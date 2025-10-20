La Generación Z es peor de lo que crees

Clare Ashcraft sobre cómo los teléfonos nos han infantilizado

La Generación Z no es, en la mayoría de los aspectos, diferente de las generaciones que nos precedieron. Los mecheros de nuestros coches se sustituyeron por cargadores de teléfono, pero seguimos siguiendo los incentivos que se nos dan y hacemos lo que se nos exige para sobrevivir. El problema es que para sobrevivir no hace falta casi nada.

No tenemos que cazar o recolectar alimentos, ni conducir hasta una tienda de comestibles o un restaurante. Hacemos Doordash y trabajamos desde casa. Utilizamos aplicaciones de citas y redes sociales para cultivar relaciones desde nuestro sofá. Mientras uno pueda pagarse el alquiler, nunca tendrá que irse. Véase: ¿Por Qué las Mujeres tienen Más Aventuras Amorosas que Nunca?

Pero para poder pagar el alquiler, hay que tener dos trabajos sin sentido, además de un proyecto pasional convertido en un timo, porque todo el tiempo que no se monetiza es tiempo perdido. Lo que quiero decir es que estamos incentivados a insensibilizarnos. Hemos creado un mundo en el que ya no nos tienen necesidad.

Así que nos sedamos con tecnología y alimentos procesados y nos atiborramos de la narrativa de que podríamos ser de otra manera. Nos dijeron que podíamos ser cualquier cosa cuando crecimos e Instagram, Snapchat y TikTok nos dieron más opciones de las que podíamos imaginar en un scroll sin fin. A la Generación Z se le dio demasiada libertad.

Uno de cada cinco miembros de la Generación Z no trabaja, estudia o se forma porque ha renunciado por completo a la carrera de ratas.

Jonathan Haidt y otros te dirán que son las redes sociales y la falta de juego libre. Algunos argumentarán que es el declive de la religión o el aumento de la cultura de la terapia o que estamos en una «crisis de confort». No soy una científica social -sólo soy una vieja cascarrabias de 22 años-, así que no te presentaré un conjunto de datos perfectamente correlacionados, pero creo que hemos acabado aquí por todo lo anterior hasta cierto punto. Las tecnologías emergentes, incluido Internet, nos han hecho sentir cómodos, y cuando dejamos de estar en modo supervivencia, empezamos a buscar un sentido y lo encontramos ausente.

Empezamos a rumiar sobre nosotros mismos. Cuando Internet democratizó la información, cambiamos la sabiduría por los hechos, la religión y la comunidad por la psiquiatría basada en pruebas, y la conexión social por las redes sociales.

Cuando Internet nos hizo más inteligentes y ya no teníamos que tener a Dios, nos convertimos en pequeños dioses. Internet nos mostró todo lo que podíamos ser. Podíamos crear nuestro propio significado y moral, pero ¿por dónde empezar? Cuando navego por las redes sociales, mi cerebro es bombardeado con imágenes en tiempo real de guerras, vídeos de gatos, política, anuncios de zapatos, anuncios de medicamentos y fiestas a las que no he sido invitada, todo ello en el espacio de diez minutos, y me siento paralizada.

El sentido se me escapa entonces. ¿Cómo puede alguien crear su propio sentido cuando apenas puede salir de la cama? ¿Y por qué iba alguien a salir de la cama cuando cada acción que uno realiza limita su futuro, que Internet nos convenció de que es ilimitado e infinito?

Al crecer, era más probable que me pasara horas en Minecraft construyendo una casa virtual en un árbol que saliendo al exterior. Cuando las pantallas se normalizaron y los padres pensaron que jugar al aire libre era peligroso, la Generación Z se convirtió en la generación más incorpórea, viviendo en nuestras mentes en lugar de en nuestros cuerpos o comunidades. Las redes sociales proporcionaron suficientes conexiones sociales sueltas y rápidos golpes de dopamina para mitigar temporalmente la soledad y la depresión. Las comunidades locales arraigadas se atrofiaron. Los terceros espacios -desde iglesias a centros comerciales- se hicieron más escasos.

