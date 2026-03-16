Índice: 1) ¿Por qué dice que la curación es el futuro? 2) ¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrentarán los curadores en la próxima década? 3) ¿Podría describir el mejor proceso de curación para agregar valor propio y evitar simplemente añadir enlaces? 4) ¿Cómo se asegura de que el contenido curado responda a las necesidades específicas de la audiencia? 5) ¿Cuáles son las mejores alternativas para monetizar la curación hoy en día (boletines de pago, consultoría, etc.)? 6) ¿Cuáles son buenos ejemplos de boletines curados que son rentables para sus autores? 7) ¿Cuáles son las herramientas sin las cuales no se podría realizar un trabajo de curación eficientemente? 8) ¿Cuáles son los prerrequisitos?

Nota: Esta es una extensa y detallada entrevista a Robin Good, el autor más especializado (a través de su boletín TRUSTable) y conocedor, en Substack, de un fenómeno cultural con un futuro prometedor y que cada vez está impactando más en la era de la IA. Pero exige algo más que “buen gusto”. Si tienes dudas sobre esto, sigue leyendo.

1) ¿Por qué dices que la curaduría es el futuro?

Tan pronto como vi los feeds RSS en 2003 (la primera señal tangible de que íbamos a ser capaces de monitorear y rastrear un número potencialmente ilimitado de fuentes de noticias), me di cuenta de inmediato de que la oportunidad complementaria que creaba esta nueva tecnología era que los humanos comenzaran a examinar, organizar y contextualizar toda esa información para sus audiencias.

Ahora, mucho más que entonces, las condiciones críticas que hicieron que la curación pareciera una oportunidad la hacen absolutamente indispensable para que cualquier ser humano prospere en la era de la información. Se ha convertido en una verdadera necesidad.

Aquí están las razones por las cuales pienso esto:

1) Sobreabundancia de información. Las puertas de la producción de contenido están abiertas. La creación de contenido se ha vuelto un producto básico. Cualquiera puede hacerlo. El único costo es una conexión a internet. Las ideas originales, que solían ser la moneda de cambio de la autoridad, ya no son escasas. La IA puede generar un sinfín de ideas brillantes y novedosas en segundos. La cuestión crucial, entonces, es: si vivimos en una era de infinitas “nuevas ideas”, y cualquiera puede generar tantas como quiera, ¿qué observamos para evaluar a quién vale la pena escuchar, seguir o confiar? ¿Quién es el nuevo experto confiable?

2) Escasas habilidades para comprender. Las habilidades de evaluación, orientación y juicio son ahora escasas. La capacidad de comprender todo el contenido disponible se ha vuelto escasa. Ahora se valora a quienes pueden filtrar, contextualizar y decir: esto importa, esto no, así es como conectan y por qué te importa específicamente. Un juicio consistente, probado y basado en la experiencia sobre lo que merece tu atención. Eso es lo que la gente demanda ahora.

3) La brecha entre la abundancia de información y la comprensión se amplía.

La brecha entre la abundancia y la comprensión es donde reside la curación. Y esa brecha se amplía rápidamente mientras lees esto. Por lo tanto, el verdadero valor pasa de generar más contenido a generar significado. En consecuencia, cada vez más personas prestan atención y, finalmente, pagan por filtros humanos de confianza (curadores) que les ayudan a decidir qué es importante, en qué confiar, qué falta y qué se necesita a continuación.

Por eso la curación es el futuro: cuando cualquiera puede crear nuevos contenidos e ideas, quién puede elegir y dar sentido a lo que existe es más valioso que el contenido y las ideas en sí.

Observa los datos de Google Trends sobre la “curación” de los últimos veinte años . El interés en ella se ha disparado tras un largo periodo de crecimiento constante. Por eso estoy seguro de que no se trata de una tendencia pasajera. El ecosistema de información en el que vivimos ha hecho que la curación sea indispensable, y la revolución de la IA la ha dotado de un valor inimaginable.

Fuente: Google Trends - Interés por el término Curación, a nivel mundial, 2004-2026 .

