Recientemente descubrí en una edición del Diario de Substack un artículo muy interesante (¡A ver si nos vemos! (Una diatriba sobre las relaciones sociales) que casi inicia con esto:

… la famosa muletilla que todos hemos escuchado y dicho alguna vez cuando nos despedimos de alguien: “A ver si nos vemos”. (…) Sabemos que esa frase carece de significado; por no tener, no tiene ni sentido. Nadie espera nada de ella, pero todos asentimos con una sonrisa profesional (…) Sé de uno que, harto de la dichosa muletilla, responde siempre con lo mismo: “Pero que no sea por mí”. Porque él, a su edad, ya es consciente del catálogo de frases prefabricadas que utilizamos para fingir que todavía nos importan aquellos mortales con quienes nos relacionamos e interactuamos muy de vez en cuando.

La respuesta fue alta, con varios comentarios diciendo que había resonado.

Desde hace algunos años, la cultura pop ha valorado la amistad femenina intensa y apasionada: desde la férrea conexión entre las cuatro protagonistas de Sexo en Nueva York, hasta Lena Dunham (por cierto, muy recomendable este artículo sobre la serie de Netflix de Lena Dunham, “Too Much”, como una farsa heteropesimista disfrazada de comedia romántica).

A menudo nos dicen que no deberíamos conformarnos con nada “menos” que este tipo de amistades de todo o nada, y si bien ha sido reconfortante ver estas potentes relaciones platónicas entre mujeres tan celebradas, es justo decir que ahora se ha vuelto común que cualquier amistad que funcione con un nivel de intensidad más bajo sea vista con una gran dosis de sospecha.

Cada pocos meses, el debate sobre los pros y los contras de las amistades “de bajo mantenimiento” o “de bajo riesgo” aparece en las redes sociales como un reloj. La gente recurre habitualmente a plataformas como X o TikTok para criticar duramente a quienes no dedican su tiempo y esfuerzo a todos sus amigos por igual; a quienes dejan mensajes sin leer durante días; a quienes no cumplen con sus planes. Por ejemplo, una publicación sarcástica compartida en X reavivó un debate que data de años:

“Deben pensar que la amistad es solo ir a un brunch, ir de viaje juntos y tomarse fotos”.

Algunos coincidieron en que este tipo de relaciones son superficiales y su prevalencia es sintomática de la incapacidad patológica de los jóvenes para comprometerse con nada (incluyendo el trabajo). O para esforzarse lo suficiente (aquí hay un argumento a favor: ¿Por qué mentimos a los jóvenes sobre el esfuerzo? El trabajo duro no es el impuesto que pagas por vivir, es la matrícula para una vida que valga la pena.)

Otros argumentaron que los vínculos casuales como este son válidos y necesarios. Que algunas amistades son solo eso y que está bien. Porque no todo el mundo lo va a ser todo para ti. Que es saludable cambiar las expectativas para que se ajusten exactamente a lo que la gente puede darte.

Me inclino a pensar que sería agotador extender ele nivel de energía y compromiso que tengo con mis amistades más cercanas (con todo el apoyo mutuo en cambios de carrera, rupturas y duelos) a absolutamente todos los que conozco; imposible, incluso. Además, dudo que mi compañera en el primer empleo que tuve esperara que le enviara mensajes a diario o que corriera a su lado en una crisis; desde luego, nunca esperaría que lo hiciera por mí.

Todavía mantengo relaciones significativas y gratificantes con estas personas al margen de mi círculo social: aquellos con los que me encuentro en las fiestas y antes de salir a tomar algo; aquellos con los que quedo a cenar solo un par de veces al año; aquellos con los que no he hablado en serio durante años, pero con gusto volvería a ver. A algunos los conozco desde la infancia, y nuestro vínculo de “bajo mantenimiento” es testimonio de nuestro compromiso tácito mutuo; a otros solo los he visto un par de veces. Este tipo de amistades enriquecen mi vida; me hacen sentir conectado a una comunidad más amplia.

