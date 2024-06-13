La Sociología de los Niños, la Infancia y la Familia

Aquí se hará un breve análisis del estatuto y socialización del niño en la familia, así como su evolución.

El Estatuto del Niño en la Familia Contemporánea

Las mujeres y los niños -los dos personajes dominados en las generaciones anteriores, los dos "menores"- ya no se consideran de la misma manera. Ambos han ganado derechos. Los del "hombre" en la Declaración Universal de Derechos se han extendido a la mujer y al niño. Sin embargo, el hecho de que los niños (a diferencia de las mujeres) sean objeto de una declaración específica es la prueba de que no se confunden con los adultos.

Ruptura histórica: el individuo "rey"

El reconocimiento de los derechos del niño (al menos en la versión dada por la Convención adoptada por las Naciones Unidas en 1989) sólo puede entenderse si se sitúa en un contexto más general, el del reconocimiento del niño como persona. El niño se ha hecho "discernible": Tenemos que pasar por…