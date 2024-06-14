Los Antropólogos Anarquistas: Su Ejemplo y su Teoría

Muchos antropólogos han tenido afinidades con el anarquismo. Uno de los primeros textos etnográficos fue un libro de Elie Reclus titulado Primitive Folk. Se publicó en 1903 y lleva el subtítulo "Estudios de etnología corporativa". Como los anarquistas, muchos antropólogos anarquistas quisieron arreglar su vida conforme a la teoría que defendían.