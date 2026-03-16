Ciencias Sociales

Ciencias Sociales

Discusión sobre este post

Avatar de User
Avatar de Dario Salud Leona
Dario Salud Leona
5d

Hay una idea muy potente aquí que conecta mucho con cómo funciona el cerebro.

En biología no gana el que recibe más estímulos, gana el que mejor filtra. El sistema nervioso está constantemente descartando información para no saturarse porque si intentara procesarlo todo colapsaría yahora estamos justo en ese punto a nivel digital.

No necesitamos más contenido, necesitamos mejores sistemas de filtrado y ahí es donde la curación tiene sentido no como recopilación, sino como una extensión del criterio.

De hecho, cuando alguien tiene buen criterio reduce la carga cognitiva de los demás, les ahorra energía, les evita las distracciones vacías y les da dirección y eso hoy es mucho más valioso que generar una idea más.

Un abrazo de león 🦁

Responder
Compartir
2 respuestas
Avatar de Catalina Rojas
Catalina Rojas
5d

Totalmente de acuerdo: La brecha entre la abundancia de información y la comprensión se amplía. La brecha entre la abundancia y la comprensión es donde reside la curación. Y esa brecha se amplía rápidamente mientras lees esto. Por lo tanto, el verdadero valor pasa de generar más contenido a generar significado. En consecuencia, cada vez más personas prestan atención y, finalmente, pagan por filtros humanos de confianza (curadores) que les ayudan a decidir qué es importante, en qué confiar, qué falta y qué se necesita a continuación.

Por eso la curación es el futuro: cuando cualquiera puede crear nuevos contenidos e ideas, quién puede elegir y dar sentido a lo que existe es más valioso que el contenido y las ideas en sí.

Responder
Compartir
4 respuestas de Salvador Lorca 📚 y otros
11 comentarios más...

Sin posts

Por supuesto, sigue adelante.

© 2026 Lawi · PrivacidadTérminosAviso de recolección
Crea tu SubstackDescargar la app
Substack es el hogar de la gran cultura