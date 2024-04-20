Una nueva investigación, publicada en abril de 2024, sugiere que algunos escritores del siglo XVI estaban seguros de que Shakespeare era el seudónimo de Edward de Vere, XVII Conde de Oxford. No es el único caso histórico de duda de autoría, ni el único problema sobre esta cuestión.

Los académicos suelen decir que nadie puso en duda la autoría de Shakespeare hasta el siglo XIX. La respuesta es una forma rutinaria de eludir las persistentes dudas sobre la autoría de las obras y poemas más famosos del mundo, pero puede no ser cierta.

Nuevos estudios sugieren que las dudas sobre la autoría de Shakespeare surgieron por primera vez en vida del autor, en un libro titulado "Palladis Tamia, Wits Treasury", publicado en 1598 por el teólogo Francis Meres.

Roger Stritmatter, profesor de la Universidad Estatal de Coppin que lleva años estudiando el libro de Meres, sostiene que éste afirmó que "Shakespeare" era el seudónimo de Edward de Vere, XVII conde de Oxford. La investigación de Stritmatter se ha publicado en la revista académica Critical Survey. El experto en Shakespeare Graham Holderness, editor de la revista, teme que cerrar el debate sobre la autoría ponga en peligro la libertad académica.

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Palladis Tamia es un "libro común" de refranes y comparaciones. Hace tiempo que los estudiosos lo conocen como un texto esencial en los estudios sobre Shakespeare. En un capítulo titulado "Un discurso comparativo de nuestros poetas ingleses con los griegos, latinos e italianos", Meres compara a los escritores ingleses con los clásicos mediante una ecuación. Por ejemplo: "Así como se creía que el alma de Euforbo vivía en Pitágoras, el alma dulce e ingeniosa de Ovidio vive en el melifluo y meloso Shakespeare". Meres menciona a Shakespeare nueve veces, lo elogia como poeta y dramaturgo y enumera doce de sus obras.

Aunque algunos estudiosos han tachado a Meres de "mero copista" que confeccionaba listas, otros sospechan que su trabajo era más importante. Meres podría estar siguiendo algún tipo de "fórmula crítica" o incluso expresar "un juicio crítico oculto sobre Shakespeare", escribió el erudito Don Cameron Allen en 1933. Hasta hace poco, ese juicio ha permanecido en la oscuridad.

El artículo de Stritmatter, "Francis Meres Revisited: Wit, Design and Authorship" in Palladis Tamia, observa que Meres, que había publicado un tratado matemático titulado "God's Arithmeticke" en 1597, apuesta por la simetría en sus comparaciones; por ejemplo, contrapone ocho escritores griegos a ocho latinos y a ocho ingleses. Entre las 59 listas, un puñado parecen asimétricas pero ocultan una simetría oculta. Seis epigramáticos antiguos se comparan con cinco modernos - "Heywood, Drant, Kendal, Bastard, Davies"-, lo que parece una discrepancia hasta que uno se da cuenta de que "Davies" puede representar a dos personas: John Davies de Hereford y Sir John Davies, ambos conocidos escritores de epigramas.

"En esencia, es un libro de acertijos lógicos", explica Stritmatter. "Cuando las listas no son simétricas, hay una razón para ello". Otro desequilibrio aparece en una lista de dramaturgos cómicos, en la que 16 escritores antiguos se enfrentan a 17 ingleses, entre ellos el conde de Oxford y Shakespeare. Surge la pregunta: "Si un nombre [Davies] puede representar a dos personas, ¿pueden dos nombres referirse a la misma persona?".

Basándose en la historia de la ordenación de los libros de lugares comunes, Stritmatter observa que el orden de los nombres en la lista de Meres alinea a cada escritor clásico con su homólogo inglés: Plauto y Anthony Munday escribieron comedias sobre soldados fanfarrones; Archippus Atheniensis y Thomas Nashe escribieron sátiras sobre peces. ¿Por qué se relaciona a Aristonymus con Shakespeare? No se sabe nada de Aristonymus, salvo que su nombre significa "el nombre aristocrático". El conde de Oxford, que no se alinea con nadie, es el único nombre aristocrático de la lista. Stritmatter sostiene que la alineación de "Shakespeare" con "el nombre aristocrático" apunta a Oxford. "Se puede concluir que Francis Meres, utilizando 'Aristonymus' como significante mediador, dijo que 'Shakespeare = Oxford'".

"Yo era escéptico, pero la erudición de Stritmatter en este asunto es sólida", dijo el académico Ros Barber, que enseña Introducción a Quién escribió Shakespeare en la Universidad de Londres. El artículo de Stritmatter no prueba que el conde de Oxford escribiera las obras, pero sí que Meres creía que lo había hecho". Dada la ubicuidad de la publicación anónima y seudónima en la década de 1590 y los peligros de publicar cosas que molestasen a las autoridades, no es sorprendente que lo creyese ni que eligiese expresarlo de forma tan encubierta."