Este tema, a raíz del artículo, me hizo reflexionar. Es cierto lo que dice Manu LF en él:

La jodida verdad es que no quieres ver a NADIE. Te aterra salir de tu puta burbuja y te incomoda la posibilidad de que alguien te pueda llegar a pedir cualquier cosa. Antepones la distancia virtual de los putos mensajitos, los audios y los emoticonos de los cojones antes de quedar con tu amigo o amiga a dar un paseo, hablar, tomar un descanso en un banco o echarte unas risas. Claro, porque gracias a esa jodida máquina que tenemos todos como zanahoria, podemos aparentar que tenemos humanidad sin tener que pagar el precio de ser humano. Y así, como autómatas que ya no necesitamos pensar, repetimos como loros locos eso de: “A ver si nos vemos”, “te llamo”, “nos vemos un día de estos”, “a ver si estoy menos liado y echamos un café”, “es que no sé si trabajas de mañana o de tarde”. La lista es infinita y sabemos que no va a ocurrir, que no vamos a hacer por vernos; todos lo sabemos, quienes lo pronuncian y quienes lo escuchan, pero se acepta como algo normal. (…) Ya basta de fingir.

Por otro lado, a veces me pregunto por qué nos hemos obsesionado tanto con las amistades intensas y absorbentes, y por qué las conexiones casuales han caído en desuso. Existe, como se ha visto, la creencia generalizada de que toda amistad debe ser totalmente enriquecedora, haciéndote sentir visto, escuchado y respetado en todos los sentidos. Si no cumple con este alto estándar, a menudo se considera que no vale la pena perseguirla. Pero, como señalo (y lo mostraré más adelante), esto no es necesariamente así.

Cabe aclarar que los amigos que requieren poco mantenimiento nunca pueden reemplazar a los amigos cercanos y confiables, pero las investigaciones afirman que tener diversos tipos de amistades puede ser beneficioso.

En 1973, Mark Granovetter, profesor de sociología de la Universidad de Stanford, publicó un artículo muy influyente titulado “La fuerza de los lazos débiles” (hay una versión en español también). Antes de esa investigación se asumía ampliamente que el bienestar de una persona dependía principalmente de la calidad de las relaciones con amigos cercanos y familiares. Lo bueno del argumento de Granovetter es que demostró que la cantidad de relaciones también importa, y que los vínculos o “lazos débiles” son tan importantes para nosotros como los “lazos fuertes”.

… los vínculos débiles, frecuentemente considerados como productores de alienación (…) son vistos aquí como indispensables para las oportunidades individuales y para su integración en las comunidades; los vínculos fuertes, que reproducen la unión local, llevan a una fragmentación total. —Mark Granovetter

Mucho más tarde, un estudio de Harvard publicado en 2022 incluso descubrió que tener una combinación de vínculos sociales fuertes y débiles, conocido como “diversidad relacional”, conduce a una mayor satisfacción vital. Muchos también informaron haber extrañado su “círculo periférico” (el de los “lazos débiles”) durante los confinamientos por la COVID-19.

En esencia, nuestras amistades informales sirven como puentes hacia diferentes círculos sociales, exponiéndonos a diversas perspectivas y oportunidades que de otro modo no se cruzarían en nuestro camino.

Por supuesto, todas las relaciones se basan en la reciprocidad. La belleza de las amistades casuales reside en que puedes dejar a la otra persona en visto indefinidamente o cancelar planes a última hora porque te harían lo mismo; es mucho menos divertido si las cosas se sienten unilaterales. Pero es importante asumir la responsabilidad en estas situaciones: si sientes que te entregas al 100% a una relación y constantemente solo recibes el 50% a cambio, quizás debas dar un paso atrás y considerar reducir tu esfuerzo. Como algunos descubren con el tiempo, nos podremos ahorrar muchos disgustos si ajustamos nuestras expectativas para que se ajusten exactamente a lo que la gente puede darnos.

Las amistades casuales

En una era donde la autenticidad es moneda corriente y la vulnerabilidad es virtud, nuestra comprensión de la amistad ha experimentado una transformación radical (con causas como la falta de tiempo para disfrutar una vida “lenta”). El espíritu cultural de la época, impulsado por las redes sociales y el entretenimiento popular, ha elevado el concepto de amistades intensas y abarcadoras a un estatus casi mítico (a diferencia de las amistades donde no tenemos interés, como Manu apunta. Desde la lealtad inquebrantable que se muestra en las comedias hasta los grupos de famosos cuidadosamente seleccionados en Instagram, nos vemos inundados de imágenes de amistades que son a la vez aspiracionales y, para muchos, inalcanzables.

