción completa, justa y exacta de los hechos descritos.

Ahora bien, ¿qué debemos hacer con esas pruebas? ¿Supone una acusación condenatoria contra Wikipedia?

No. Ni remotamente.

La Wikipedia en inglés es inmensa. Tiene -¡recuerda! - ¡casi siete millones de artículos! Es una cifra tan enorme que puede resultar difícil comprender realmente lo que significa. Así que prueba esto: Imagina un juego completo de la Enciclopedia Británica en la estantería de tu biblioteca local. Ahora imagina noventa juegos de esos libros llenando estantería tras estantería, pasillo tras pasillo. Así de grande es la Wikipedia en inglés.

Si un editor de entre la inmensa multitud de editores que crearon y mantienen Wikipedia se comportó mal... ¿y qué?

O dos editores. Tres editores. Cuatro editores. Poco importa. Como dicen los científicos, siempre un poco cansinamente, el plural de «anécdota» no es «dato».

Condenar a Wikipedia en su conjunto por el mal comportamiento de tal o cual editor es casi tan tonto como insistir en que los delitos de Bernie Madoff y Jeffrey Epstein demuestran que Estados Unidos es un lugar horrible lleno de delincuentes.

Lo máximo que este tipo de pruebas puede demostrar es que Wikipedia es imperfecta. Pero ninguna persona en su sano juicio ha afirmado nunca que Wikipedia sea impecable. Sin duda, Wikipedia contiene errores y tonterías. Estoy bastante seguro de que si hubiera preguntado a la gente en esa conferencia de Wikipedia si Wikipedia es perfecta, la respuesta habría sido invariablemente una sonora carcajada. Nadie conoce mejor los defectos y fallos de Wikipedia que las personas que dedican su tiempo libre a encontrar, discutir y corregir esos defectos y fallos. Y estoy seguro de que ninguno de ellos espera quedarse nunca sin trabajo.

Creo que es axiomático que todo ser humano es parcial y toda institución humana imperfecta, y dudo que encuentre a ningún wikipedista serio que esté en desacuerdo. (Lo cual es curioso, porque la perfectibilidad humana -¡ahí viene el Nuevo Hombre Soviético! -- era una creencia de los comunistas).

Prueba nº 2

Así que creo que podemos prescindir de las historias de «editores que se comportan mal» y pasar al segundo tipo de pruebas aportadas por los acusadores de Wikipedia.

Se trata de pruebas institucionales. La historia más reciente lo ejemplifica.

El titular del artículo es un poco extraño y requiere traducción. Dice así: Cómo el régimen capturó Wikipedia. ¿Qué «régimen»?

«Régimen» es la jerga de la Nueva Derecha para referirse a las supuestas élites culturales que controlan las universidades y los gobiernos y las grandes empresas y Hollywood y el Foro Económico Mundial y The New York Times y así sucesivamente en la lista de élites institucionales. En el mundo de la Nueva Derecha, este grupo dispar no es dispar en absoluto. Todas estas partes aparentemente diferentes son manifestaciones de una élite cultural de izquierdas que está muy coordinada y utiliza su poder para promover su visión del mundo y su agenda. J.D. Vance es un gran admirador de este pensamiento. Puedes leer más sobre la Nueva Derecha y la larga tradición histórica de la que se nutre en el órgano interno de El Régimen. ( El New York Times, por supuesto. Curiosamente, los progresistas acérrimos suelen despreciar ruidosamente al Times. Ese hecho complicaría la opinión de la Nueva Derecha sobre el Times si la Nueva Derecha se dignara a advertirlo).

La tesis del artículo se resume en su subtítulo: «Dentro de la revolución cultural de Wikipedia, que pasó de ser una base de datos descentralizada de todo el conocimiento del mundo a una máquina de activismo y defensa social de arriba abajo».

Para entender lo que se afirma, necesitas algunos datos básicos: «Wikipedia» es el sitio web que conoces y lees. Está escrito y editado íntegramente por voluntarios. La «Fundación Wikimedia» es una fundación sin ánimo de lucro creada para apoyar Wikipedia (y proyectos relacionados). Tiene un presupuesto sustancial, una dotación y empleados remunerados, y proporciona servicios como abogados y apoyo informático básico sin los cuales Wikipedia no podría funcionar. Lo que no hace la Fundación Wikimedia es escribir y editar artículos en Wikipedia. No me canso de repetirlo. El contenido de Wikipedia -las cosas que nos importan a la gente como tú y como yo- está escrito y controlado por voluntarios de Wikipedia. Ha sido así desde el primer día. Y sigue siéndolo.

