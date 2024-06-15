Nueva Organización de los Espacios Políticos
En la mayoría de los países desarrollados, la participación electoral tiende a disminuir a medida que lo que está en juego se hace más local.
Mientras que las naciones parecen ser entidades de referencia naturales en la medida en que se distinguen claramente unas de otras por la importancia del comercio interior y los instrumentos de la soberanía nacional -al menos hasta hace poco-, no ocurre lo mismo con las entidades subregionales como las regiones.
Visualización Jerárquica de Región y Política Regional
La indeterminación de las regiones
En cuanto nos planteamos cuestiones de naturaleza política, tenemos que volver a los territorios, en la medida en que toda acción política se desarrolla en un espacio determinado. Además, la existencia de regiones administrativas o políticas lleva a los dirigentes locales, e incluso a las propias poblaciones, a interrogarse sobre el futuro de sus respectivos territorios, creando así relaciones es…
