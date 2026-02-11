Ciencias Sociales

Ciencias Sociales

Discusión sobre este post

Avatar de User
Avatar de Rachel Morgan
Rachel Morgan
6d

Leer tu artículo fue como escuchar una conversación íntima sobre lo que significa querer ser escuchado y querido, no solo visto desde lejos. Hay algo poderoso en plantear la idea de buscar un lugar para cantar juntos, como si esa búsqueda hablara de la necesidad de formar parte de algo más grande, de encontrar eco en otras voces. Esa mezcla de vulnerabilidad y esperanza lo hace un texto muy profundo, que invita a reflexionar no solo sobre la escritura o el arte, sino sobre cómo construimos relaciones y comunidades.

Responder
Compartir
Avatar de Daniela Díaz
Daniela Díaz
6d

Pues sí, la fricción social actúa como un lubricante democrático vital que contrarresta los efectos aislantes de los algoritmos modernos y la segregación residencial. Recuperar espacios físicos para la interacción diversa es esencial para restaurar la cohesión social necesaria para la resolución colectiva de problemas. Por otro lado, la segregación física por clase y raza ha aumentado a lo largo de las décadas, lo que hace que las interacciones espontáneas con diferentes grupos sociales sean menos frecuentes en la vida residencial y cotidiana. La pérdida de fricción social disminuye la capacidad colectiva de perdón, justicia y responsabilidad, que son esenciales para mantener una sociedad democrática saludable.

Responder
Compartir
3 comentarios más...

Sin posts

Por supuesto, sigue adelante.

© 2026 Lawi · PrivacidadTérminosAviso de recolección
Crea tu SubstackDescargar la app
Substack es el hogar de la gran cultura