La mayor parte de ese artículo que ataca a Wikipedia está dedicado a la recaudación de fondos, planes, proyectos y gastos de la Fundación Wikimedia. Me han dicho personas que deberían saberlo que su relato contiene graves errores. Pero, ¿sabes qué? Eso es irrelevante para los fines actuales. Porque -permíteme repetirlo- la Fundación Wikimedia no escribe ni edita artículos. Lo hacen los voluntarios de Wikipedia. Y punto.

Ahora bien, para ser justos, en ese artículo, el autor alega que hubo un caso en el que alguien con un pie en ambos bandos ayudó a que la Fundación interfiriera en el funcionamiento de Wikipedia, podría decirse que de forma indebida. No he investigado ese incidente, así que no puedo opinar sobre lo que ocurrió o no, ni sobre su conveniencia. Pero, de nuevo, supongamos generosamente que lo que se alega ocurrió exactamente como se describe. ¿A qué equivalen esas pruebas? Pues sí. Es otra anécdota.

Tal vez pienses que es una anécdota espantosa que refleja mal a los implicados. Me parece bien. Aceptémoslo. Es espantosa. Pero ¿recuerdas el hecho que aparece al principio de este artículo? Sí. Wikipedia es tan vasta que un incidente atroz de mal comportamiento no es distinto de una persona meando en el océano. O, si crees que esa metáfora subestima la gravedad de la anécdota, déjame probar con otra: Es una tubería de aguas residuales que desemboca en el océano. Eso es malo. Pero no cambia el océano.

Quizá te asusten las metáforas escatológicas. Bien, prueba con esto: Las decenas de miles de editores que hicieron y hacen Wikipedia son voluntarios. Son independientes. No reciben órdenes de la Fundación Wikimedia. Así que, incluso si suponemos que la Fundación Wikimedia es realmente el antro incorregible de perfidia trotskista que se describe en el artículo, ¿cómo convierte eso exactamente a Wikipedia en una «máquina de promoción de arriba abajo»? El argumento carece de sentido a primera vista.

Señoría, solicito que se desestime el caso.

No, espera. Me he dejado llevar. Aún no hemos terminado.

Prueba nº 3

Existe un último tipo de prueba para acusar a Wikipedia.

Esta prueba no es anecdótica. Y no se basa en una confusión engañosa de la Fundación Wikimedia y Wikipedia. En su lugar, utiliza técnicas reales de las ciencias sociales. Ese estudio del Instituto Manhattan es posiblemente el mejor de su clase, y es más que digno de una seria consideración. Así que reconozcámoslo.

«Para estudiar el sesgo político en el contenido de la Wikipedia», informa el estudio, “analizamos el sentimiento (positivo, neutro o negativo) con el que se utiliza en los artículos de la Wikipedia un conjunto de términos objetivo (N=1.628) con connotaciones políticas (por ejemplo, nombres de presidentes recientes de EE.UU., miembros del Congreso de EE.UU., jueces del Tribunal Supremo de EE.UU. o primeros ministros de países occidentales)”.

Esto se llama «análisis de sentimiento». Es una técnica legítima que puede ser muy útil. Permite a los investigadores juzgar la escala emocional del lenguaje utilizado en la discusión de un tema. Las escalas emocionales -qué palabras contienen un sentimiento positivo o negativo- no las determinan los investigadores en un caso concreto, sino que han sido desarrolladas y validadas previamente por otras investigaciones. Así que este estudio no es algo cocinado para llegar a una conclusión predeterminada.

¿Qué descubrió el investigador David Rozado cuando examinó los sentimientos en los artículos de Wikipedia? Presentados visualmente, sus resultados son bastante sorprendentes.

Echando un vistazo rápido a esos gráficos (y hay varios más como ellos), parece que los artículos sobre políticos de izquierdas contienen un lenguaje más positivo, mientras que los artículos sobre políticos de derechas tienen un sentimiento más negativo.

Suena mal, ¿verdad?

A continuación presentamos el resumen del propio autor. (David Rozado es el único autor. No tengo ni idea de por qué utiliza el «nosotros»).