Estas son las razones clave por las que la curaduría se ha convertido en una necesidad más que una oportunidad, y por las que el futuro está en quienes demuestran que pueden elegir con un propósito. No solo para entretener o distraer, sino para informar, explicar, orientar y guiar en beneficio de los demás.



Eso es lo que serán los curadores.

2) ¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrentarán los curadores en la próxima década?

El principal desafío para los curadores expertos será en dos frentes simultáneamente: demostrar autoridad y credibilidad genuinas por un lado, y replantear toda su relación con la información, el contenido y la IA por el otro. Los curadores necesitarán perfeccionar cuatro habilidades específicas:

evaluar la credibilidad y autoridad de sus fuentes con verdadero rigor,

orientar, interconectar y explicar , en lugar de simplemente presentar cosas aisladas.

diseñar, dirigir, orquestar y coreografiar, más que simplemente escribir.

mostrar señales consistentes y tangibles de credibilidad. Del «gusto» al «gusto verificable». Del aprendizaje en público a la publicación sistemática de paradatos.

3) ¿Podrías describir el mejor proceso de curación para agregar tu propio valor y evitar simplemente agregar enlaces?

Aquí te presento mi proceso de curaduría simplificado. Obliga al curador a realizar un trabajo real y deja huellas visibles de su conocimiento, gusto y competencia.

1) Colecciona en exceso a propósito. Empiezo con una visión amplia, no limitada. Busco abundancia, porque la selección solo cobra sentido cuando se cuenta con una verdadera abundancia de opciones desde el principio. Para comprender mejor este concepto, consulta: El método de selección inteligente .

2) Seleccionar con criterios explícitos Elimino entre el 70 y el 90 por ciento rápidamente, utilizando reglas claras: credibilidad de la fuente, novedad, utilidad para mi audiencia específica y la pregunta “¿esto cambia lo que realmente harías?”

3) Agrupar y comparar (no enumerar). Agrupo elementos similares para resaltar diferencias sutiles. Puedo agruparlos por aplicación/uso, enfoque, desventaja y mostrar las diferencias entre ellos.

4) Agregar contexto y luego un punto de vista. Aquí es donde explico, generalmente en la introducción de un recurso seleccionado, para qué sirve, para quién está diseñado y con qué propósito o necesidad. Luego, posiblemente en la conclusión, aunque podría ser en otro lugar, también comparto mi punto de vista: «Esto es lo que pienso y mi postura después de analizarlo durante un tiempo».

5) Mostrar la prueba - Paradata Finalmente, me encargo del resto. Muestro pruebas tangibles del proceso: cómo busqué, qué descarté y por qué confío en estas fuentes. Esto transforma la curación en credibilidad, porque los lectores pueden ver mi juicio en acción, no solo mis conclusiones. Esta capa de prueba se llama paradata.

4) ¿Cómo garantizar que el contenido seleccionado resuene con las necesidades específicas de la audiencia?

La respuesta honesta es esta: la resonancia surge de ser tu público. Escribo para personas que están en una etapa por la que yo mismo he pasado. Conozco sus dudas porque eran mías. Esa experiencia compartida es irremplazable; ningún análisis puede sustituirla.

También considero la curación como el diseño de servicios. No parto de “lo que encontré”. Parto de un problema o tema específico y luego selecciono lo que me permite aclarar, explorar y descubrir aspectos que no son obvios.

Pero quiero ser preciso en algo: no selecciono para resonar.

Curo para ayudar a otros a descubrir, comprender y entender lo que les presento. A veces, esto coincide con lo que esperaban, y a veces, si hago bien mi trabajo, no. Mostrar lo que no es obvio o inmediatamente visible no genera resonancia. Genera sorpresa, curiosidad e interés genuino. Y eso es lo que un curador debería buscar.

La misión de curaduría se realiza a través de la creación de sentido, mediante momentos de “¡ajá!” y “ah, ahora lo veo”, en lugar de confirmar lo que los lectores ya creen.

Deja la estrategia de resonancia a quienes necesitan comercializar algo. La labor del curador es aumentar la comprensión, ampliar la resolución (nivel de detalle) necesaria para ampliar la apreciación y proporcionar el contexto suficiente para que dicha comprensión se arraigue.

