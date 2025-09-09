Ciencias Sociales

Ciencias Sociales

Avatar de Roberto
Roberto
Sep 9

Así es. A principios del siglo XX se inventaron una serie de aparatos de cocina clave, facilitados por la introducción de la electricidad y el agua corriente. Entre ellos estaban el frigorífico doméstico, la cocina y el horno eléctricos, el lavavajillas, la batidora, el hervidor de agua y, en 1947, el microondas. Aunque muchos de ellos tardaron en llegar a los hogares de la gente normal, los cambios significaron que, según se cuenta, en la década de 1960 las cocinas domésticas tenían un aspecto completamente distinto al que tenían en 1900.

La cocina doméstica dejó de ser un lugar donde se llevaban a cabo elaboraciones sucias, peligrosas y malolientes para convertirse en un lugar de preparación final de la comida. En 1960, los cocineros domésticos ya no estaban rodeados de los humos nocivos de las llamas abiertas y, en su lugar, disponían de ingredientes refrigerados o enlatados y herramientas eléctricas para prepararlos.

Estos avances prepararon el terreno para una nueva forma de cocinar. Pero esa nueva forma de cocinar dependía de algo más que de los cocineros y sus nuevas tecnologías; requería un cambio de objetivos y horizontes. Al fin y al cabo, la mayor parte de la cocina estadounidense era muy práctica, para cocineros con ingredientes y presupuestos limitados. Tomemos como ejemplo el exitoso libro de cocina del siglo XIX The Frugal Housewife (1829), que apenas discierne entre la cocina en sí y el trabajo de gestionar un hogar y sus finanzas. Aconseja a los cocineros domésticos utilizar el ron sobrante para lavarse el pelo y hervir harina en leche para curar la disentería. Cocinar aún no consistía sólo en hacer buenas comidas.

Martina López
4d

No creo que sea muy común que el primer contacto de alguien con el café sea el de especialidad. El café de especialidad es, por definición, un nicho y un segmento ejemplar de la producción mundial de café. Con frecuencia, descubrimos el café a través de nuestra familia: cubos de café instantáneo secado por aspersión, cafeteras moka burbujeantes, tazas de café de goteo y cafeteras con placa calefactora. Luego, en algún momento, nos topamos con una taza con sabor a jugo de fruta y nos sumergimos en el mundo del café de especialidad.