Encontramos una tendencia de leve a moderada en los artículos de Wikipedia a asociar a las figuras públicas alineadas ideológicamente a la derecha del centro con un sentimiento más negativo que a las figuras públicas alineadas ideológicamente a la izquierda del centro. Estas asociaciones predominantes son evidentes en los nombres de presidentes recientes de EE.UU., jueces del Tribunal Supremo de EE.UU., senadores de EE.UU., congresistas de la Cámara de Representantes de EE.UU., gobernadores de estados de EE.UU., primeros ministros de países occidentales y periodistas y medios de comunicación destacados con sede en EE.UU.. Esta tendencia es común, pero no omnipresente. No encontramos pruebas de ello en el sentimiento con el que se utilizan los nombres de los diputados del Reino Unido y los grupos de reflexión con sede en EE.UU. en los artículos de Wikipedia. También encontramos asociaciones predominantes de emociones negativas (por ejemplo, ira y asco) con personajes públicos de derechas; y de emociones positivas (por ejemplo, alegría) con personajes públicos de izquierdas. Estas tendencias constituyen una prueba sugestiva de la parcialidad política incrustada en los artículos de Wikipedia.

He visto a mucha gente citando este estudio. Y, en particular, he visto cómo se agitaban esos gráficos en las redes sociales como una camisa ensangrentada.

¡El Régimen ha sido desenmascarado! ¡Wikipedia es Wokepedia!

Lo primero que hay que destacar de ese revuelo es la discrepancia entre lo que dice la gente de la Musk-o-esfera y lo que dice el autor. Los primeros se muestran estridentes y arrolladoramente despectivos respecto a Wikipedia. Pero ese no es el lenguaje del propio investigador. Recuerda que sólo afirma haber encontrado una «tendencia de leve a moderada». Y ten en cuenta también que, tal y como descubrió el autor -y la Musk-o-esfera ignora-, no se encontró ningún sesgo en los artículos sobre política del Reino Unido ni en los grupos de reflexión con sede en EEUU. Si el Régimen está utilizando Wikipedia para promover a la izquierda y vilipendiar a la derecha, está haciendo un trabajo de mierda.

Pero ése es un comentario menor sobre el discurso que rodea al estudio. Ahora analicemos directamente los resultados: ¿Ha demostrado este estudio que existe un sesgo «de leve a moderado» a favor de la izquierda y en contra de la derecha en muchos de los artículos políticos de Wikipedia?

Yo creo que no. De hecho, creo que este estudio es irremediablemente defectuoso, porque se basa en un supuesto metodológico que, argumentaré, es sencillamente erróneo.

Para descubrirlo, echa un vistazo al resultado de los artículos de Wikipedia sobre Ronald Reagan en el gráfico anterior.

Tienen una fuerte inclinación positiva. De hecho, los artículos sobre Reagan en Wikipedia tienen el cuarto sentimiento positivo más alto de todos los presidentes modernos.

¿Significa esto que los editores de Wikipedia están predispuestos a favor de Ronald Reagan? Según la lógica de este estudio, la respuesta tiene que ser «sí». Al fin y al cabo, es la misma lógica que utiliza el autor para concluir que, en general, Wikipedia está sesgada positivamente a favor de los demócratas y negativamente a favor de los republicanos.

Por lo tanto, si este estudio proporciona una visión real y significativa, debemos concluir que Wikipedia está sesgada en contra de los republicanos, pero a favor de Ronald Reagan.

¿Tiene eso algún sentido? Ronald Reagan no fue un presidente republicano cualquiera. Era, y es, el santo patrón del Partido Republicano moderno.

¿No es extraño? Y por «extraño» quiero decir «absurdo».

No tiene ningún maldito sentido.

Entonces, ¿qué está pasando realmente? Creo que el problema reside en que el autor ha confundido «sentimiento» y «postura».

Utilizaré a Reagan para explicar la diferencia.

Toda la personalidad política de Ronald Reagan era el optimismo soleado. Era el tipo del «mañana en América», el hombre de la «ciudad brillante sobre una colina». Como resultado, casi cualquier artículo sobre Reagan utilizaría muchas palabras y frases como «optimismo soleado», palabras y frases con un sentimiento fuertemente positivo. Eso sería cierto incluso en los artículos más neutrales. De hecho, alguien que despreciara absolutamente a Reagan, pero escribiera un esbozo fáctico básico de su vida y su carrera política, no tendría más remedio que utilizar muchas palabras y frases como «optimismo soleado», porque con ese lenguaje y esa actitud es como Reagan ganaba elecciones y porque así es como la gente hablaba habitualmente de Reagan. Pero ese lenguaje no reflejaría la postura del autor sobre Reagan, es decir, su opinión fuertemente negativa sobre Reagan. Simplemente reflejaría la realidad factual de la vida y la carrera de Reagan.

«Sentimiento» es la valencia emocional de las palabras de un artículo, ya sea positiva, negativa o neutra. «Postura» es la opinión del autor sobre el tema del artículo. No son lo mismo. De hecho, son fundamentalmente diferentes.