5) ¿Cuáles son las mejores alternativas para monetizar la curación hoy en día (newsletters de pago, consultoría, etc.)?

Hay más maneras de monetizar la curación de las que la mayoría de la gente cree (ver Curación Monetizada para explorar muchos ejemplos del mundo real). Los modelos de negocio en la curación están estrechamente vinculados al formato utilizado: directorios, radares de noticias, catálogos, bibliotecas, rutas de aprendizaje.

A continuación se presentan siete modelos de monetización empresarial que se utilizan con frecuencia junto con recursos seleccionados:

Inclusión en directorios. Un directorio seleccionado de herramientas o recursos (una vez establecido) puede cobrar por su inclusión, por su posicionamiento destacado o por la posibilidad de editar y actualizar un listado en cualquier momento. Si se implementa correctamente, este modelo es escalable y requiere poco esfuerzo continuo una vez que el directorio adquiere autoridad. (DirectoryGems es un buen lugar para estudiar ejemplos rentables).

Las comisiones de afiliados. Funcionan especialmente bien para catálogos de recomendaciones de cursos, libros, tutoriales y herramientas, y en sectores como el lujo, el bienestar y la moda. Si se implementa correctamente, la monetización de afiliados se reduce a: “Esto es lo que yo usaría personalmente y por qué”. Suele funcionar especialmente bien en el correo electrónico, ya que los boletines se basan en la confianza y la atención. (Ejemplos de boletines seleccionados que lo utilizan: Revue , Milk Fed , Rambull / What’s in My Now , Cool Tools / Recomendo ).

Suscripciones de pago. Son más efectivas cuando se selecciona información urgente, exclusiva y difícil de encontrar (por ejemplo, finanzas), donde estar al día tiene un gran valor directo para el lector. Esto funciona mejor cuando la información es específica para cada puesto y realmente influye en la toma de decisiones.

Productos digitales. Para los curadores con amplia experiencia en un sector específico, crear y vender productos digitales como guías, manuales, plantillas y kits de herramientas curados suele ser la opción más rápida y económica. El mismo mapa curado puede ayudar a muchas personas repetidamente, lo que significa que estos productos escalan bien. Recursos curados que se convierten en infraestructura. (Ejemplo: The Great Mental Models Boxed Set de Shane Parrish)

Consultoría y Asesoría. La curación reposicionada como “Te ayudaré a tomar decisiones más rápidas y mejores”. Esto tiene un gran valor porque reduce errores costosos. Es la evolución natural para cualquier curador que haya desarrollado una verdadera autoridad en un nicho. (Ejemplo: Sesión de Avance Estratégico - Llamada de Coaching Individual )

Informes de pago de inteligencia de nicho. No son resúmenes genéricos. Informes específicos que ahorran tiempo y reducen la incertidumbre para un puesto o sector definido. Cuanto más específico sea el trabajo a realizar, más personas estarán dispuestas a pagar. (Ejemplo: Business as Unusual)

Los patrocinios. Solo funcionan cuando tu selección es confiable y consistente. Los patrocinadores se aprovechan de tu confianza y saben que solo tiene valor si la proteges. (Boletines seleccionados que a menudo aprovechan los patrocinios: DenseDiscovery , Wonder Tools).



El hilo conductor de todos estos: la monetización depende de la confianza, y la confianza depende del juicio visible. No del volumen.

6) ¿Cuáles son buenos ejemplos de boletines seleccionados que son rentables para sus autores?

Existe un número creciente de publicaciones seleccionadas que monetizan eficazmente, algunas mediante suscripciones, otras mediante patrocinios y otras mediante productos y servicios complementarios. Aquí presento una pequeña selección que abarca una amplia gama de estilos, formatos y temas.

Entre los ejemplos bien establecidos, de alta autoridad, monetizados y rentables:

Noticias:

Dave Pell — NextDraft. Un resumen diario de noticias con una voz personal y aguda y un punto de vista muy consistente. Pell selecciona las diez noticias más importantes del día y las presenta con ingenio y claridad editorial. Es uno de los editores de noticias independientes más veteranos y confiables de internet.



