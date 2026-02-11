Este texto argumenta que la fricción social, en circunstancias controladas, puede ser profundamente constructiva y transformadora. A través de la historia de un bar con “canciones de siempre”, acompañadas por sus usuarios, vemos cómo superar las diferencias y expandir la empatía al interactuar con diferentes perspectivas puede promover una democracia sana y funcional. Ver también La importancia de los vínculos débiles.

El argumento de esta historia me recordó esas salidas nocturnas en las que uno se siente como en un sueño febril, encontrándose con personajes casi caricaturescos, donde nada parece del todo real porque uno se sale de la predeterminación de su percepción de la realidad. Intercambia miradas, brindis y palabras con personas con las que de otro modo nunca se habría topado. Las luces tenues parecen desdibujar los límites, y de repente todos bajan la guardia; las conversaciones fluyen de una manera que difícilmente resultaría natural en ningún otro lugar.

Podemos aprovechar esas salidas nocturnas para intentar comprender los puntos de vista de los demás. Con frecuencia, cuando era más joven, me encontraba con personas cuya realidad es completamente diferente a la mía, y aunque puedo juzgar con facilidad, aprovechaba esta oportunidad para participar en debates constructivos y aprender nuevas realidades. Aunque estas interacciones son fugaces, y a menudo incómodas, me han permitido, actualmente, convertirme en una persona más empática y ver los matices que hay más allá de la rigidez de las cosas que nos separan una vez que el sol comienza a salir.

El texto de Paula Herrera:

Siempre que me devano los sesos pensando en el estado del mundo, el mecanismo de supervivencia de mi cerebro me dice que salga de mi cabeza y me concentre en mi cuerpo. Durante mucho tiempo, mi experiencia corporal preferida fue una noche en un bar en un pequeño pueblo de las Américas, donde una chica normal cantaba “canciones de siempre”, y todos la acompañábamos con nuestras voces.

Afuera, el bar no tenía nada de especial. Dentro, rebosaba de gente de lo más peculiar, porque era un lugar para todo tipo de personas.

Hoy, en una época en la que nos vemos cada vez más aislados por la clase, la raza, la política y los algoritmos, lugares como ese bar realizan un servicio sagrado. Nos invitan a abrazar algo esencial para nuestro bienestar colectivo: la fricción social.

Los humanos podemos tener poca tolerancia a la fricción social, la tensión que puede surgir cuando interactúan personas de diferentes orígenes, visiones del mundo o valores. Puede ser incómodo, incómodo y desconcertante. Estos sentimientos de ansiedad intergrupal a veces se derivan de factores como el prejuicio y el miedo al rechazo o al juicio. Inconscientemente o no, tendemos a evitar los grupos externos y, en cambio, nos apegamos a las personas y experiencias que nos resultan familiares y seguras. Optamos por el camino más largo si eso significa evitar obstáculos.

Y así, por diversas razones, nos dividimos, y esto se refleja en los que están conectados a nuestras redes sociales. En el caso de los estadounidenses, por raza (como señaló un estudio realizado en 2020 por el Survey Center on American Life). En el resto del continente, a veces por razones económicas o políticas (el mismo patrón se aplica tanto a republicanos como a demócratas en el Norte). Este tipo de redes sociales homogéneas puede resultar en una duplicación de la creencia partidista en estereotipos y suposiciones como si fueran hechos. Ver también: Estoy Cansado de las Redes Sociales (Sin Quejas, Solo Reflexiones Sinceras)

Las redes sociales explotan este impulso humano de clasificarnos por segmentos de nuestra identidad. En nuestro mundo digital, tenemos acceso a una gama prácticamente ilimitada de personas e ideas al alcance de la mano. Y, sin embargo, a menudo nos vemos arrastrados a burbujas de filtro y cámaras de eco que refuerzan nuestras creencias, prejuicios e ideales existentes. Ahora que podemos acceder a todo (y a quien) que queramos en la palma de la mano —la cena perfecta, los mejores productos, la pareja ideal— es fácil evitar cualquier cosa que no se ajuste a nuestras preferencias explícitas o que se salga de nuestra zona de confort.

Esta optimización tiene un precio. Cuando podemos elegir con quién interactuar, clic a clic, nos clasificamos aún más en tribus débiles, explotadas por agravios que nos separan. Perdemos la capacidad de navegar por las aguas turbias del perdón y la reparación, la responsabilidad y la justicia. Y cuando no podemos sortear las fricciones sociales, perdemos nuestra capacidad de funcionar como sociedad y democracia.