Cuando era adolescente, las comunidades de Internet me parecían increíbles y aún me producen satisfacción. Las comunidades de Internet me enseñaron que no estaba sola, que había gente como yo, y me dieron un lugar donde experimentar y aprender sobre mí misma. Sé que han aportado mucho a otros. Es maravilloso que un joven gay de un pueblo rural lleno de prejuicios pueda llegar a gente gay mayor y comprender que puede tener una buena vida fuera de su lugar de origen.

Pero estas comunidades online también despriorizan nuestro lugar físico en el mundo, lo que tiene consecuencias. Corremos el riesgo de volvernos tan incorpóreos y ensimismados que olvidemos nuestras obligaciones con nosotros mismos y con los demás.

Muchos de nuestros padres nos sacrificaron en el altar del algoritmo antes de comprender lo que era. Es difícil culparles. Ser padres es difícil, y no parecía haber mucho daño en darle al niño un teléfono para que se calmara durante una hora, tiempo suficiente para una ducha y una siesta. Pero si los padres no nos enseñaban una moral sólida y no teníamos una comunidad religiosa, Internet nos educó, y nos educó sin modales.

El auge de internet social hizo mucho más fácil fantasmear con la gente porque carecía de consecuencias. Internet hizo más fácil tener situaciones indefinidas que nunca salen del dms. Hay tantas opciones y escotillas de escape a nuestro alcance, ¿para qué lidiar con inconvenientes? Tener inconvenientes es estar conectado a la gente.

Hemos optimizado, eficienciado e intolerado nuestro camino hacia una generación que tiene menos amigos íntimos que nunca, está más soltera que nunca y «no tener contacto» con la familia es cada vez más habitual.

«Proteger tu paz» se convierte fácilmente en una soledad paralizante porque no estamos dispuestos a pagar el incómodo precio de esforzarnos, de estar obligados a apoyar a otra persona. La verdadera paz llega cuando vemos partes de nosotros mismos reflejadas en la forma en que interactuamos con la gente que nos rodea.

Internet ha permitido que muchas cosas se difuminen en una sopa postmodernista. Por ejemplo, la política: nacimos en la época en que los telediarios mezclaban política y entretenimiento, algo sobre lo que Neil Postman advirtió enérgicamente en 1985. Esto se ha acelerado con el auge de las noticias alternativas e influenciadas. Ahora, Pew Research cita a Joe Rogan como fuente de noticias en la que se informan regularmente el 12% de los estadounidenses. Se anima a todos los periodistas a ser influencers (véase: la mitad de Substack). Por no mencionar que nuestro presidente es una auténtica estrella de la telerrealidad.

La Generación Z creció en la era Trump -recuerdo haber visto su primera toma de posesión en mi clase de octavo curso- y es demasiado joven para recordar el 11-S. Nunca experimentamos un país unificado, que no estuviera plagado de polarización, y el civismo de la era Obama se fue rápidamente por la ventana.

Cuando no estamos arraigados en nuestras comunidades, cuando nos hemos desvinculado de las obligaciones de ser buenos amigos, familiares y vecinos (¡el 75% de la Generación Z evita a sus vecinos!), eso abre la puerta a que la política infrinja esas relaciones. Véase: Las Rupturas Familiares y la Política: Impacto en las Chicas.

Aunque la mayoría de los distanciamientos familiares y rupturas de amistad no están motivados por diferencias políticas, una parte no insignificante de ellos sí lo están. ¿Y por qué no iban a serlo cuando la inmensidad del mundo online permite una baja tolerancia de las distintas creencias, y hemos mezclado política, entretenimiento y moralidad? Y entonces acabamos con el mismo grupo autoseleccionado de élites educadas y políticamente de centro-izquierda hablando de arte elevado y representación en White Lotus y Succession completamente desconectado de la clase trabajadora que ve Love Island.

Véase: La era de los derechos y abandono en los jóvenes.

La polarización y la separación de clases dividen los barrios y las esferas del entretenimiento porque nuestras identidades sociales importan, y también nuestras identidades personales. Los adolescentes y los veinteañeros creamos y rehacemos nuestras identidades personales comprendiendo la interacción de nuestras mentes, cuerpos y almas e integrándolas, experimentando hasta encontrar las mejores (y peores) versiones de nosotros mismos.

