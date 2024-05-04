En este artículo hay una referencia bastante externa, histórica y de contexto:

Queremos añadir, como complemento, algo más:

El Período de la Revolución Industrial del Siglo XIX en Norteamérica: Historia Social

Los esfuerzos de los trabajadores, como ocurría en la literatura, mostraron un deseo de cambio. Surgieron movimientos revolucionarios a nivel nacional en las ciudades, donde las condiciones de trabajo se transformaban rápidamente. Las mareas de inmigrantes procedentes de toda Europa se enfrentaron al odio entre diferentes grupos étnicos. Los jóvenes inmigrantes se convirtieron en niños trabajadores. Aunque los inmigrantes solían ser fácilmente controlados, a veces se organizaban y se rebelaban.

Las huelgas y los esfuerzos de trabajo organizado crecieron en todo el país. Los trabajadores y trabajadoras de diversas industrias exigían mayores salarios, menos horas y mejores condiciones. Grupos como los Caballeros del Trabajo y la recién creada Federación Estadounidense del Trabajo (AFL) trabajaron para conseguir huelgas más grandes, perturbando las principales ciudades.

La milicia y la policía se defendieron. En 1886, una reunión laboral pacífica en la plaza Haymarket de Chicago estalló en violencia cuando una bomba explotó y la policía disparó contra la multitud. Cuatro líderes sindicales fueron condenados injustamente y ejecutados, lo que provocó disturbios en señal de protesta. El caso Haymarket creó una pasión revolucionaria que perduró durante generaciones, e influyó en los activistas de Chicago en 1968.

A pesar de la represión militar, la organización continuó. El año 1886 fue un punto de inflexión para los levantamientos obreros. Los simpatizantes de los trabajadores organizaron terceros partidos políticos y apoyaron a candidatos. El activismo de los Caballeros del Trabajo se extendió a los trabajadores negros de los campos de algodón del Sur. Los convictos del Sur, arrendados como trabajadores esclavos a las corporaciones, se rebelaron. Las luchas huelguísticas persistieron a lo largo de los años, estallando en todo el país en 1892. Una gran huelga en una planta de Carnegie Steel fracasó. Los líderes anarquistas Alexander Berkman (1870-1936) y Emma Goldman (1869-1940) aumentaron sus actividades radicales. Berkman fue a la cárcel por un complot para matar al rico empresario Henry Clay Frick (1849-1919).

Feliz domingo !!!