Edward de Vere, decimoséptimo conde de Oxford, fue un excéntrico noble de la corte isabelina, alabado por sus contemporáneos por su erudición y su mecenazgo de las artes. Aunque era el favorito de la reina, tenía fama de escandaloso (duelos con sus enemigos, travestismo, despilfarro de su herencia). Su contemporáneo, el crítico Gabriel Harvey, se mofó de las obras "femeninas" de Oxford, de su ostentosa moda y de su obsesión por Italia, calificándolo de "hombre raro, singular y pasajero". Aunque fue elogiado como dramaturgo, no se conserva ninguna obra con su nombre. En 1589, el crítico George Puttenham recogió el rumor de que Oxford escribía a escondidas, describiendo a un "grupo de creadores cortesanos... que han escrito excelentemente bien, como parecería si sus obras pudieran descubrirse y hacerse públicas con el resto, de los cuales el primero es ese noble caballero Edward Earle de Oxford".

En 1920, el maestro de escuela inglés J Thomas Looney publicó "Shakespeare" identificado en Edward de Vere, decimoséptimo conde de Oxford, en el que catalogaba los paralelismos entre la vida de Oxford y las obras de Shakespeare que eran, en su opinión, "tan asombrosamente extraños y totalmente únicos" que justificaban "una creencia muy firme de que las obras de Shakespeare son las obras perdidas del conde de Oxford". A lo largo del último siglo, la teoría oxfordiana ha atraído a destacados partidarios, entre ellos Sigmund Freud; el historiador David McCullough, ganador del premio Pulitzer; el físico Roger Penrose, ganador del premio Nobel; el estratega militar Paul Nitze; los actores Derek Jacobi, Jeremy Irons y Mark Rylance; y varios jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos.

También hay dudas sobre donde fue Enterrado. William Shakespeare era en realidad Edward de Vere, decimoséptimo conde de Oxford, y está enterrado en la abadía de Westminster, no en la iglesia de la Santísima Trinidad de Stratford-upon-Avon, según un erudito nieto del novelista Evelyn Waugh. Alexander Waugh afirma que ha descifrado unas palabras cifradas en las páginas del título y la dedicatoria de la edición de Aspley de los sonetos de Shakespeare de 1609 que revelan el lugar de descanso final del bardo. Dice que pistas secretas confirman que el autor de obras de teatro mundialmente famosas fue Edward de Vere, que yace en el Rincón de los Poetas.

Desde la década de 1850, se han sugerido docenas de candidatos como probable autor de los escritos de Shakespeare. En 2013, destacados académicos contribuyeron a una importante publicación, "Shakespeare Beyond Doubt", para demostrar que realmente escribió sus propias obras y poemas, aparte de sus colaboraciones.

Su coeditor, Paul Edmondson, experto de la organización benéfica Shakespeare Birthplace Trust, afirmó: "Estas teorías no hacen más que aumentar: "Estas teorías parecen cada vez más fantásticas y nos llevan al terreno de la ciencia ficción y las novelas fantásticas. Esto siempre ha formado parte de la fascinación de quienes intentan refutar la historia autentificada".

Stritmatter sugiere que Oxford publicó bajo el nombre de otra persona debido al estigma social asociado a los aristócratas que escribían para el escenario y publicaban obras de teatro. "Es ridículo que un Lord publique versos", escribió el jurista renacentista John Selden. "Está bien que los haga para complacerse a sí mismo, pero hacerlos públicos es una tontería".

Stritmatter dijo que otros escritores también se refirieron al uso del seudónimo por parte de Oxford, aunque de forma oblicua. Cuando el personaje Gullio en "El regreso del Parnaso" (hacia 1600) escucha un poema al estilo de Shakespeare, exclama: "¡Ni una palabra más! Yo soy de los que saben juzgar según el proverbio "bovem ex unguibus", modificando el dicho leonem ex unguibus aestimare ("conocer a un león por sus garras") por bovem ex unguibus ("conocer a un buey por sus garras"). Gullio ha reconocido la mano de Oxford, a veces llamado "Buey", en los versos de Shakespeare, dijo Stritmatter. "¡Es una buena broma!"

Lo que hay en Meres es una confirmación de algo que la gente lleva diciendo mucho tiempo; quizás Meres ha sido malinterpretado porque sus escritos pertenecen a una tradición esotérica que se ha perdido.

"No puedo expresar lo irrelevante que me resulta toda esa numerología y lo poco convencido que estoy", dijo Alan Nelson, profesor emérito de la Universidad de California y autor de Adversario monstruoso: The Life of Edward de Vere, 17th Earl of Oxford, quien tachó el argumento de Stritmatter de "interpretación completamente arcana".

"En cierto modo, depende de lo que uno piense que fue Meres", añade este profesor, que lo considera un mero confeccionador de listas. "Para mí, no hay una organización intelectual sofisticada. Es sólo una lista".