“La necesaria labor de superar las brechas sociales puede lograrse no solo mediante la intervención política, sino quizás dentro de tu bar, bolera, biblioteca, transporte público o iglesia local”.

También estamos aislados en nuestro mundo real, donde la segregación residencial por clase ha ido en aumento durante décadas. Entre 1970 y 2009, el porcentaje de familias estadounidenses que vivían en zonas predominantemente de bajos ingresos o adineradas aumentó a más del doble, y las familias en comunidades marginadas experimentaron un aislamiento residencial desproporcionado. (En muchas de sus ciudades, el 90 % de la vivienda promedio está financieramente fuera del alcance de las familias negras e hispanas). Quizás no siempre relacionado con el elemento racial, pero en el resto de las Américas, y en Europa, los jóvenes y los trabajadores con pocos ingresos ya no pueden vivir en las grandes ciudades.

Cada vez más, las comunidades ricas siguen siendo ricas, mientras que las comunidades pobres siguen siendo pobres, una estratificación perpetuada por lo que los investigadores denominan la “brecha de oportunidades”. La promesa de movilidad ascendente se ha convertido en gran medida en un mito para las comunidades más pobres, perpetuado por la segregación entre clases. No hay ascensor social.

Esta falta de interacción entre clases impacta la forma en que nos percibimos unos a otros. El contacto limitado entre grupos puede generar desconfianza y contribuir a la polarización en un momento en que ya estamos profundamente divididos. Casi la mitad del electorado estadounidense piensa que los miembros del partido político contrario son “malvados”, según encuestas recientes, y un número creciente de estadounidenses cree que la violencia política es “necesaria” para restaurar los valores estadounidenses.

La gente suele pensar que fortalecer la democracia significa reunir a la gente en una sala para tener conversaciones profundas y cruciales. Pero esto es un malentendido. La infraestructura cívica —parques, senderos, bibliotecas, centros comunitarios, calles principales del vecindario, etc.— tiene el poder único de servir como un punto de encuentro literal en nuestras comunidades para contrarrestar tanto la soledad como la segregación socioeconómica.

Y sirve para fortalecer nuestra vida cívica. Las comunidades con mayor acceso a espacios sociales compartidos, como parques, bibliotecas, museos y centros comunitarios, reportan sentirse más conectadas con su comunidad, contar con más amigos cercanos en quienes apoyarse y participar más en la vida cívica mediante reuniones locales, eventos sociales y voluntariado.

Sin embargo, reunir físicamente a las personas no es suficiente. Los lugares donde las clases socioeconómicas se mezclan más, según una nueva investigación, son las cadenas de restaurantes informales. Sin embargo, dentro de estos establecimientos, los comensales generalmente interactúan casi exclusivamente con quienes están en su propia mesa. Lo que la investigación ha descubierto es que, dentro de los espacios comunitarios, las actividades compartidas como cantar y bailar potencian la unión y el fomento de la confianza entre diversos grupos socioeconómicos..

Es una idea que tiene sus raíces en la teoría del contacto intergrupal, que sugiere que el contacto entre grupos dispares sirve para reducir los efectos del prejuicio entre ellos, siempre que se den las condiciones adecuadas. En otras palabras, en las circunstancias adecuadas, la fricción social puede tener un poder sanador.

Esta era la magia del bar de las “canciones de siempre”, que nosotros acompañábamos como podíamos. No tenía una identidad única ni pertenecía a ningún grupo. Los usuarios se mezclaban con quienes vestían y pensaban diferente. A veces, bailaban junto a ellos.

Ese bar era lo que se conoce como un “espacio de encuentro”. Los espacios comunitarios suelen estructurarse en torno a tres “hubs”: refugios, lugares de reunión y centros.

Los refugios son espacios protegidos de pertenencia, donde la identidad importa, y la exclusividad de esa protección es lo que crea seguridad para quienes pertenecen al grupo.

Los lugares de reunión son espacios neutrales donde la gente puede simplemente estar, pero no interactuar.

Los centros son los espacios que fomentan la polinización cruzada de identidades y la mezcla socioeconómica entre razas, clases e ideologías.

Las comunidades saludables necesitan un equilibrio entre los tres tipos de espacios. Pero la clasificación algorítmica y otras formas de segregación nos encasillan, haciendo que cada espacio con el que nos identificamos se sienta como un refugio, libre de fricción social, y que cada espacio fuera de esa experiencia se sienta como una amenaza.

