Añadido estos últimos días sobre organizaciones y otros aspectos relacionados con América Latina:

Publicado: 14 de abril de 2024

La Alianza del Pacífico se inició en 2011 y se formalizó mediante un acuerdo marco en 2012. Sus miembros -México, Chile, Perú y Colombia- tienen políticas de liberalización comercial orientadas al exterior. La Alianza aspira a lograr la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas entre sus miembros. Australia se convirtió en observador en noviembre de 2012 y asistió a la Cumbre de mayo de 2013 celebrada en Cali (Colombia), a la Cumbre de junio de 2014 celebrada en Punta Mita (México), a la Cumbre de junio de 2015 celebrada en Paracas (Perú) y a la Cumbre de junio de 2016 celebrada en Puerto Varas (Chile), así como a la Cumbre de junio de 2017 celebrada en Cali (Colombia) y a la Cumbre de julio de 2018 celebrada en Puerto Vallarta (México).

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Publicado: 14 de abril de 2024

El Foro Social Mundial es una plataforma política que reúne a organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales de todo el mundo opuestos a la globalización neoliberal y a las políticas económicas capitalistas. El Foro Social Mundial ha venido proporcionando un “espacio abierto” para que los activistas formen redes y alianzas, intercambien ideas, compartan experiencias y formulen acciones eficaces. Las raíces del Foro Social Mundial se encuentran en el creciente movimiento internacional contra la globalización corporativa, que alcanzó mayor visibilidad desde la reunión de Seattle de la Organización Mundial del Comercio en noviembre de 1999.

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Publicado: 14 de abril de 2024

Paralelamente a la expansión de los sistemas escolares, los países de América Latina y el Caribe se han convertido, en los últimos cincuenta años, en la región más injusta y desigual del mundo. Existe un cierto consenso sobre la baja calidad de la enseñanza que ha resultado de la expansión de los sistemas escolares latinoamericanos. Este deterioro se manifiesta en la inadecuada preparación de los alumnos, la insuficiente formación de los docentes, la insostenibilidad de las infraestructuras y la falta de modernización tecnológica del sistema. Sin embargo, estos diagnósticos no toman en cuenta un factor que, además de los mencionados, juega un papel fundamental en la definición del “problema” de la calidad de la educación en los países de América Latina: las reformas de los sistemas escolares de las últimas décadas. En lugar de reducir los efectos discriminatorios de una estructura institucional caracterizada por la segmentación y la desigualdad, las reformas recientes han reforzado sus tendencias excluyentes. Desde los años 80, y especialmente desde los 90, muchos países de América Latina y el Caribe, liderados por gobiernos neoliberales y conservadores, han emprendido reformas educativas que no han hecho sino agravar la crisis de los sistemas, aumentar su segmentación y trasladar la responsabilidad de los fracasos declarados a los individuos.

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Publicado: 14 de abril de 2024

La historia de las universidades de derecho es una batalla de ideas. Ideas sobre qué es el derecho, cómo se debe enseñar y los tipos de estudiantes que debe producir una escuela de derecho. Con frecuencia, las universidades (llamadas escuelas en el mundo anglosajón) de derecho han sido el campo de batalla de feroces rivalidades intelectuales, con escuelas de pensamiento rivales luchando por la supremacía. También se examina la formación de un sistema universitario en el siglo XX.

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Publicado: 14 de abril de 2024

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) fue una iniciativa mexicana anunciada en 2012. La composición de la CELAC es la misma que la de la OEA, salvo que excluye a Canadá y Estados Unidos e incluye a Cuba. No tiene secretaría permanente y se está convirtiendo en un vehículo para la participación fuera de la región. La primera Cumbre CELAC-UE se celebró en Santiago en enero de 2013 y el primer Foro CELAC-China tuvo lugar en Pekín en enero de 2015. Australia se reunió con la Troika de la CELAC en diciembre de 2012. Dentro de las Naciones Unidas, estos países forman el Grupo de América Latina y el Caribe (GRULAC).

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Publicado: 13 de abril de 2024

Las reformas de privatización del sector eléctrico aumentan la producción y el empleo a medio plazo. Las reformas también están asociadas a un aumento de la desigualdad de ingresos, pero los efectos son pequeños, por término medio. Los efectos son positivos cuando las reformas se llevan a cabo durante expansiones y en países con instituciones fuertes. Los resultados macroeconómicos también tienden a ser mayores en las economías avanzadas. Aquí se analizará un estudio del caso brasileño, de forma muy amplia.