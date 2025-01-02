Ciencias Sociales

Ignacio Sainz de Medrano
Jan 2, 2025

A este paso nos vamos a pegar un tiro en el pie como sociedad de los que hacen historia.

Martina López
Apr 15, 2025

La Wikipedia en inglés es inmensa. Tiene -¡recuerda! - ¡casi siete millones de artículos! Es una cifra tan enorme que puede resultar difícil comprender realmente lo que significa. Así que prueba esto: Imagina un juego completo de la Enciclopedia Británica en la estantería de tu biblioteca local. Ahora imagina noventa juegos de esos libros llenando estantería tras estantería, pasillo tras pasillo. Así de grande es la Wikipedia en inglés.

Si un editor de entre la inmensa multitud de editores que crearon y mantienen Wikipedia se comportó mal... ¿y qué?

O dos editores. Tres editores. Cuatro editores. Poco importa.

