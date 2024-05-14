En otro lugar acabamos de escribir sobre los primeros años de este Rey, porque hoy se conmemora el día en que subió al trono:

Ahí se ha explicado sus primeros años y su impacto o legado en la Francia y la Europa de la época.

Aquí se quiere examinar lo contrario: sus últimos años.

Treinta años difíciles (1684-1715)

A diferencia de los períodos anteriores, este último período fue mucho más amargo, y lleno de sinsabores.

A ambos lados de 1700

A veces se establece un contraste entre un periodo de éxito (1661-1684) y un largo declive, desde 1685 hasta la muerte del rey, época de las dos grandes guerras de coalición: las de la Liga de Augsburgo (la Guerra de los Nueve Años de los historiadores ingleses, 1688-1697) y la de Sucesión española. Fueron dos guerras muy largas, que coincidieron con picos de penuria económica (las hambrunas de 1693 y 1709) y supusieron reveses militares sin precedentes. La política exterior dio lugar a complicaciones inmensas y verdaderamente superfluas para un país cuya vida general era difícil, pero las dos guerras acapararon demasiada atención e hicieron olvidar que la vida de la nación durante estos treinta años, divididos a partes iguales por la fecha crucial de 1700, la transición del siglo XVII al XVIII, no puede interpretarse como una decadencia constante.

La vida privada de Luis XIV había sido escandalosa durante mucho tiempo. Aunque no otorgaba ningún papel político a sus amantes, les permitía aparecer en la corte más reinas que la reina, especialmente a Mme de Montespan, y, tras ocultar a sus bastardos durante algunos años, los hizo legitimar por el Parlamento de París, dotó a los hijos de títulos principescos y casó a las hijas con príncipes de la sangre. A la muerte de la reina (1683), contrajo matrimonio secreto con la marquesa de Maintenon, a la que permitió asumir la influencia discreta pero eficaz de un consejero en asuntos generales. La corte parecía más seria, a pesar de las contradicciones entre devoción y desorden moral. Contemporáneos e historiadores han responsabilizado a Mme de Maintenon de todas las medidas desafortunadas: se trata de una exageración de su papel. Aunque los placeres de Versalles ya no eran los del principio del reinado, no se puede hablar de una decadencia de la civilización francesa. El rey sigue embelleciendo y transformando Versalles, Trianon y Marly; se representan las óperas de Lulli y prolifera la música religiosa y profana. El arte decorativo evoluciona con Bérain, la escultura se renueva con Coysevox, la pintura con Largillière y los debates de la Academia sobre el colorido y el dibujo; el urbanismo alcanza el éxito en París y en provincias; no hay que olvidar el auge de las artes provinciales y populares, el gran número de retablos que adornan las iglesias, incluso las parroquias rurales, la imaginería y la loza. La literatura produjo obras maestras, desde los Personajes de La Bruyère hasta la Athalie de Racine. Pero surgía un nuevo espíritu, más crítico. Cada vez más gente sabe leer y escribir y se aficiona a las obras de religión, jurisprudencia e historia. Es la época del Diccionario de Bayle, del Détail de la France de Boisguillebert y del Projet d'une dîme royale de Vauban. Crece el interés por la ciencia, los viajes y los pueblos extranjeros. A un ritmo lento pero constante, el progreso social se produce tanto en las familias obreras como en las de clase media. La élite se amplía y se matiza. Por último, no faltaban signos, en París y en varias provincias, de progreso económico, aunque frágil y retrocediendo, muy rápidamente, bajo la influencia de las guerras y las cargas fiscales.

Luis XIV no era precisamente popular, al modo del entusiasmo moderno, pero seguía siendo el rey y, al margen de los polemistas, la opinión pública seguía identificándolo con Francia.

