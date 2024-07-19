Proyecto MAGA de Donald Trump y su Base

El movimiento MAGA es un movimiento político nativista surgido en Estados Unidos durante la campaña presidencial de 2016 de su supuesto líder, Donald Trump. Su nombre deriva del lema de la campaña de Trump de 2016, “Make America Great Again” (“Hagamos a América grande de nuevo”), que se convirtió en un grito de guerra para muchos partidarios de Trump durante su candidatura, presidencia (2017-21) y más allá.

El movimiento MAGA (a menudo denominado simplemente MAGA, o Make America Great Again) se basa en la creencia de que Estados Unidos fue una vez un país “grande”, pero ha perdido ese estatus debido a la influencia extranjera, tanto dentro de sus fronteras (a través de la inmigración y el multiculturalismo) como fuera de ellas (a través de la globalización, o la creciente integración de múltiples economías nacionales).

Los miembros de MAGA creen que esta caída en desgracia puede revertirse mediante políticas …