Este cambio en nuestra comprensión colectiva de la amistad no se ha producido en el vacío. Es, en muchos sentidos, una respuesta a la creciente atomización de la sociedad, la erosión de las estructuras comunitarias tradicionales y la auténtica epidemia de soledad que plaga la vida moderna (Y es que para algunos expertos de Harvard, la “soledad mata”). En este contexto, el atractivo de un círculo íntimo de confidentes que funcionan como una familia elegida es innegable.

Sin embargo, este enfoque excesivo en las amistades intensas ha ensombrecido una categoría de conexiones sociales igualmente vital, pero a menudo pasada por alto:, y a la cual se hacía mención más arriba: la amistad de bajo riesgo. Estas son las relaciones que operan en la periferia de nuestros círculos sociales: el compañero de estudios al que vemos una vez al año para tomar un café, el colega con el que compartimos chistes privados pero rara vez vemos fuera del trabajo. Si bien estas conexiones pueden carecer de la profundidad e intensidad de nuestras amistades más cercanas, desempeñan un papel crucial en el ecosistema de nuestra vida social.

Sin embargo, en la cultura actual, estas amistades casuales a menudo se ven con recelo o se descartan como superficiales. La narrativa predominante sugiere que la verdadera amistad requiere comunicación constante, disponibilidad emocional y un nivel de compromiso que roza lo absorbente. Pero cuando esperamos que cada amistad cumpla con estos altos estándares, casi garantizamos una decepción; es simplemente insostenible exigir tanto de cada conexión.

Para comprender esta tendencia, debemos examinar las fuerzas culturales que la han moldeado. El auge de las redes sociales ha creado una cultura de amistad performativa, donde la profundidad de las conexiones a menudo se mide por la frecuencia de las interacciones y la intensidad de las experiencias compartidas. Simultáneamente, la industria de la autoayuda ha experimentado un auge, popularizando conceptos psicológicos y lenguaje terapéutico.

Estos factores han convergido para crear una tormenta perfecta de sobre-intelectualización en nuestras relaciones personales. (Aunque un buen artículo argumenta que el cambio de intelectuales a influenciadores afecta a la forma en que nos relacionamos con las ideas y decidimos lo que realmente nos importa).

Nos han condicionado a creer que cada interacción debe ser profunda, significativa y emocionalmente productiva. Pero en nuestro afán por optimizar nuestras amistades, podemos estar perdiendo de vista el significado fundamental de la amistad: sentirse bien en compañía.

La revolución digital ha reescrito las reglas para mantener la amistad, convirtiendo nuestras relaciones en flujos de comunicación constantes e inagotables. Si bien la capacidad de compartir momentos de la vida al instante y entablar conversaciones de forma gratuita en tiempo real a través de grandes distancias parece un superpoder (que no existía hace pocos decenios) para la amistad, ha creado una situación paradójica. Estamos atrapados en una red de disponibilidad perpetua, donde la línea entre conectar e inmiscuirse se difumina, y la presión de estar constantemente “conectados” con nuestros amigos se vuelve psicológicamente agotadora. La confirmación de lectura se ha convertido en un desencadenante de ansiedad digital, y las respuestas tardías a menudo se malinterpretan como desaires personales. Hemos entrado en una era de “miedo a perderse algo” (FOMO) en la amistad, donde nos sentimos obligados a participar digitalmente en todos los aspectos de la vida de nuestros amigos para no perdernos alguna conexión crucial.

Y la proliferación del lenguaje terapéutico en las amistades (ver más sobre esto en la cultura de etiquetarnos siempre) es, en muchos sentidos, una aplicación incorrecta de herramientas valiosas. Conceptos como los límites y el trabajo emocional tienen su lugar en entornos terapéuticos profesionales y pueden ser útiles para gestionar relaciones (y, a veces, situaciones) difíciles.

Sin embargo, cuando se aplican indiscriminadamente a todas nuestras interacciones sociales, pueden crear una atmósfera de constante negociación emocional que resulta agotadora y, en última instancia, contraproducente. Ahora hablamos de “invertir” en amistades, asegurarnos de que nuestras relaciones nos “sirvan” y mantener “límites saludables” como si estuviéramos gestionando una cartera en lugar de cultivar conexiones humanas. Si bien estos conceptos pueden ser herramientas útiles, su uso excesivo corre el riesgo de convertir la amistad en una actividad transaccional.

