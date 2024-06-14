Los Nuevos Problemas de la Antropología Religiosa

La antigua antropología de la religión se ocupaba sobre todo del origen y la naturaleza de la religión, es decir, de problemas insolubles. No obstante, es necesario, a modo de inventario de los problemas, recordar las grandes teorías que sacan a la religión del ámbito de los sueños o de la angustia ante una naturaleza que no se puede controlar. Las críticas de Durkheim al animismo y al naturalismo siguen siendo válidas, aunque la tesis que pretendía sustituirlas, que hace de la religión la expresión de la trascendencia de la conciencia colectiva sobre la conciencia individual, no sea más sólida.

El lugar de la religión en los hechos sociales

La antropología social se ocupa actualmente de situar los hechos religiosos en el contexto de la vida real, es decir, ya sea la historia de los individuos o de las relaciones sociales en su conjunto. En primer lugar, la historia de los individuos: ¿hasta qué p…