Pero la Generación Z vive en nuestras mentes porque no hay razón para estar en nuestros cuerpos. Hace generaciones, mover el cuerpo formaba parte de nuestra vida cotidiana, y ahora tenemos suerte si podemos convencernos de dejar el teléfono e ir al gimnasio para cumplir una cantidad arbitraria de cardio y levantamiento de pesas. Por no mencionar que vivir con climatización significa que nuestros cuerpos rara vez tienen que hacer mucho para regular nuestra temperatura, a menos que seas un friolero y un fanático de la sauna.

He aprendido que las consecuencias de ser incorpóreo son muy amplias. Olvidamos cómo confiar en nosotros mismos y las sensaciones desconocidas empiezan a desencadenar ansiedad. Es difícil conocernos y comprendernos a nosotros mismos sin entender los límites de nuestros cuerpos junto con nuestra consciencia. Como nuestros cuerpos tienen límites, cuando cortamos nuestra conexión con ellos lo llamamos libertad.

Nuestra relación con el espacio físico tiene mucho que ver con nuestros cuerpos, pero también pienso en el modo en que estos cambios generacionales se han extendido a cosas tan básicas como nuestra arquitectura. La distribución de la casa de moda es el «concepto abierto». No hay habitaciones delimitadas para vivir, comer o trabajar. En parte porque a estas alturas somos afortunados si podemos permitirnos más de una habitación, pero también porque mucha gente utiliza la cocina como comedor y el comedor como despacho, lo cual está muy bien, utiliza tu casa como mejor te convenga.

Pero la falta de paredes, que te permite verlo y oírlo todo a la vez, con acceso constante al televisor, la comida basura y la conversación al mismo tiempo, refleja gran parte de nuestra cultura. El ocio, el trabajo y el entretenimiento tienen lugar en el mismo sitio.

Cuando digo que la Generación Z ha tenido demasiada libertad y muy pocas obligaciones entre sí, no abogo por el conservadurismo ni el tradicionalismo. Como ya he escrito antes, yo misma no soy el más tradicional, y abogo por la tolerancia, la diversidad y las libertades políticas, pero las sociedades sanas también ofrecen estructura y orientación a los jóvenes. Esto ya lo sabe cualquier buen padre. Puedes dar a elegir a un niño qué camisa ponerse, pero debe llevar ropa. Del mismo modo, cualquier buen artista, como Picasso, sabe que debe aprender las reglas antes de poder romperlas.

La Generación Z creció en la era secular del salvaje oeste de Internet, en una era de Trump políticamente indigna y polarizada, con una vida de concepto abierto, sin directrices sobre cómo ser un ser humano bueno y eficaz en el mundo.

Cada vez más, la Generación Z no bebe, ni conduce, ni tiene relaciones sexuales, y las generaciones mayores parecen desconcertadas: “¿Por qué no tendrían ganas de conducir? ¿No quieren libertad?”

Pero ya la tenemos. No nos rebelamos porque cualquier cosa transgresora ya se puede hacer desde la pantalla de nuestro bolsillo. Entonces no comprendíamos del todo que se habían invertido miles de millones de dólares en mantenernos adictos a esas transgresiones a través de las plataformas sociales.

“Les enseñamos (NB: a los jóvenes) que no había verdades, ni bien, ni mal, ni sentido, solo elecciones. Les dijimos que podían ser lo que quieran ser, ser todo, en todas partes, al mismo tiempo. Les adentramos en el mar de la libertad, pero sin brújula ni puerto al que dirigirse. Y ese mar de opciones infinitas, lejos de emanciparlos, se volvió abismo insondable que los dejó paralizados. Incapaces de devolverle la mirada al abismo, ahora, nuestros hijos naufragan entre identidades líquidas, vínculos efímeros y deseos que no se sacian. Se consumen en el consumo. Abandonados a toda esperanza, les abrimos las puertas del infierno.” —Eduardo Infante

Sin embargo, creo que los niños estarán bien. Muchos de nosotros estamos intentando volver a conectar con nosotros mismos.

Hay movimientos para hacer vuelos «rawdog», es decir, sentarse allí sin ninguna forma de entretenimiento. Algunos se están pasando a los flip phones, dumbphones, o poniendo sus smartphones en escala de grises para hacerlos intencionadamente menos adictivos.

