Los Antropólogos Anarquistas: Su Ejemplo y su Teoría
"Una nueva historia de la humanidad"
Muchos antropólogos han tenido afinidades con el anarquismo. Uno de los primeros textos etnográficos fue un libro de Elie Reclus titulado Primitive Folk. Se publicó en 1903 y lleva el subtítulo "Estudios de etnología corporativa". Como los anarquistas, muchos antropólogos anarquistas quisieron arreglar su vida conforme a la teoría que defendían.
El libro/folleto "Fragmentos de una antropología anarquista" de David Graeber, publicado en 2004, es quizás uno de los más populares en este siglo. Señala que en todas partes el anarquismo está en auge como filosofía política; en todas partes, es decir, excepto en la academia. Los anarquistas apelan repetidamente a los antropólogos en busca de ideas sobre cómo podría reorganizarse la sociedad sobre una base más igualitaria y menos alienante. Los antropólogos, aterrorizados de ser acusados de romanticismo, responden con el silencio... . Pero, ¿y si no lo hici…
