Si crees al coro de eruditos obsesionados con el matrimonio, a los medios de comunicación, a los grupos de reflexión y a otros miembros de lo que la psicóloga social Bella DePaolo llamó acertadamente en una ocasión la «Mafia del Matrimonio», el matrimonio puede resolver casi todos los problemas humanos imaginables.

¿Soledad? ¿Estresado? ¿Arruinado? Cásate. ¿Te cuestionas el sentido de seguir adelante en este infierno capitalista tardío, con niveles dickensianos de desigualdad, colapso climático y retroceso democrático? Cásate. ¿Te duele una muela? Lo has adivinado: cásate.

Una de las afirmaciones más comunes es que el matrimonio hace más feliz ala gente, afirmación que se mantiene continuamente a flote gracias a un carrusel de estudios y encuestas. La última proviene del Instituto Wheatley y del Instituto de Estudios sobre la Familia (IFS), dos organizaciones cuya misión, no por casualidad, es «fortalecer el matrimonio y la vida familiar». Su nuevo informe, basado en una encuesta a mujeres estadounidenses, revela que las madres casadas tienen muchas más probabilidades de decir que son «muy felices» que las solteras o las que no tienen hijos. En general, las mujeres casadas tienen menos probabilidades de sentirse solas y más probabilidades de disfrutar de la vida.

¿La gran conclusión de los autores? El matrimonio y la maternidad hacen que las mujeres sean más felices. Al fin y al cabo, los datos lo dicen.

Sólo que cuando se examina más de cerca este género de estudios, las cosas no están tan claras como algunos nos quieren hacer creer.

El reciente informe del Instituto Wheatley y el IFS, incluso en su versión completa descargable, no entra en demasiados detalles sobre su metodología. Lo que sí sabemos es que encuestó a 3.000 mujeres estadounidenses de entre 25 y 55 años, aproximadamente la mitad de ellas con hijos menores de 18 años, y que los datos se ponderaron para que fueran «representativos» de la población general de mujeres estadounidenses en términos de educación, raza e ingresos familiares.

Más allá de eso, sin embargo, el panorama es borroso. Sabemos poco sobre cómo se diseñó el estudio, es decir, qué preguntas se hicieron y cómo. Pero incluso ligeras diferencias en la redacción o en la información proporcionada de antemano (lo que se conoce como priming) pueden influir significativamente en las respuestas. Se ha demostrado, por ejemplo, que el priming de género amplifica los estereotipos personales y afecta al rendimiento en determinadas tareas. Tampoco sabemos mucho sobre el desglose demográfico de la muestra real ni el alcance de las categorías en las que se clasificó a los encuestados. Ni siquiera se explica si el término «casado» se refiere exclusivamente a uniones heterosexuales (aunque, dado el frecuente encuadre del IFS del hogar heterosexual biparental como «ideal», probablemente sea así).

En otras palabras, es difícil decir si estos resultados reflejan la realidad -y mucho menos si apoyan la conclusión generalizada de que el matrimonio conduce a la felicidad- o si simplemente reflejan los prejuicios de los autores del informe.

Sin embargo, incluso los estudios que parecen más rigurosos a menudo no lo son. Uno de los principales problemas es que suelen incluir sólo a personas actualmente casadas, dejando fuera a todos los que estuvieron casados pero ya no lo están. DePaolo, cuyo trabajo se centra en desmentir los mitos del matrimonio y poner de relieve los fallos de las investigaciones relacionadas, también ha señalado esto a menudo. Y como ella señala

Por tanto, si las personas actualmente casadas son más felices que las demás, no se puede decir que si los solteros se casaran, también serían más felices. Las personas divorciadas y viudas sí se casaron. Si quieres comprender las implicaciones de casarse, hay que incluir sus experiencias.

Surge un problema relacionado al comparar a los casados actuales con los «solteros» o «no casados», categorías que suelen incluir no sólo a los que han elegido deliberadamente no emparejarse ni casarse, sino a todos los que casualmente no están casados en ese momento, incluidas las personas que no quieren estarlo o que lo estuvieron alguna vez. Pero si comparas sólo a los que tienen matrimonios estables con un grupo más amplio, entonces es obvio que el matrimonio puede parecer el claro vencedor, ¿no? Y sin embargo, ni siquiera siempre es así.

Otro punto débil de estudios similares, incluido el reciente del IFS, es que son transversales, y comparan a personas de diferentes estados civiles en un único momento. Los estudios longitudinales -los que siguen a los mismos individuos durante años o décadas- ofrecen perspectivas más matizadas, y a menudo descubren que el impacto del matrimonio en la felicidad varía mucho de una persona a otra y que puede tener un efecto poco duradero. Un patrón común es el «efecto luna de miel»: un pico de felicidad en torno a la boda, seguido de una vuelta a la «línea de base» anterior al matrimonio, o sólo ligeramente por encima de ella, al cabo de unos años.