De repente, ya no basta con disfrutar de la compañía mutua; cada interacción se convierte en una oportunidad de crecimiento, una oportunidad para “mejorar” nuestra inteligencia emocional o ampliar nuestras perspectivas. Tratamos a nuestros amigos como si fueran talleres de desarrollo personal con experiencia. Esta constante ponderación de costos y beneficios en nuestras relaciones elimina la espontaneidad y la simple alegría de la conexión.

Pero la amistad, en esencia, no debería sentirse como un trabajo. No debería requerir una hoja de cálculo mental para registrar los débitos y créditos emocionales. La única métrica que realmente debería importar en la amistad es sencillamente asombrosa:

¿te sientes bien después de pasar tiempo con esa persona?

Esto no significa que las amistades sean siempre fáciles o estén libres de conflictos. Las conexiones humanas son inherentemente caóticas, imperfectas y, a menudo, incómodas. Incluso nuestras amistades más cercanas tienen momentos de fricción, malentendidos y distanciamiento. Sin embargo, el equilibrio general debería inclinarse decididamente hacia las emociones positivas. La amistad debería ser una fuente de alegría, consuelo y energía, no una pérdida de nuestros recursos emocionales.

Como se mencionado antes, la sobreintelectualización de la amistad también ha llevado a una fijación malsana en categorizar y etiquetar nuestras relaciones. Hemos creado una jerarquía de amistades, con los “mejores amigos” y los “amigos de toda vida” en la cima, y ​​los “amigos de bajo riesgo” o “casuales” descartados por ser, de alguna manera, menos valiosos. Pero esta categorización rígida no logra captar la naturaleza fluida y dinámica de las conexiones humanas. Más críticamente, no permite el flujo y reflujo natural de las amistades: las estaciones que toda relación inevitablemente experimenta.

Esta visión inflexible de la amistad es particularmente desconcertante en la adultez joven, una época de profundas transiciones e identidades en evolución. Con reflejo en la amistad (ver ¿Cómo Hacer Amigos cuando Somos Adultos? Una reflexión vulnerable sobre la amistad.)

Tomemos, por ejemplo, el final de la universidad, un período que a menudo se siente como una supernova emocional. Recuerdo las semanas previas a la graduación, triste casi a diario al pensar en perder la intimidad esencial y cotidiana con mis compañeros de último curso. La perspectiva de no compartir más cada detalle mundano, cada pequeño triunfo y contratiempo, se sentía como una tragedia inminente. Y, en cierto modo, era una pérdida. Los “informes” improvisados sobre nuestras nuevas vidas ​​disminuyeron inevitablemente. El entramado de la vida cotidiana compartida, con sus bromas privadas, horarios sincronizados y entendimientos tácitos, comenzó a deshilacharse. Este cambio puede sentirse como una pequeña muerte, la ruptura de una conexión que antes se sentía tan natural y necesaria como respirar.

Pero esto es lo que pasa con las amistades: no mueren solo porque cambian. El error que solemos cometer es equiparar el contacto constante con la profundidad de la conexión. Caemos en la trampa de creer que la verdadera amistad requiere una comunicación fluida, un seguimiento continuo de la vida del otro. Esta idea errónea nos lleva a la decepción y puede llevarnos a lamentar prematuramente relaciones que simplemente están entrando en una nueva etapa.

Seamos claros: no te pido que te conformes con menos ni que seas un “mal amigo”. No te pido que ignores los problemas genuinos cuando surgen, que esperes más de un amigo cercano o que nunca tengas conversaciones serias con tus seres queridos. Te pido que reconozcas que las diferentes relaciones pueden tener diferentes propósitos en nuestras vidas. Que permitas que las amistades sean fáciles, divertidas y, a veces, incluso frívolas. Que reconozcas que quizás la amistad no sea universal, ¡y eso está bien! Eso nos permite mantener conexiones que, aunque no sean profundamente íntimas emocionalmente, son enriquecedoras y valiosas. Una cita informal para tomar un café, una cadena de mensajes esporádicos y, sí, incluso un mensaje ocasional sin respuesta… está bien.

Y a veces, una risa compartida con un conocido al que ves dos veces al año puede ser tan buena para ti como una conversación profunda y sincera.

