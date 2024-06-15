Relaciones del Derecho y el Poder Político

Los detentadores del poder político suelen garantizar el cumplimiento de sus decisiones mediante una mezcla, en proporciones variables, de autoridad y coerción. Para someter a los individuos o grupos recalcitrantes, utilizan los instrumentos del poder público: el ejército, la policía, la milicia o, en ciertas civilizaciones, brujos, ritos de apelación a las fuerzas sobrenaturales o a la ira de los dioses, la inmolación o la ejecución. Por ejemplo, entre los cheyennes (indios de Norteamérica), las seis asociaciones guerreras intervenían para castigar las infracciones (robo de caballos, indisciplina durante la gran cacería de búfalos) pero aplicaban la regla fundamental de esta cultura, según la cual todo castigo debe ir seguido de una rehabilitación. Los indios yurok del bajo Klamath (California) no tenían ni jefes ni policía; la única forma que tenían de resolver pacíficamente las disputas era eligien…