Una revisión sistemática de 2011 de estudios longitudinales-incluidos 18 entre personas casadas, la mayoría de los cuales sólo investigaron a personas que se casaron y siguieron casadas; y ocho entre las que se divorciaron- publicada en el Journal of Personality and Social Psychology descubrió que, efectivamente, se producía un aumento duradero del bienestar declarado a lo largo del tiempo. Sólo que no para los que siguieron casados -que experimentaron el efecto luna de miel o dijeron sentirse un poco peor con el tiempo-, sino para los que decidieron divorciarse.

La realidad es que los estudios sobre el vínculo entre la felicidad o el bienestar y el matrimonio son una mezcla de todo tipo (y eso a pesar de estar diseñados en gran medida para hacer brillar el matrimonio.) Por cada artículo que proclama que el matrimonio conduce a una mayor felicidad, hay otro que muestra que el efecto se desvanece tras la fase de luna de miel o que las parejas que cohabitan son tan felices como las casadas. Si a esto añadimos la dificultad de deducir la causalidad de fenómenos sociales complejos como el matrimonio, acabamos con un montón de pruebas que dicen mucho menos de lo que sugieren los titulares.

Sin embargo, hay un factor cuya relación con el matrimonio es mucho menos turbia que la felicidad.

No creo que ningún joven necesite que le convenzan de que estar soltero y/o vivir solo en esta economía no es para débiles. Yo misma he vivido esto último en alguna ocasión, tras años de compartir piso, y precisamente en Londres. Incluso con un trabajo sólido, puede ser una experiencia dura y angustiosa. Y más aún cuando la vida te lanza inevitablemente una bola curva.

Estar en pareja y vivir juntos suele aportar ya cierta seguridad económica. Aun así, la cohabitación tiene sus límites. Si quieres desbloquear el paquete de lujo de la vida en pareja, tienes que ponerle un anillo. Desde el aplauso de la sociedad por encontrar a «la persona indicada», pasando por recibir regalos y dinero al casarse, hasta las ventajas legales y económicas - exenciones fiscales, beneficios en seguros, descuentos para consumidores, vías de inmigración más fáciles, trato preferente en la vivienda, etc. - puede, literalmente, salir a cuenta estar casado.

Un estudio longitudinal publicado en 2005 en el Journal of Sociology realizó un seguimiento de los estadounidenses entre los 20 y los 30 años, y a principios de los 40, y descubrió que las personas casadas casi duplicaban su riqueza en comparación con los solteros. Pero hoy, esa diferencia podría ser aún mayor, sobre todo para las generaciones más jóvenes. Según un informe de 2021 de la Oficina del Censo de EE.UU., los adultos casados menores de 35 años tienen un patrimonio neto tres veces superior al de los hombres solteros y nueve veces superior al de las mujeres solteras del mismo grupo de edad. También se observan pautas similares en varios países europeos.

Nos guste o no, en muchos lugares el matrimonio sigue siendo una de las vías de escape socialmente autorizadas, al menos para algunos, de los fantasmas sistémicos que acechan a nuestras sociedades -desigualdad, precariedad económica, exclusión social- y una forma de acumular algo de riqueza, como lo ha sido durante siglos. Y, al igual que ha ocurrido durante siglos, se sigue comercializando como la mejor oportunidad de seguridad para las mujeres, o eso es lo que seguimos oyendo del grupo de animadoras del matrimonio.

Sin embargo, también hay pruebas de que el matrimonio es especialmente rentable para los hombres. Como muestra el gráfico del economista Guillaume Vandenbroucke, los hombres casados tienden a ganar mucho más no sólo que los solteros y las solteras, sino incluso que las mujeres:

Así que, claro, si eres un hombre casado o estás casado con una mujer, puede que tengas una ventaja, económica y de otro tipo. En contra del viejo dicho de que el dinero no puede comprar la felicidad, la seguridad económica está estrechamente relacionada con una mayor felicidad y bienestar general. Al fin y al cabo, sin una sensación de seguridad -las capas fundamentales de la Jerarquía de Necesidades de Maslow- es difícil siquiera hablar de felicidad o bienestar de forma significativa. Y si el matrimonio aumenta la seguridad económica, entonces tiene sentido que también pueda dar a la gente más libertad para llevar una vida mejor y más feliz.

Pero hay muchos peros, por supuesto. Podrías divorciarte, dividir o perder todo el patrimonio que hayas acumulado (o incluso más). Podrías encontrarte en un matrimonio emocional, económica y/o físicamente abusivo en el que ninguna cantidad de dinero podría comprar ni siquiera una sensación básica de seguridad. Y podrías enfrentarte a muchas otras circunstancias que desbarataran la ordenada narrativa de que matrimonio=felicidad y matrimonio=riqueza.