“Cada vez que cambiamos nuestro mundo falible y lleno de fricción por una experiencia más fluida, cómoda y predecible, estamos socavando lo que nos hace humanos”.

Los terceros espacios —los centros— deben estar diseñados físicamente para la distancia conversacional (un roce literal de codos) y deben incorporar una programación intencional que cree oportunidades para la comunicación y la conexión espontáneas e impredecibles. La necesaria labor de superar las divisiones sociales para fortalecer la democracia, entonces, puede lograrse no solo mediante la intervención política, sino quizás dentro de tu bar favorito, bolera, biblioteca, transporte público o iglesia local.

Cuando pienso en la iglesia de mi infancia, no me viene a la mente la religión. Lo que más recuerdo son los himnos, el zumbido atonal de decenas de voces desafinando, el organista que se saltaba las notas clave pero acertaba la mayoría, el canto colectivo del Padrenuestro antes de que los adultos formaran fila para recibir la comunión, y el vino en los labios, en una copa compartida. Cuando regreso a esa iglesia, me envuelve la historia, la memoria generacional y la tradición.

Me imagino la iglesia de mi infancia sin el canto de los himnos, los rituales de la comunión, los picnics, las barbacoas y la oración. La gente tranquila, manteniéndose a su lado de la valla, quizás desconfiando de los vecinos al otro lado del alambre de púas. Me imagino el bar de “las canciones de siempre”, pero sin las canciones ni nuestras voces acompañándolas, y me cuesta sentir el mismo amor entre las distintas comunidades. Imagino a la gente agrupada y aislada, observando nerviosamente la sala antes de decidir que no pertenecen, tirando un par de dólares sobre la mesa y marchándose. Ambos serían lugares más tranquilos, más tristes, más aterradores e inseguros. Faltaría una pieza fundamental.

La tecnología presume de una existencia sin fricciones, pero la fricción es parte de lo que hace que la vida valga la pena. Cada vez que cambiamos nuestro mundo falible y lleno de fricciones por una experiencia más fluida, más cómoda y más predecible, estamos socavando lo que nos hace humanos: nuestras almas.

Olvidamos que tenemos alma. Lo cual es comprensible, considerando cuánto tiempo pasamos interactuando con la tecnología. Nuestras pantallas no tienen alma. ChatGPT no tiene alma, por mucho que diga que comprende nuestra frustración. Recurrimos a nuestros teléfonos como si fueran amigos, mediadores, mentores y terapistas, desplazándose por ellas en busca de alguna buena noticia, algo para reír, algo que nos haga sentir vistos. Bajamos la página para actualizarla con los pulgares, como quien tira de la palanca de una máquina tragamonedas. Quizás esta vez sea el premio gordo. Quizás esta vez vea algo que me haga sentir completo.

Pero ¿qué es un alma? ¿En qué se diferencia un alma de una conciencia? Para mí, un alma y una conciencia son dos entidades completamente diferentes: la conciencia es esa voz interior persistente de tu deber hacia los demás y el alma es esa voz interior persistente de tu deber hacia ti mismo. Pero el alma requiere que prestes atención a los demás, porque prestárnosla es como nos sanamos.

Prestar atención a los demás es un inconveniente. No podemos programar la catástrofe para que coincida con nuestros horarios personales. No podemos ponerle una fecha límite al duelo. No podemos predecir con un 100% de certeza que siempre diremos lo correcto en el momento justo. Tenemos que aceptar la fricción de la incertidumbre. Tenemos que actuar con fe.

Queramos admitirlo o no, los seres humanos vivimos en un mundo físico, emocional y espiritual. Nos preocupamos fácilmente por la salud física y emocional de nuestro ser, pero ¿y qué pasa con la salud de nuestra alma? Quienes no buscamos conectar con un sentido superior más allá de nosotros mismos nos encontraremos divagando, aislados y perdidos.

Hace mucho que dejé de ir a la iglesia. Si bien no he extrañado la iglesia en sí, sí he extrañado la sensación de iglesia. Lo que realmente deseo es sentir una experiencia de comunión encarnada. Estar en un espacio físico con otros seres humanos. No tengo que conocerlos a todos, identificarme con ellos ni siquiera estar de acuerdo, pero sí tengo que sentirme bienvenido por ellos. Tienen que estar dispuestos a cantar conmigo.