Si escribiera un artículo sobre la caída de la Confederación y la «Marcha al Mar» de Sherman, cuando un ejército de la Unión arrasó Georgia, saqueando e incendiando a su paso, ese artículo estaría lleno de sentimientos negativos. Tendría que estarlo. Después de todo, la marcha de Sherman implicaba guerra, asesinatos, muerte, incendios y destrucción. Todo eso está saturado de sentimiento negativo.

Ahora imagina que pasas mi artículo por un análisis de sentimiento. ¡Enorme negatividad! ¿Conclusión? Según la lógica de este estudio, es obvio: «El autor del artículo es parcial contra la Unión y el general Sherman».

¡Pero yo no! ¡ Odio a la Confederación! Apoyo total y apasionadamente a Sherman y lo que hizo porque creo que, por brutal que fuera, era justo y necesario para acelerar la derrota del Sur, el fin de la guerra y el fin de la esclavitud. Estas opiniones constituyen mi «postura» al respecto. Pero sacando conclusiones basadas en un análisis de sentimientos -es decir, tratando el sentimiento como sinónimo de postura-, un investigador podría «demostrar objetivamente» que estoy predispuesto a favor de la Confederación. Una tontería, ¿no?

He aquí otra forma de pensarlo: Imagina el artículo más escrupulosamente neutral sobre la carrera política de Donald Trump. Sólo expone hechos. Sin opinión alguna. Es perfecta y puramente neutral. Pero si lo pasas por un análisis de sentimiento, saldría fuertemente negativo. ¿Por qué?

En parte porque Donald Trump fue procesado dos veces, acusado de muchos delitos, condenado por algunos y acusado de incitar a la insurrección. Y eso es sólo una lista parcial de lo que se le acusa. También hay fraude, agresión sexual, violación. Y más. Independientemente de lo que pienses sobre el fondo de las acusaciones, se han hecho. Así que si estás escribiendo un artículo escrupulosamente neutral y objetivo sobre Donald Trump, tendrías que enumerarlas. ¿Y adivina qué? Todas esas palabras van acompañadas de un sentimiento negativo. Pásalo por un análisis de sentimiento y la conclusión, según la lógica de este estudio, es que eres parcial contra Donald Trump. Aunque tu artículo sea absolutamente neutral.

Vayamos un paso más allá. Imagina que eres un escritor apasionadamente pro-Trump. Quieres apoyar a Trump escribiendo una biografía comprensiva de su carrera política. Por supuesto, crees que todas las acusaciones vertidas contra Trump son ilegítimas. Así que escribes sobre ellas, explicando por qué crees que son ilegítimas. ¿Y adivina qué? Si pasas tu artículo por un análisis de sentimiento, saldrá fuertemente negativo, porque está repleto de palabras como «fraude» y «motín» e «insurrección» y «violación». Según la lógica de este estudio, tu escrito sería tendencioso contra Donald Trump, ¡aunque le apoyes apasionadamente!

Luego está la personalidad política de Trump, que es el polo opuesto a la de Ronald Reagan. Mientras que a Reagan le encantaba hablar del futuro iluminado por el sol, Trump siempre habla de decadencia y desesperación. Trump habla tan implacablemente del crimen y la enfermedad y la corrupción y la guerra y las elecciones amañadas, que una de sus referencias rutinarias en los discursos de campaña es Hannibal Lecter. En serio, Hannibal Lecter, también conocido como «Hannibal el Caníbal». Estoy bastante seguro de que «caníbal» codifica negativo en el análisis de sentimientos. Cualquier intento de describir a Trump y su carrera política reflejaría todo eso. No hay forma de evitarlo. Si sometieras el propio discurso de investidura presidencial de Donald Trump -el que contiene la famosa frase «carnicería americana»- a un análisis de sentimiento, generaría un sentimiento negativo fuera de serie. Si a continuación escribieras una descripción escrupulosamente neutral de ese discurso, también obtendría una puntuación alta en sentimiento negativo, pero eso no demostraría que el autor es parcial contra Trump.

Vale, es suficiente. Quizá demasiado. Seguro que lo has entendido: El sentimiento no es la postura. Este estudio confunde los dos, por lo que no prueba nada.

Por cierto, si crees que se trata simplemente de una crítica metodológica de Dan Gardner para derribar un estudio cuyas conclusiones no le gustan, piénsalo otra vez: Aquí tienes un estudio académico publicado hace dos años que expone exactamente mi argumento. Su título es «El sentimiento no es la postura».

Para terminar, recapitulemos las pruebas de que Wikipedia se ha convertido en la «Wokepedia».