Negocios:

Ben Thompson — Stratechery. Boletín por suscripción que analiza la estrategia y el negocio de empresas tecnológicas. Thompson aplica un marco analítico consistente al que los lectores recurren a diario. Uno de los primeros ejemplos de un curador independiente que crea un producto de inteligencia de pago de alto valor.

Cultura:

Maria Popova — The Marginalian. Una selección extensa de libros, arte, filosofía y ciencia, entrelazados a través de la distintiva voz reflexiva de Popova. Convertida durante quince años en una de las publicaciones culturales independientes en línea más confiables, financiada íntegramente con donaciones de los lectores.

Ted Gioia — El Corredor Honesto. Un boletín sobre música, cultura y crítica mediática que saca a la luz patrones olvidados y desafía las narrativas culturales dominantes. Gioia escribe con profundo conocimiento y una clara postura independiente, y ha conseguido una gran cantidad de seguidores fieles en Substack.

Tecnología:

Kevin Kelly — Cool Tools. Un catálogo de larga trayectoria de herramientas, libros y recursos verdaderamente probados y útiles. Uno de los ejemplos más antiguos y duraderos de la selección experta como infraestructura: cada recomendación lleva el peso de la experiencia real.

Techmeme: Un resumen diario, elaborado por humanos y algoritmos, de lo más relevante en tecnología, startups y Silicon Valley. Uno de los ejemplos más claros de cómo un criterio editorial consistente y a gran escala puede convertirse en una referencia indispensable para toda una industria.

Entre los boletines informativos rentables más nuevos o menos conocidos, echa un vistazo a:

Diseño:

Kai Brach — Dense Discovery. Un boletín semanal con una estructura impecable que abarca diseño, tecnología, cultura y clima, con una sólida voz editorial y un claro compromiso de priorizar la atención. Un referente de lo que significa una curaduría reflexiva y consistente en la práctica.

Thomas Klaffke — Destrucción Creativa. Un boletín centrado en replantear los desafíos contemporáneos mediante el pensamiento futurista y el diseño regenerativo. Klaffke aporta una combinación inusual de previsión estratégica y comunicación visual a temas que la mayoría de las publicaciones tratan superficialmente.



Cultura:

Mapu — En lugar de Doomscrolling. Un resumen semanal anti-doomscrolling, elaborado por una joven curadora residente entre Bogotá y Florencia, que abarca literatura, filosofía, alfabetización mediática, tecnología, feminismo y más. Lo que lo distingue es la genuina curiosidad de Mapu y su capacidad para entrelazar campos muy diversos en resúmenes coherentes y personales.

Caitlyn Richardson — Milk Fed. Un boletín de selección literaria y cultural centrado en libros, cine, filosofía y reflexión personal. El valor de Richardson reside en su voz —cruda, directa y completamente libre de inteligencia artificial— y en su capacidad para dar sentido a lo que recomienda en lugar de simplemente enumerarlo.

Stepfanie Tyler — Bad Girls Media. Un boletín que selecciona crítica mediática y cultural desde una perspectiva feminista y políticamente comprometida. Tyler aporta una perspectiva sólida a conversaciones culturales poco difundidas y constantemente saca a la luz trabajos que las publicaciones más importantes pasan por alto.



Tecnología:

Jeremy Caplan — Wonder Tools.

Un boletín práctico y conciso que analiza herramientas digitales para periodistas, escritores y creadores independientes. Caplan prioriza la utilidad sobre la novedad y ha creado una de las referencias curatoriales más fiables en el sector de las herramientas.



Negocios:

Niall Doherty — eBiz Facts. Un boletín que documenta ejemplos reales y verificables de emprendedores independientes que se ganan la vida en línea. El enfoque de Doherty es radicalmente transparente: publica sus propias ganancias, prueba lo que recomienda y desarrolla en público. Una alternativa honesta al mundo de la asesoría empresarial en línea, dominado por la publicidad.

7) ¿Cuáles son las herramientas sin las cuales no podría realizar eficientemente el trabajo de curación?

