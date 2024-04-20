Ciencias Sociales

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Martina López
Apr 15, 2025

Basándose en la historia de la ordenación de los libros de lugares comunes, Stritmatter observa que el orden de los nombres en la lista de Meres alinea a cada escritor clásico con su homólogo inglés: Plauto y Anthony Munday escribieron comedias sobre soldados fanfarrones; Archippus Atheniensis y Thomas Nashe escribieron sátiras sobre peces. ¿Por qué se relaciona a Aristonymus con Shakespeare? No se sabe nada de Aristonymus, salvo que su nombre significa "el nombre aristocrático". El conde de Oxford, que no se alinea con nadie, es el único nombre aristocrático de la lista. Stritmatter sostiene que la alineación de "Shakespeare" con "el nombre aristocrático" apunta a Oxford. "Se puede concluir que Francis Meres, utilizando 'Aristonymus' como significante mediador, dijo que 'Shakespeare = Oxford'".

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