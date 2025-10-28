Ciencias Sociales

David
Oct 28

Sí, el amor, el afecto, el sentido de pertenencia, la intimidad, etc., son aspectos innegablemente importantes de la vida. Pero el matrimonio no los garantiza más de lo que lo hacen, por ejemplo, las amistades profundas, la cohabitación o la creación de comunidades. Y cuando tratamos el matrimonio como una panacea, no sólo estamos desestimando las pruebas que demuestran lo contrario y simplificando en exceso la realidad, sino que también estamos ignorando todas esas otras formas en que las personas pueden experimentar una auténtica felicidad.

El matrimonio puede aportar algunos beneficios, pero distan mucho de estar repartidos por igual entre hombres y mujeres.

No es sólo en la riqueza donde el matrimonio inclina la balanza entre hombres y mujeres. Un estudio tras otro demuestra que las mujeres casadas siguen cargando con la mayor parte del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, incluso cuando ambos cónyuges trabajan a tiempo completo. De hecho, las madres casadas con pareja masculina tienden a realizar incluso más tareas domésticas que las madres solteras. Las investigaciones también revelan que las mujeres casadas tienen muchas más probabilidades de que sus maridos las abandonen cuando enferman: un estudio reciente cifra el riesgo en siete veces superior al de los hombres casados.

Sonia Romero
Oct 28

Lee esto especialmente si estás casado o tienes pareja o esperas tenerla pronto: Es evidente que los hombres se benefician de que se interpreten sus sentimientos, deseos, intenciones y motivaciones -así como los de sus parejas femeninas- y de que se vigile y mantenga rutinariamente la salud de sus relaciones, pero a menudo ni siquiera se dan cuenta de que eso es lo que ocurre. Sin embargo, esto no ocurre necesariamente de forma consciente ni requiere mala voluntad. Al fin y al cabo, es a lo que todo el mundo está acostumbrado.