La guerra de la Liga de Augsburgo

La Guerra de la Liga de Augsburgo surgió de la impaciencia de Luis XIV por transformar las treguas de Ratisbona en una paz definitiva y de su temor a que el Emperador y el Imperio se volvieran contra Francia en cuanto terminara la guerra contra los turcos (reconquista de Bude en 1686, de Belgrado en 1688). ¿Este temor estaba justificado o no? El problema sigue sin estar claro. Pero al mismo tiempo, Luis XIV parecía aprovechar cualquier oportunidad para mostrarse insaciable (exigencias para la elección del arzobispo de Colonia y reclamaciones de la herencia de Madame, hija del Elector Palatino). Sin embargo, en Alemania era cada vez más odiado y criticado, mientras que sus relaciones con Inglaterra se deterioraban. Con el asentamiento de los franceses en Canadá, el avance de la colonización en América, el comercio en las islas y el establecimiento de puestos comerciales en la India, los círculos comerciales y el Parlamento ingleses tomaron conciencia de la rivalidad económica con Francia y vigilaron de cerca al rey Jaime II, católico y cliente de Luis XIV. El 25 de septiembre de 1688, Luis XIV emitió un manifiesto exigiendo que las treguas se transformaran en un tratado definitivo en el plazo de dos meses, y cumplió la promesa ordenando a sus tropas que entraran en el Palatinado y devastaran el país. Esta horrible medida, aconsejada por Louvois y Chamlay, hizo que Europa se uniera contra Francia. El impulsor fue el Stathouder de Holanda, Guillermo de Orange, que suscitó la revolución inglesa de 1688 contra su suegro, Jacobo II, y se hizo reconocer rey en sociedad con su esposa María II. Inglaterra, las Provincias Unidas, el Emperador, el Imperio, España y Saboya formaron una formidable y variopinta coalición contra Francia. Luis XIV creyó que las rompería derrotando a Inglaterra. Pero su flota de guerra, victoriosa al principio (Tourville en Cabo Beveziers, 1690), se dispersó en el desastre de La Hougue. Se alternaron ventajas y reveses en la guerra de las razas, las batallas en Canadá y en torno a Pondicherry.

Las operaciones terrestres tuvieron lugar en Flandes (victorias en Fleurus, Steinkerque y Namur) y Saboya (Staffarde y La Marsaille). Sin embargo, en 1693, la escasez de alimentos y el coste de la guerra hicieron que llegara el momento de firmar la paz. Luis XIV se unió a la opinión de su antiguo secretario de Asuntos Exteriores, el marqués de Pomponne, y se dio cuenta de que era necesario sacrificar algunas de las reuniones para conservar lo esencial. En el Congreso de Ryswick (1697), los delegados franceses demostraron su sabiduría. El Rey devolvió las reuniones, pero conservó Estrasburgo y obtuvo el valle del Sarre. Devolvió Lorena al Duque, que se casó con la hija de Monsieur. Reconoció a Guillermo III como rey de Inglaterra. Las guarniciones holandesas ocuparon las fortalezas de los Países Bajos.

Finanzas y economía

La guerra obligó al gobierno a buscar recursos, mientras que su propio transcurso pesó sobre la vida económica y contribuyó a su deterioro. Durante la guerra de la Liga de Augsburgo, la necesidad de liquidez, que explica el sonado sacrificio por el rey de sus muebles de plata y el llamamiento poco atendido a todos los poseedores de metales preciosos, obligó al segundo sucesor de Colbert, el conde de Pontchartrain, a entrar en el complicado juego de la manipulación monetaria (devaluación y revaluación del luis y del ecu) y a exigir cada vez más de la taille, del arrendamiento de fincas y, finalmente, a solicitar mayores contribuciones del clero y de los estados provinciales. Tomó nuevas medidas: se instituyó un impuesto per cápita, la capitación de 1695. La división de los contribuyentes en clases resultó bastante arbitraria y decepcionante; no obstante, el impuesto permitió recaudar unos 22 millones al año. El interventor general multiplicó la creación de oficinas y rentas, con cierto éxito al principio. Los efectos de la hambruna de 1693 parecen haber sido muy importantes en la afluencia de fondos: los atrasos de la taille aumentaron, la industria se desplomó y las rentas y oficinas resultaron menos atractivas debido a la falta de dinero disponible. Por tanto, fue necesario pedir prestado a comerciantes y comerciantes de municiones, y las fortunas de los especuladores se construyeron sobre el malestar o la miseria de la mayoría.

