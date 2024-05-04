Este es un tema que preocupa desde mediados de 2022, pero que en febrero fue especialmente preocupante en algunos países, pues se unió a otros problemas.

A continuación, una presentación sobre la revista:

Revista Liderar

Esta revista es una vibrante publicación empresarial. Producimos artículos sobre dinero y finanzas, negocios, empresas emergentes, tecnología e innovación, liderazgo y políticas gubernamentales. Publicamos historias en nuestras secciones sobre cómo las empresas influyen en la economía e impulsan el cambio, el liderazgo, la innovación y el éxito.

Revista de Liderazgo y Desarrollo de los Empleados

La revista presenta las ideas de los líderes de recursos humanos (RRHH) y de aprendizaje y desarrollo. Esta revista ayudará a los departamentos de RR.HH. para elevar el equipo de liderazgo de su organización y maximizar el crecimiento de los empleados, allanando así el camino para un lugar de trabajo próspero.

Esta nueva revista de RRHH también se centra en el aprenizaje y desarrollo de los empleados y los profesionales para ofrecer una experiencia más enriquecedora y relevante.

Revista sobre Liderazgo Empresarial

Ideas exclusivas que impulsarán tu negocio

Tu crecimiento es la prioridad de esta revista.

Nuestra misión es ayudar a las empresas a desarrollar todo su potencial. Somos su destino para obtener información empresarial, herramientas, comunidad y asesoramiento. En esencia, ofrecemos un lugar para que los líderes aprendan, se relacionen y crezcan.

Entendemos los retos a los que se enfrentan las empresas consolidadas que quieren crecer. Por eso estamos revolucionando el apoyo a este grupo a menudo ignorado.

Somos el destino definitivo para las herramientas de conocimiento empresarial, la comunidad y la tutoría. Nuestro compromiso es inspirar avances y salvar la brecha de apoyo a las empresas, y lo hacemos de varias maneras.

Ofrecemos diversos contenidos originales, como una revista, y numerosos recursos. Tanto si prefieres artículos en profundidad, entrevistas que inviten a la reflexión o actualizaciones rápidas, nuestro contenido está diseñado para ofrecerte todo lo que necesitas para construir un negocio de éxito.

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