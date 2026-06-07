Ciencias Sociales

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Daniela Díaz
Jun 7

Parece que somos una sociedad agobiada por la ansiedad y la depresión, patrones que son una reacción a la permisividad más que la causa de la parálisis creativa. Parece que nos aferramos con uñas y dientes al borde del abismo. La desesperación no fomenta la creatividad. En la opinión de tanta gente, especialmente jóvenes, estamos en una espiral descendente.

Los valores fundamentales de la productividad y el trabajo parece que han desaparecido hace mucho tiempo, al menos en algunos países, sostienen incluso miembros del círculo académico.

Es muy posible que la desesperación rara vez crea el espacio para que fluya la creatividad. Sin embargo, he comprendido que a menudo crea el espacio para que nos derrumbemos o hagamos una pausa, y veo un propósito en ambas cosas:

1. La caída y la pausa pueden proporcionar un cambio de perspectiva que nos reorienta hacia lo que realmente importa.

2. También pueden permitir que nuestro cuerpo descanse lo suficiente como para indicar seguridad, de modo que cualquier parte de nosotros que se haya disociado o abandonado pueda reconectarse y reintegrarse.

No estoy de acuerdo en que los patrones de comportamiento problemáticos provengan de la capacidad de actuar. Más bien, creo que surgen cuando ejercemos capacidad de actuar sin una conexión honesta con nuestra propia verdad y autoridad internas.

Todos tenemos un sistema de guía interno compuesto por señales de nuestro cuerpo, nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. Estos nos ayudan a identificar lo que queremos y lo que es "correcto" para nosotros.

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2 respuestas de Salvador Lorca 📚 y otros
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Martina López
Jun 7

Creo que la respuesta a la supuesta falta de desviación radica en que ahora la gente puede canalizar sus impulsos rebeldes o antisociales hacia actividades políticas o, al menos, relacionadas con la política. Pensemos en los incels: son bichos raros por excelencia que cuentan con la suficiente cobertura política (en la manósfera) como para evitar que les paguen por servir de atrezzo en espectáculos de fenómenos. De forma similar, muchos de los alumnos de secundaria, por lo que he leído, expresaban su incomodidad social adoptando personajes performativos (creencias, identidades, etc.) derivados en gran medida de discursos y tendencias con profundas raíces politizadas. Esta tendencia a politizar la "rareza" no es del todo mala, por supuesto, pero sí la transforma en algo menos individualizado y más polémico.

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5 respuestas de Salvador Lorca 📚 y otros
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Por supuesto, sigue adelante.

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