Otra tendencia prometedora es el reciente resurgimiento de la religión entre la Generación Z tras años de declive, que creo que está relacionado con el hecho de que mi generación reconozca que tenemos necesidad de estructura. Naturalmente, tiene sentido volver a estructuras que han aprovechado la psique humana durante miles de años.

No estoy abogando por un retorno al cristianismo -soy atea muy influida por el budismo-, sino por seguir cualquier andamiaje que te cimiente proporcionándote reglas incorporadas, rituales y una comunidad moral, que hacen más tolerables los embates de la vida cotidiana.

Figuras como Ben Shapiro suelen aconsejar a los jóvenes que se hagan cristianos, se casen y tengan hijos jóvenes. Véase: Mujeres en Mitad de la Veintena: ¿Por qué no quieren tener Hijos?

Muchos y muchas, entre los que me incluyo, se oponen a una visión tan estrecha de la felicidad, pero no se equivocan en cuanto a tener conexión, un marco moral y responsabilidades, como puntos de apoyo en la vida.

Demasiados miembros de la Generación Z han caído en una vida con poca conexión o responsabilidad con el mundo exterior porque ya no es un requisito básico para sobrevivir.

Y por responsabilidad no me refiero a sentir presión para resolver los grandes problemas como el cambio climático, sino a una vida de pequeñas responsabilidades, de cosas que no salvarán el mundo. Llevar a nuestros amigos al aeropuerto en vez de dejar que vayan en Uber. Ayudar a un vecino a llevar la compra. Aparecer en el entrenamiento deportivo de un sobrino. Empezar a cuidar un huerto. Poco a poco podemos encontrar estructuras para nuestra libertad que permitan nuestra alegría y construir una vida con ellas.

Nota: Clare Ashcraft escribe The Mestiza, donde hace observaciones sobre la identidad, la psicología y la cultura.

¿Es la Generación Z la Peor Generación de la Historia o Simplemente Tolerablemente Mala?

steph :) aboga por, simplemente, tomarse un calmante

Algunas de sus observaciones clave:

Si yo fuera tú, sin duda me preocuparían los niños de hoy en día. es decir, ¿cómo puedes sentirte seguro dejando el destino de la humanidad en manos de jóvenes adultos demasiado plagados de ansiedad social como para pedir una reserva? que están subcontratando voluntariamente sus funciones cognitivas básicas a la IA? que no tienen ningún respeto por la tradición, ni siquiera por las convenciones gramaticales consagradas? Es cierto, si yo fuera algo más que uno de estos pequeños desviados incompetentes y mal educados, estaría más que preocupado por los niños de hoy en día. sin embargo, como portavoz oficial de mi generación durante esta docena de párrafos, permíteme que te explique por qué en realidad no estoy preocupada en absoluto.

También:

No he conocido a ningún miembro de la generación z en la vida real que se parezca a esta caricatura que a todos nos encanta odiar. no he conocido a ninguno que sea demasiado inepto para hacer llamadas telefónicas, que no pueda completar tareas sin ChatGPT, o que intente anular a gente IRL. Estoy dispuesta a considerar la idea de que cada miembro de la generación z que he conocido a lo largo de mis días es una anomalía estadística, y que todos los demás, de hecho, encarnan esta espantosa caricatura.

Además:

La mayoría de nuestra generación sigue persiguiendo objetivos tradicionales -carreras estables, relaciones significativas, un sentido anticuado de esperanza y propósito-, pero lo estamos haciendo en una realidad cada vez menos tradicional. Si parece que estamos perdiendo en el juego que crearon nuestros padres y abuelos, es porque ya no se aplican las mismas reglas. Hemos heredado las secuelas de empresas, tecnologías y gobiernos construidos para maximizar las ganancias a corto plazo en lugar de garantizar un futuro sostenible, lo que, sí, nos ha vuelto un poco molestos y poco pulidos. Pero estas circunstancias también nos han enseñado un nuevo tipo de inteligencia: la que nos permite ver a través de sistemas rotos, adaptarnos rápidamente al cambio y replantearnos cómo es un futuro mejor.

Nota: Steph es una escritora y vendedora veinteañera de Miami.

Por si te lo perdiste

De lo último en antropología

De lo último en la sección de sociología

De lo último en estilo de vida

De lo último en esta publicación