Además, no es sólo en la riqueza donde el matrimonio inclina la balanza entre hombres y mujeres. Un estudio tras otro demuestra que las mujeres casadas siguen cargando con la mayor parte del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, incluso cuando ambos cónyuges trabajan a tiempo completo. De hecho, las madres casadas con pareja masculina tienden a realizar incluso más tareas domésticas que las madres solteras. Las investigaciones también revelan que las mujeres casadas tienen muchas más probabilidades de que sus maridos las abandonen cuando enferman: un estudio reciente cifra el riesgo en siete veces superior al de los hombres casados.

Sin duda, la felicidad conyugal parece mucho menos halagüeña cuando te das cuenta de que una mitad de la pareja a menudo gana esencialmente un ayudante interno, alguien que suaviza, limpia y facilita la vida diaria, y que es más probable que se quede y cuide de ellos cuando su salud se deteriora, mientras que la otra gana un segundo turno -y se arriesga a que la dejen sola cuando lo hace el suyo.

Todo esto quiere decir que es complicado, en realidad. Aun así, es importante que reconozcamos esa complejidad y lo pongamos todo sobre la mesa en lugar de esconderlo debajo y seguir aferrándonos a los muchos mitos matrimoniales.

Como el mito de que si dices «sí, quiero», todo lo demás en tu vida encajará mágicamente y todos tus sueños se harán realidad. O el mito de que la felicidad conyugal es «natural» y «sin esfuerzo». O el mito de que seguir casado, incluso cuando el supuesto cuento de hadas se convierte en una pesadilla viviente, es siempre lo correcto. O el mito de que el matrimonio es el único camino hacia la felicidad y la plenitud.

Aunque no estoy de acuerdo con muchas de las afirmaciones del profesor de psicología Daniel Gilbert sobre el matrimonio y la felicidad, acertó cuando dijo

No es el matrimonio lo que te hace feliz, es el matrimonio feliz lo que te hace feliz.

Pero la verdad es que no podemos saber con certeza si el matrimonio conduce universalmente a la felicidad mientras la alternativa -la vida de soltero- siga estando tan frecuentemente estigmatizada, marginada y discriminada, tanto en la legislación como en las costumbres sociales. En realidad, no es de extrañar que te sientas solo viviendo en una sociedad en la que sólo un tipo de relación recibe todo el bombo y platillo, mientras que otras se devalúan sistemáticamente. O que pueda ser difícil valerse por sí mismo cuando sólo ciertas opciones de vida reciben beneficios, protección y atención, mientras que otras no.

Las mujeres, en particular, se llevan la peor parte; se nos considera solteronas «caducas», solteronas amargadas, brujas desobedientes o miserables señoras de los gatos por negarnos a formar parte de una institución que, tanto históricamente como en la actualidad, no ha puesto precisamente las cosas a nuestro favor.

Sí, el amor, el afecto, el sentido de pertenencia, la intimidad, etc., son aspectos innegablemente importantes de la vida. Pero el matrimonio no los garantiza más que, por ejemplo, las amistades profundas, la cohabitación o la construcción de comunidades. Y cuando tratamos el matrimonio como una panacea, no sólo estamos desestimando las pruebas que demuestran lo contrario y simplificando en exceso la realidad, sino que también estamos ignorando todas esas otras formas en que las personas pueden experimentar una auténtica felicidad.

Por no hablar de lo poco sincero e hipócrita que resulta que los académicos y los institutos que elaboran estos informes que glorifican el matrimonio afirmen que se preocupan por el bienestar de las mujeres -o de los hombres- mientras trabajan horas extras para demonizar el divorcio, restringir la autonomía corporal de las mujeres u oponerse a programas sociales como la asistencia sanitaria universal y el cuidado de los niños, programas y libertades que se ha demostrado sistemáticamente que marcan una diferencia significativa y positiva en la vida de las personas.

Muchas de las personas que se retuercen en pretzels estadísticos para preservar la imagen sagrada del matrimonio no parecen preocuparse mucho por la felicidad real. Lo que les importa, en cambio, es mantener una versión de la realidad que mantiene el matrimonio en un pedestal, junto con otros valores «tradicionales» que, también, sólo parecen servir a determinados grupos de personas en nuestro mundo.

Más que vivir en un mundo en el que todos los adultos estén casados -lo que difícilmente haría felices a los que prefieren ser solteros, o a los que prefieren otro tipo de relaciones-, me gustaría que viviéramos en un mundo en el que el bienestar se pusiera realmente en el centro de todo.

Y si realmente nos propusiéramos eso-como ya hacen algunas sociedades-, se valorarían y respetarían todo tipo de opciones personales y relaciones, no sólo las que se ajustan a los viejos guiones.

Sin embargo, como revelan los numerosos estudios sobre el matrimonio y la felicidad, ni siquiera estos antiguos guiones funcionan tan bien como a menudo se supone o se afirma, y desde luego no para todo el mundo.

Sobre La Noosfera

Es una publicación de Katie Jgln totalmente apoyada por los lectores que aplica la investigación reciente en ciencias sociales a las cuestiones culturales, políticas y tecnológicas que configuran nuestro mundo actual.