Sin embargo, una vez terminada la guerra, el país se recuperó rápidamente. Las encuestas solicitadas a los intendentes en 1697 para proporcionar al duque de Borgoña, hijo mayor del Delfín, una imagen precisa de su futuro reino y permitir al Consejo del Rey preparar posibles reformas revelan una extrema diversidad en el estado de las provincias. El peso del pasado era considerable: los métodos agrícolas seguían siendo rutinarios e improductivos. Había quejas por la disminución del número de propiedades y el descenso de las rentas de la tierra en especie o en dinero. Pero en otros lugares, el comercio estaba en auge, sobre todo en los puertos atlánticos. Y para proveer de cargamentos a los barcos con destino a la América española, sin pasar por Cádiz, los textiles (paños y lienzos) volvían a estar en auge. De ahí la fortuna y la autoridad de los grandes mercaderes: los Legendre, los Mesnager y los armadores, para quienes pronto se sumaron los beneficios del comercio de esclavos. Aunque el erario estaba cada vez más sobrecargado, la economía empezó a recuperarse y poco a poco fue ganando terreno. Las ideas del mercantilismo y el colbertismo ya no estaban en boga, la gente creía que la libertad era necesaria y las nuevas compañías de los Mares del Sur estaban inspiradas por un nuevo espíritu. Se va a pedir a los hombres de negocios que formen parte de la Junta de Comercio. ¿Prevalecería la economía sobre la política?

Todo se puso en tela de juicio en 1700 con la muerte del rey de España. Para preservar la integridad de la monarquía, Carlos nombró heredero único al duque de Anjou, segundo hijo del Delfín, o, si éste se negaba, al archiduque Carlos, segundo hijo del Emperador. Después de Ryswick, en dos tratados sucesivos de partición con Inglaterra y Holanda, Luis XIV había previsto el reparto de la sucesión española, asignando a Francia sólo algunos territorios. Pero el Emperador nunca aceptó reconocer estos tratados.

La guerra más terrible

Luis XIV se dejó aconsejar por su consejo y por Mme de Maintenon antes de decidir si aceptaba o no el testamento. Intuyó el riesgo de guerra con el Emperador, que acababa de firmar la paz con los turcos. Pensó que las potencias marítimas e Inglaterra apreciarían que renunciara a cualquier beneficio territorial para Francia. Pero no aplicaba los tratados que había firmado y, sobre todo, se trataba menos de una cuestión de provincias continentales que de comercio marítimo. La seguridad de que Francia tendría una posición privilegiada en el imperio español y de que sería capaz de convertirse en el primer Estado del mundo sustituyó a todas las demás razones para renegar del resignado reconocimiento que Europa (con excepción del emperador) había parecido conceder a Felipe V.

Antes de morir, Guillermo III concluyó con Anthonie Heinsius, Gran Pensionario de Holanda, y el emperador Leopoldo I la gran alianza de La Haya, a la que también se adhirieron Saboya y Portugal. La coalición estaba dirigida por líderes del más alto calibre: el príncipe Eugenio de Saboya, prestigioso vencedor de los turcos y verdadero estadista, Heinsius y Marlborough, hábil general y diplomático. Pero también tenía sus puntos débiles. Francia contaba con la alianza de España y la de los Electores de Colonia y Baviera, en la periferia del Imperio, pero se convirtieron tanto en cargas como en ayudas, sobre todo por el extraordinario caos del gobierno español. El ejército francés (200.000 hombres) contaba aún con algunos buenos jefes: Villars, Vendôme y Berwick, así como con otros muy mediocres, como Villeroy, La Feuillade y Marcin, pero resultó muy inferior a lo que había sido, debido a la inferior calidad del personal y al reducido espíritu de lucha de las tropas. Se intentó, a través de Italia y del valle del Danubio, atacar Viena y someter al emperador. No pudo realizarse, a pesar de la victoria francesa en Höchstädt (1703), y un año más tarde, en el mismo lugar (Hôchstädt-Blenheim), un ejército franco-bávaro fue aplastado por los esfuerzos combinados de Marlborough y el príncipe Eugène. A partir de entonces, los reveses se suceden año tras año: Bélgica perdida tras Ramillies, ciudadelas del Norte que caen una tras otra (Lille, 1708), Milán, Nápoles en manos del archiduque Carlos, reconocido como rey de España por los aliados e instalado él mismo en Barcelona. La alianza de Carlos XII se convirtió en un desastre, tras la brillante expedición de Poltawa. La revuelta húngara de François Rákóczi fue imposible de apoyar. En la primavera de 1709, Luis XIV se resigna a pedir la paz: renuncia a Lille y Estrasburgo. Pero las exigencias de los aliados, "tan contrarias a la justicia y al honor del nombre francés", le decidieron a continuar la lucha; la batalla de Malplaquet tuvo resultados indecisos. Y, tras nuevas ofertas de paz en 1710, aún tuvo que luchar para evitar la vergüenza de volver sus armas contra Felipe V de España. La suerte cambió pronto: en España, Vendôme obtuvo la victoria de Villaviciosa (1710); Villars, mediante una brillante maniobra, bloqueó el camino de París al príncipe Eugène, que lo creía abierto (Denain, 1712). La guerra continental había puesto sin duda al reino en peligro, pero este peligro había sido conjurado, gracias a la voluntad del viejo rey y del ministro Torcy y, a través de atroces miserias, a la obstinada resistencia moral de la nación.