Dos cosas primero, porque importan.

La curaduría no se limita a la selección de noticias o artículos. La curaduría digital abarca los negocios, el arte, el diseño, la ficción, la ciencia, los deportes y la educación, y las herramientas varían completamente según el campo. Alguien que cura jazz utiliza herramientas completamente diferentes a las que utiliza alguien que cura inteligencia financiera o datos del mercado de fichajes.

La herramienta clave para un curador es su propio gusto, construido a través de la experiencia real (inteligencia cristalizada). Incluso sin software específico, un verdadero curador puede recopilar, organizar, replantear y presentar elementos valiosos. Las herramientas apoyan esa capacidad, no la reemplazan.

Dicho esto, aquí están las herramientas que utilizo para mi trabajo como autor independiente, escritor y curador experto. Están organizadas por función.

Monitoreo de fuentes y descubrimiento de contenido

Feedly Pro+: La herramienta de monitorización basada en RSS más completa disponible actualmente. Te permite rastrear cientos de fuentes, configurar filtros con IA para destacar lo importante y anotar lo que guardas. El plan Pro+ incluye filtrado inteligente de palabras clave y señales de prioridad, lo que lo hace realmente útil para los curadores profesionales.



Agentes de búsqueda

Yutori Scouts: Un agente de investigación con inteligencia artificial que monitorea continuamente miles de fuentes sobre los temas que quieras definir. En lugar de mostrar titulares, lee y comprende cada artículo y muestra solo lo que es específicamente relevante para tu enfoque, con una explicación del porqué.



Nbot, con funciones similares a las de Yutori, es un agente de IA configurable que rastrea fuentes seleccionadas y muestra información relevante. Útil para curadores que necesitan monitorizar constantemente un nicho específico sin necesidad de búsquedas manuales diarias.



Futurescan de Karen Spinner. Una herramienta de investigación y análisis de tendencias que trabaja con un volumen enorme y creciente de artículos de arXiv, orientados a tendencias emergentes, señales y señales débiles en diversos sectores. Especialmente útil para detectar patrones, brechas y temas emergentes en la investigación de IA/ML.



Guardar / Leer más tarde

Readwise Reader: Una cola de lectura, plataforma de anotaciones y gestor de destacados, todo en uno. Todo lo que guardes se puede buscar, etiquetar y conectar con tus destacados en libros, artículos y boletines. Una de las herramientas más útiles que he integrado en mi flujo de trabajo diario.



Búsqueda e investigación

Claude, ChatGPT, Gemini, Grok, Perplexity. Cada uno de los principales modelos de lenguaje de IA tiene características y fortalezas diferentes para la investigación y la síntesis. Utilizo varios de forma rotativa según la tarea: Perplexity para búsquedas rápidas de fuentes, Claude y Gemini para un razonamiento más profundo, y ChatGPT para una primera aproximación general.

Motores de búsqueda alternativos

Kagi: Un motor de búsqueda premium sin publicidad, con su propio índice y sin personalización. Ideal para investigaciones independientes que buscan resultados imparciales y sin seguimiento. Lo uso cuando quiero encontrar lo que Google ha decidido no mostrarme.



Brave: El único motor de búsqueda independiente que permite a los usuarios personalizar, filtrar y reordenar los resultados de búsqueda mediante reglas creadas por la comunidad o propias. Estas reglas personalizadas (Goggles) ahora se desarrollan y comparten abiertamente con la comunidad. Los usuarios pueden crear, modificar y publicar sus propias Goggles a través de GitHub. Los usuarios han desarrollado Goggles para temas específicos como investigación académica, defensa de la privacidad y contenido de foros específicos.



Marginalia. Un motor de búsqueda independiente sueco que prioriza páginas no comerciales y ricas en texto, la web antigua que Google ya no muestra. Es excepcional para encontrar blogs poco conocidos, sitios personales y textos extensos que el SEO ha dejado de lado.



Mojeek: Índice y algoritmos independientes. Sin seguimiento. Permite crear resultados personalizados: Mojeek Focus. 100 % gratuito.