Primero, algunas anécdotas que no demuestran -no pueden demostrar- gran cosa.

Segundo, críticas sobre otra organización que dicen poco o nada sobre Wikipedia.

Tercero, un análisis de datos basado en texto que, aunque bienintencionado, es fundamentalmente erróneo y engañoso y no consigue apoyar sus supuestas conclusiones.

Y eso es todo.

Señoría, solicito que se desestime el caso.

Una reflexión final

Especialmente en Estados Unidos, vivimos tiempos hiperpolitizados. (Véase Taylor Swift, más arriba.) Este ambiente lleva a la gente a centrarse en cuestiones políticas, a menudo excluyendo todo lo demás. Esto es lamentable por varias razones, entre las que destaca lo que nos hace pasar por alto.

Cuando Jimmy Wales fundó Wikipedia, dijo que se convertiría en «la suma de todo el conocimiento humano». No lo es. Pero es un objetivo que empuja. Y aunque Wikipedia no lo contiene todo, es, de hecho, la mayor enciclopedia de la historia de la humanidad. Por un margen enorme. ¿He mencionado que sólo la Wikipedia en inglés contiene casi siete millones de artículos?

Es un gran logro. Es algo que celebrar. Y para inspirarse. ¡Mira lo que la gente puede conseguir cuando se une libremente y crea!

Pero en lugar de celebrar la Wikipedia, mucha gente se queja de la «Wokepedia», porque creen que un subconjunto muy pequeño de esos siete millones de artículos son políticamente tendenciosos.

Incluso si lo estuvieran -y por favor, muéstrame mejores pruebas de las que tienes hasta ahora-, ¿sería esa una razón para denigrar y descartar de plano la totalidad de una de las mayores construcciones de la humanidad? No lo creo.

La realidad es mucho más grande que la política. Y también lo es Wikipedia.

PD (añadido el 27 de agosto): Un lector me ha llamado la atención sobre el hecho de que mi primera referencia a este ensayo de Tracing Woodgrains podría interpretarse en el sentido de que estoy incluyendo al autor y su ensayo entre los que defienden que Wikipedia se ha convertido en «Wokepedia». Pensándolo bien, creo que es cierto. Lo lamento. Así que permíteme que lo aclare.

En mi lectura, ese ensayo sólo examina el comportamiento de un editor. Aunque creo que su conclusión es hiperbólica - «el sitio vive bajo la sombra de la mirada mortal de Gerard...»-, el ensayo es claramente de una especie diferente a los burdos ataques a «Wokepedia». De hecho, se podría argumentar que está muy en el espíritu de Wikipedia, ya que identifica lo que argumenta que es un problema e insta a corregirlo. Estés de acuerdo o no con sus conclusiones, ese tipo de crítica incisiva es fundamental para que Wikipedia haya llegado a ser tan buena como es.

Entonces, ¿por qué lo incluí en esa lista? Porque cuando se publicó en Substack, un auténtico desfile de Substackers -entre los que se encontraban bastantes nombres importantes que realmente deberían saberlo mejor- se alinearon no sólo para aplaudir al autor y condenar al editor criticado, sino para agitar ese ensayo como una camisa ensangrentada y hacer declaraciones extravagantes descalificando a Wikipedia como nada más que propaganda izquierdista.

No conozco al autor, pero sospecho, y espero, que esa no fuera su intención.

En resumen: Incluí ese ensayo porque ha sido ampliamente citado por la multitud de «¡Wikipedia es Wokepedia!» como prueba de su acusación. (No lo incluí para sugerir que ése fuera el argumento o la intención del autor.

Sobre Dan Gardner y su Newsletter

Dan es un autor superventas del New York Times, autor de un montón de libros sobre psicología, toma de decisiones, percepción del riesgo, gestión del riesgo, previsión y, más recientemente, planificación y entrega de proyectos. En sus palabras:

Por muy complejas que seamos las personas, la forma en que navegamos por el mundo puede reducirse a algo bastante simple: Nos basamos en el pasado para tomar decisiones en el presente que esperamos que den sus frutos en el futuro. Podemos hacerlo bien o mal, y prosperar o sufrir en consecuencia. Pero lo hagamos como lo hagamos, lo haremos. No hay otra forma de atravesar la vida.

Por eso su boletín se llama PasadoPresenteFuturo. Pero en inglés: PastPresentFuture. Se trata, como dice el eslogan, de «explorar la historia para comprender el hoy y dar forma a un mañana mejor».

Nota: Agradecemos a Dan Gardner por la colaboración en este artículo, cuyo original es el siguiente:

