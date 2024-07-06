Lucha Política antes del Sufragio Femenino en Estados Unidos: Elecciones de 1912 (EEUU)

Nota: Las elecciones presidenciales de 1912 en Estados Unidos fueron celebradas el día 5 de noviembre de 1912. El gobernador demócrata de Nueva Jersey, Woodrow Wilson, desbancó al actual presidente republicano William Howard Taft y derrotó al ex presidente Theodore Roosevelt (que se presentó bajo la bandera del nuevo Partido Progresista) y al candidato del Partido Socialista Eugene V. Deb.

Las elecciones de 1912 marcaron el punto de despegue de dos movimientos progresistas: el del sufragio femenino y el de la incorporación de la mujer a la política. Ambos movimientos tenían raíces profundas en el siglo XIX, ambos recibieron un impulso del Movimiento Populista en la década de 1890 y ambos vieron declinar el interés público a principios de la década de 1900. Durante estas décadas se habían movido en vías paralelas, cada movimiento trabajando para llevar a las muj…