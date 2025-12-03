Que nada se interponga entre una mujer ocupada y sus vacaciones. Ilustración de Carl August Oscar Erickson.

Por: Rona Maynard, autora de STARTER DOG: MI CAMINO HACIA LA ALEGRÍA, LA PERTENENCIA Y EL AMOR A ESTE MUNDO. Ex editora de la revista Chatelaine. Casada desde hace más de 50 años a pesar de las predicciones de que nunca duraría.

La limusina del aeropuerto estaba esperando en la puerta y, por una vez, estábamos listos para partir. Las maletas hechas, la nevera vacía, los euros metidos en su sobre. Mientras comprobaba mi pasaporte por centésima cuadragésima séptima vez, mi marido dijo: “Ah, claro. Será mejor que coja mi pasaporte”.

Faltaban treinta segundos.

Los cajones sonaron en la habitación contigua. Las puertas de los armarios se cerraron entre maldiciones. Llegó el momento de hacer una sugerencia útil y de esposa: “¿Dónde estaba la última vez que lo viste, cariño?

Me casé con un tipo organizado. Ha dirigido cuatro revistas, contratado y despedido a gente como yo. No viajamos a ningún sitio sin itinerarios que él ha investigado hasta el último detalle. Lo has entendido, Paul. ¿Verdad que sí?

Quince minutos después, no quedaba ni un escondrijo por buscar. Me imaginé el avión despegando hacia Ámsterdam sin nosotros. La suite con vistas al canal, un derroche por nuestro aniversario, oscura como las sombras de un Rembrandt.

Me tiré sobre la alfombra, como un niño pequeño que se dirige a un largo descanso, y solté un aullido operístico.

Si mi madre hubiera estado en mi lugar, puedes apostar a que habría buscado el pasaporte. Día tras día, buscaba las llaves, los guantes y los apuntes de clase de mi padre («¿Dónde estaban la última vez que los viste, cariño?»). Le recordó una vez más que tenía que corregir los exámenes finales de sus alumnos, esa pila desordenada de libros azules escondidos en un rincón. Se puso enferma en su nombre mientras él cuidaba de su resaca. Mientras mimaba y protegía, la ira florecía como una flor tóxica tras la máscara de su sonrisa.

Mi madre trajo al mundo a dos hijas. Tras 25 años con mi padre, se hartó de hacer de niñera de un niño alcohólico. Lo echó de casa, temerosa de que no pudiera valerse por sí mismo. Se había hecho viejo y artrítico sin pisar un banco desde que se casaron. La jubilación le había arrebatado el aula donde antes deslumbraba enseñando. En terapia, mi madre llegó a ver que atender al marido servía a su ego. Su debilidad alimentaba la ilusión de que ella tenía poder para controlarle.

Mi padre floreció por sí mismo. Dio lo mejor de sí mismo a su primer amor, la pintura. Tras toda una vida en la oscuridad, Max Maynard atrajo a galeristas y coleccionistas. Había renunciado a la esperanza de tal maravilla. Mi madre le había liberado por fin.

¿Dirías que mis padres no eran buenos el uno para el otro?

Boca abajo en el suelo, tuve una visión fulgurante: ¿De quién era el problema del pasaporte?

Le dije a mi marido, ahora preocupado por el Saqueo 2.0: “Voy a subir a ese avión pase lo que pase. Cuando encuentres el pasaporte, reúnete conmigo en Ámsterdam”.

Nunca había disfrutado tanto de un vuelo como con el que me alejó del pasaporte perdido de mi marido y del sombrío ejemplo de mi difunta madre. El falso burbujeante de mi flauta de plástico bien podría haber sido Dom Pérignon. Anne Sexton escribió en «Ama de casa», un poema de escalofriante perspicacia: “Una mujer es su madre. /Eso es lo principal”.

Por favor, no.

He contado a muchas mujeres la historia del pasaporte. Apenas podían creer que hubiera dejado atrás a Paul. Mi amiga abogada Audrey, a la que llamé desde la sala de embarque, ni siquiera esperó a que terminara la historia antes de declarar, con rotundidad: «Así que sigues en casa». Ella organizaba una fiesta la noche siguiente y yo quería que supiera que, después de todo, era probable que Paul pudiera ir. No había olvidado del todo mi formación infantil en el cuidado de los maridos.

Oh, yo de poca fe. Me alcanzó en 22 horas.

Vivir es perder. Elizabeth Bishop escribió una inquietante villanela, «Un arte», en la que la pérdida de objetos cotidianos se convierte en un calentamiento para el desastre, la pérdida de una pareja.

Pierde algo cada día. Acepta el disgusto de las llaves perdidas, la hora mal empleada. El arte de perder no es difícil de dominar.

