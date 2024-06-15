La Sociología del Arte y la Cultura

Nota: La sociología del arte forma parte de la sociología de la cultura.

Difícilmente existe un campo de la sociología en el que coexistan tantas generaciones intelectuales y criterios de exigencia tan heterogéneos. Pero aunque la sociología del arte adolece tanto de su relativa juventud como de la multiplicidad de sus significados, no por ello deja de plantear cuestiones fundamentales.

¿Quiénes son los sociólogos del arte?

Los sociólogos del arte se encuentran ante todo en las universidades, donde trabajan desde hace más tiempo.

Paradójicamente, es menos probable encontrarlos en la sociología que en la historia del arte o la literatura: se trata de una sociología del comentario, a menudo centrada en las obras de arte, con estrechos vínculos con la historia, la estética, la filosofía e incluso la crítica de arte.