Sin embargo, lo que estaba en juego en la lucha, tanto como mantener a los Borbones en Madrid, era el poder en el mar. En América, las tierras de colonización francesa, Canadá y Luisiana, envolvían los dominios de las colonias inglesas. En las Antillas, las islas francesas producían mercancías cada vez más solicitadas por los clientes europeos. Los franceses poseían territorios en la India e, incluso durante la guerra, los buques mercantes franceses traían piastras de los Mares del Sur a tiempo para reponer el Tesoro. La alianza de la Francia colonial y España era una idea inaceptable para los círculos comerciales ingleses.

Pero en 1711, la muerte de José I y la elección del Archiduque para el Imperio hicieron temer a los ingleses que los Habsburgo se hicieran demasiado poderosos. Parecía preferible la paz, con tratados comerciales. En Utrecht, en 1713, la monarquía española se dividió: Felipe V, quedándose con España y las colonias, concedió a los ingleses los privilegios otorgados a Francia y el derecho a ocupar Gibraltar. Luis XIV renunció a Terranova y Acadia y a las fortificaciones de Dunkerque. Villars y el príncipe Eugène se batieron en duelo en Suabia, con ventaja para el primero. A finales de 1713, los adversarios se reunieron como negociadores en Rastatt, donde concluyeron la paz en 1714. Francia conservó Estrasburgo y obtuvo Landau. Mediante el sacrificio poco honorable de sus respectivos aliados (los catalanes por el Emperador, Rákóczi por Luis XIV), las dos potencias se prometieron amistad y alianza. El fin de su irreconciliable enemistad podía garantizar una paz duradera en Europa, donde Rusia seguía teniendo poca influencia, y neutralizar las dos regiones donde habían estado en guerra durante tanto tiempo: Alemania e Italia.

El final del reinado

Las finanzas del rey se habían agotado con esta lucha de diez años, a pesar de un nuevo impuesto de capitación (1701) y de algunas ingeniosas innovaciones, como los billetes de banco. Sin embargo, muy pronto, a partir de 1714 y 1715, aparecen signos de una nueva prosperidad: se reactivan los talleres y se vuelve a hablar de libertad para los negocios. Pero uno de los resultados más tangibles del reinado había sido el desarrollo insensible del absolutismo administrativo. El Estado había asumido un poder de intervención, decisión e iniciativa que sometía cada vez más a todos los regnícolas a una autoridad ejercida en nombre del rey, pero que en realidad tenía su origen en el Consejo y los oficios y que los intendentes aplicaban en las provincias. A partir de entonces, las instituciones provinciales y municipales se mantuvieron bajo control. En la práctica, sin embargo, y sobre todo en el campo, las viejas costumbres persistieron y mantuvieron su diversidad.

El viejo rey mantuvo su lúcida atención a los negocios, sin duda más preocupado por el prestigio exterior que por los cambios interiores. Tras haber entregado las fortificaciones de Dunkerque, pensaba reconstruirlas en Mardyck. La muerte del Delfín en 1711 y la del duque de Borgoña y su hijo en 1712 le dejaron como único heredero directo a un bisnieto, nacido en 1710. Cuando él mismo murió, el 1 de septiembre de 1715, era muy consciente de las dificultades de una regencia que durante un tiempo creyó sin futuro.

Su reinado había sido excesivamente largo. Lleno de gloria y desastres, no fue uno de esos que se pueden apreciar, y mucho menos juzgar mediante una fórmula. Los excesos son evidentes, sobre todo las provocaciones bélicas que tanto odio le granjearon y tanto costaron al país. Pero dentro de unas fronteras mejoradas (Lille, Estrasburgo, Alsacia, Franco Condado), el territorio de Francia se había preservado de la invasión extranjera y, a pesar de las dificultades y disparidades, la nación francesa, por la cultura de sus élites, la influencia de sus obras, el prestigio de su trabajo, había ocupado un lugar de primer orden entre las demás de Europa, que la tenían por grande y respetable.