Bishop, que murió en 1979, nunca perdió un teléfono móvil (el mío desaparece casi a diario, razón por la que no puedo renunciar a mi teléfono fijo). Tampoco vigiló un mando a distancia, el objeto que los estadounidenses extravían con más frecuencia, según una encuesta de 2017. Esas horas mal empleadas suman una media de 2,5 días al año. Los objetos perdidos hacen que más del 60% de los estadounidenses lleguen tarde al trabajo o al colegio con cierta regularidad, y que un tercio se pelee con su cónyuge. Los objetos familiares clavan tu día a día. Qué sólido parece, hasta que una pieza no se encuentra y todo el edificio empieza a temblar.

Las mujeres suelen preguntar cómo se sintió Paul cuando me dirigí a la limusina sin él. Ningún hombre lo ha pedido nunca. Los hombres pueden sentir el alivio de Paul: se acabó la compañera frenética, que movía los dedos por su caso, reconstruyendo la búsqueda como un Momento Enseñable («El momento de encontrar el pasaporte es una semana antes del viaje»). Sin mí, Paul recuperó su concentración mental.

Volvió al lugar donde había visto el pasaporte por última vez: la cartera de cuero, donde vivía en un bolsillo especial. Esta vez recordó haber solicitado una nueva tarjeta sanitaria provincial con el pasaporte como documento de identidad expedido por el gobierno. Distraído por las presiones burocráticas del momento, volvió a meter el pasaporte en el bolsillo equivocado. Allí lo encontró, demasiado tarde para nuestro vuelo, pero a tiempo para todos los placeres que queríamos compartir en Ámsterdam.

Hacia el amanecer de mi primera noche allí, me desperté del sueño del jet lag con el ruido de la maleta de Paul al subir un empinado tramo de escaleras. Se dejó caer en la cama con un beso somnoliento, y allí se quedó mientras yo me tomaba mi dulce tiempo en la Casa de Ana Frank. Ana nunca había sido una amiga para él, como lo fue para mí mucho tiempo atrás. Era un placer que era mejor disfrutar sola.

Me quedé en la ventana del ático, mirando el enorme castaño que dio esperanza a Ana en más de dos años de clandestinidad. El castaño, uno de los más viejos de la ciudad, caería en pocos años, debilitado por la enfermedad. Pero aquel día lo vi a través de los ojos de una joven junto a un muchacho llamado Peter, su primer, fugaz y único amor: «Los dos mirábamos el cielo azul, el castaño desnudo reluciente de rocío, las gaviotas y otros pájaros que destellaban plata al surcar el aire, y estábamos tan conmovidos y embelesados que no podíamos hablar».

A la hora del café, me adentré en la nacarada luz holandesa que conocía de los cuadros de las paredes de los museos. Cuando volví a nuestra suite bajo el alero, ya nos había encontrado un café y un bistró. Nos despejaríamos con un paseo por el canal. Mañana estaríamos listos para ir al Rijksmuseum, donde una mujer que podría estar embarazada, vestida de ese azul fascinante que sólo Vermeer puede evocar, lee una carta para siempre. Y nos preguntaríamos, junto con multitudes pasadas, presentes y futuras, qué tipo de noticias está asimilando. Tan embelesados que no podríamos hablar.

La «Mujer leyendo una carta» de Vermeer podría estar enterándose de un nacimiento, una muerte, algún tipo de compra... cualquier cosa, en realidad. Qué hermoso misterio.

Bueno, amigos, me pregunto adónde llevaréis esta conversación. ¿Pasaportes perdidos y dramas subsiguientes? ¿Algún otro objeto esencial que se escapó por las grietas de la preocupación? ¿Los peligros de manejar a un cónyuge perfectamente competente? Deja volar los comentarios. Tendrás noticias mías, te lo prometo.

Un loco de los hallazgos que se hace llamar Profesor Salomón ha escrito un pequeño y animado libro electrónico, Cómo encontrar objetos perdidos, que explica la teoría que hay detrás del descubrimiento del pasaporte por parte de Pablo. Léelo gratis aquí. Si prefieres los secretos de un matrimonio duradero, tengo unos cuantos en el artículo “Cosas que decimos con flores: En un gran cumpleaños, amanece la verdad: Uno de nosotros morirá antes que el otro. Por favor, que sea yo.”:

Me encantan las flores. Vivo sola, y cuando tengo flores en casa, me apetece que venga gente.

«Nunca te vayas a la cama enfadado» no está entre ellos.

Nota: Agradecemos a Rona Maynard su colaboración en este artículo, adaptado del suyo en inglés:

Por si te lo perdiste

Lo último en la sección de familia

Lo último en esta publicación

Lo último en la sección de sociología