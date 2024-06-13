Las Familias en la Sociedad: Límites y Relaciones
Las familias adoptan muchas formas diferentes y proporcionan marcos cruciales a través de los cuales las personas se implican en la sociedad.
Reconociendo la creciente diversidad y complejidad de las familias, este texto sobre las familias en la sociedad, sus límites y relaciones, se hace eco de un nuevo marco conceptual para entender las familias y otras relaciones que desafía los enfoques tradicionales y contemporáneos a la vez que intenta reconciliarlos. Basándose en la noción de "límites", se desplaza el centro de atención de las "familias como entidades" a las "familias como procesos relacionales". Y, como se señala más abajo, las familias adoptan muchas formas diferentes y éstas, junto con las expectativas y anticipaciones cambiantes de la vida familiar, proporcionan marcos cruciales a través de los cuales las personas se implican en la sociedad.