Exa: Un motor de búsqueda semántico que utiliza incrustaciones en lugar de palabras clave. Cuando sé lo que busco, pero no conozco las palabras exactas, Exa lo encuentra a través del significado. Especialmente útil para descubrir contenido especializado o técnico.



Capturar y organizar contenido visual

Are.na: Una plataforma web de larga trayectoria para recopilar, organizar y conectar imágenes, ideas y objetos. Diseñada para una navegación intencional y no algorítmica. Apreciada por diseñadores, artistas e investigadores que buscan crear archivos visuales estructurados y con significado.



Cosmos: Una plataforma discreta de descubrimiento visual e inspiración con potente etiquetado de imágenes basado en IA. Sin notificaciones, sin “me gusta”, sin algoritmos saturados. Una alternativa a Pinterest para curadores que priorizan la calidad y la claridad sobre la interacción.



Pinterest: La plataforma de marcadores visuales más conocida, todavía útil para crear tableros de estado de ánimo, bibliotecas de referencia y colecciones visuales en una amplia gama de temas, especialmente en los sectores de estilo de vida, diseño y consumo.

Resaltar y anotar

Sublime: Una herramienta de conocimiento diseñada como un jardín digital en lugar de un gestor de marcadores. Captura ideas, pasajes y citas con tus propias anotaciones, las organiza en categorías definidas por el usuario y muestra conexiones con tarjetas relacionadas mediante IA. Mi herramienta diaria para construir y conectar ideas.



Glasp: U n resaltador web social y una base de conocimiento colaborativa. Facilita la anotación de cualquier página web o PDF, la exportación de resaltados a Notion u Obsidian y el seguimiento de otros curadores. Parcialmente gratuito y ampliamente utilizado entre investigadores y estudiantes de formación continua.



Hipótesis: Una herramienta de anotación web pública y privada que permite resaltar y comentar directamente en páginas web. Útil para investigadores que desean dejar un rastro rastreable a través de sus lecturas y para colaborar en la evaluación de fuentes.

Archivar y recuperar

Capacidades: Una base de conocimientos estructurada que combina la flexibilidad de una aplicación para tomar notas con un modelo de organización similar al de una base de datos. Ideal para administradores que necesitan crear un archivo con capacidad de búsqueda y que aumente su utilidad con el tiempo.



Zotero: El gestor de referencias predilecto de los curadores que gestionan artículos académicos, citas y documentos de investigación. Gratuito, de código abierto y altamente confiable para quienes trabajan en la intersección entre la curaduría y la investigación académica.



Obsidian / Notion: Las dos herramientas de base de conocimiento más importantes para los curadores que prefieren el enfoque de notas enlazadas (Obsidian) o la organización centrada en bases de datos (Notion). Ambas cuentan con grandes comunidades, amplios ecosistemas de plugins y sólidas capacidades de archivo.



Raindrop: Una herramienta de marcadores limpia y bien diseñada que no se convierte en un cementerio. Organiza los marcadores en colecciones con etiquetas, búsqueda de texto completo y una extensión para el navegador. Una de las mejores alternativas para los curadores que han tenido problemas con los gestores de marcadores saturados.

Formato, empaquetado y publicación

xTiles: Un organizador visual de información que utilizo para organizar, estructurar y presentar colecciones de recursos. Flexible, fácil de usar y perfecto para crear recursos compartidos, como directorios o kits de herramientas.



Trello: Una herramienta de planificación y organización visual, que aprovecha los tableros Kanban, demuestra ser una excelente solución para crear directorios, catálogos, pequeñas bibliotecas, listas de verificación y colecciones más fáciles de escanear y consultar.



Start.me: Similar a Trello, este es otro creador de directorios y bibliotecas estilo Kanban que facilita la creación de paneles personales que combinan marcadores, widgets y feeds RSS, así como archivos categorizados de enlaces, herramientas, artículos y recursos. Simple, eficaz y gratuito para hasta tres colecciones.



Substack / Sitio web personal

La capa de publicación. Substack, en particular, se ha convertido en una de las plataformas más fáciles de usar para curadores. Admite múltiples publicaciones, una audiencia integrada y un modelo de suscripción de pago sencillo.

