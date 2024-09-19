A finales de la década de 1990 y principios de la de 2000, cuando la conectividad a Internet empezó a extenderse por África Occidental, los jóvenes pronto se dieron cuenta de que la gente de Norteamérica y Europa, con acceso a más dinero que ellos y potencialmente vulnerable al chantaje, era ahora localizable con sólo pulsar un botón.

Mi equipo y yo hemos escrito este artículo lo mejor que hemos podido, teniendo cuidado en dejar contenido que ya hemos tratado en otros artículos de esta revista. Si crees que hay algo esencial que no hemos cubierto, por favor, dilo. Te estaré, personalmente, agradecido. Si crees que merecemos que compartas este artículo, nos haces un gran favor; puedes hacerlo aquí:

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Llegaron las cartas del «príncipe nigeriano», una famosa estafa utilizada por estafadores online -conocidos como Yahoo Boys en Nigeria, Sakawa Boys en Ghana y Brouteurs en Costa de Marfil- que se aprovechaban de objetivos desprevenidos a través de la web…