Nota: La herramienta que más me gustaría recomendar aún no existe. La mejor herramienta de curación para tus necesidades específicas probablemente sea una que puedas empezar a crear hoy mismo: con IA, agentes y automatizaciones sencillas, adaptadas a tu sector y público. No necesitas esperar a que llegue la solución perfecta. Solo necesitas saber exactamente qué quieres.

8) ¿Cuáles son los requisitos/habilidades necesarias para ser curador? ¿Cualquiera puede serlo?

En principio, sí.

En la práctica, se necesitan años de experiencia acumulada, curiosidad genuina, valores sólidos y la disciplina para ser constante. Es lo que haces con la información, los recursos y el contenido —de forma constante y a lo largo del tiempo— lo que determina si realmente eres un curador o no. El rol de curador en la era de la IA no se puede fingir por mucho tiempo.

Los verdaderos curadores, tal como los entiendo, comparten un conjunto específico de cualidades:

Experiencia de campo profunda. No de libros, cursos ni tutoriales, sino de la práctica. La experiencia real es lo que desarrolla la sensibilidad y el gusto necesarios para evaluar bien. Cuanto más amplias, variadas y extremas sean sus experiencias, mejor. Los verdaderos curadores necesitan haber cometido errores, fracasado y recuperado. Necesitan haber visto lo bueno, lo malo y lo realmente feo en su campo para saber qué vale la pena recomendar y qué simplemente parece interesante.

La capacidad de búsqueda. Los curadores deben ser expertos en búsquedas. Deben conocer motores de búsqueda clásicos y alternativos, bases de datos, conjuntos de datos, bases de conocimiento, herramientas de IA y agentes de búsqueda. Los verdaderos curadores pueden encontrar fácilmente en un minuto lo que otros no pueden encontrar después de horas.

Valores sólidos y un propósito claro. Los curadores se mueven por algo más que el beneficio personal. Sienten verdadera pasión por el tema que abordan y su trabajo se guía por valores y principios que su público puede reconocer con el tiempo, incluso si nunca los comparten explícitamente.

Los Curadores de Gusto tienen la capacidad de seleccionar con intención y coherencia, no al azar, ni basándose en lo popular o de moda, sino en lo que realmente importa para su público y propósito específicos. Su gusto se ha desarrollado lentamente, mediante una exposición prolongada a una gran cantidad de material sin filtrar.

Disposición a tomar postura . Los curadores expresan su punto de vista. Hacen oír su voz y sus puntos de vista, y estos elementos curados son los que hacen que sus curadurías sean impredecibles e irremplazables.

Conocimiento de la historia de su campo. Los curadores saben quiénes nos precedieron. Quién desarrolló las ideas clave. Quién tomó prestadas de quién. Conocen las diferentes escuelas de pensamiento y sus desacuerdos. Conocen los orígenes, las leyendas y los cultos.

Conocimiento de su territorio. Los curadores conocen a los principales actores, herramientas, organizaciones, libros, tecnologías y recursos que definen su campo. No solo quién y qué es popular hoy en día, sino quién y qué ha perdurado y por qué.

Conexiones de Campo. Los curadores conocen a quienes trabajan en su campo y en campos adyacentes: operadores, líderes de opinión, investigadores, principiantes, académicos. La curaduría no es una actividad solitaria. Los mejores curadores están integrados en redes, sin observar desde fuera.

Exploración, estudio y consumo continuos. Los curadores estudian, experimentan y exploran constantemente. Solo así pueden perfeccionar su gusto, identificar patrones y reconocer joyas únicas que otros pasarían por alto.

Una mentalidad que da sentido La actitud de los curadores no es “mira, encontré algo interesante” sino “esto es lo que hay ahí fuera a lo que vale la pena prestar atención, así es como se conecta y se diferencia del resto, y así es como se usa y aplica en este contexto específico”. Ese replanteamiento, de compartir a guiar, es lo que separa a un curador moderno de un compartidor de enlaces de la vieja escuela.

Robin Good, isla de Holbox (MX), 2023.

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