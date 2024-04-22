Más de 170 países firmaron el Acuerdo de París sobre el cambio climático, un tratado histórico que pretendía controlar y reducir (entre sus obligaciones) las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera; entró en vigor en noviembre de 2016. Además, hoy se celebra el Día de la Tierra, fundado en 1970 para reconocer los logros del movimiento ecologista y concienciar sobre la sostenibilidad ecológica. En los 54 años transcurridos desde entonces, ese movimiento no ha dejado de crecer, pero también lo han hecho las crisis y la necesidad de actuar. Más de 44.000 especies de todo el mundo están amenazadas de extinción, 2023 fue el año más cálido jamás registrado y muchos problemas ambientales están alcanzando un punto álgido.

Cronología de las Negociaciones Internacionales sobre Medio Ambiente

Referencia cronológica desde 1968 hasta el año 2004:

1968 Primera conferencia intergubernamental sobre la conservación y la utilización racional de los recursos de la biosfera. Organizada por la O.N.U.E.S.C. del 4 al 13 de septiembre en París, recomienda el desarrollo de un gran programa mundial de investigación sobre el hombre y la biosfera, el programa M.A.B. (Man and Biosphere), que se pone en marcha en 1970.

1972 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, Estocolmo (Suecia), 5-16 de junio. De ella surgió el concepto de ecodesarrollo y la fundación del PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente). A partir de esta fecha, la mayoría de los países del mundo tendrán un Ministerio de Medio Ambiente.

1973 Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), también conocida como Convención de Washington, en honor a la capital estadounidense donde se firmó el 3 de marzo.

Protocolo de Montreal de 1987, firmado el 16 de septiembre por cuarenta y tres países, cuyo objetivo es reducir y posteriormente detener la producción y comercialización de sustancias que agotan la capa de ozono, entre ellas los tristemente famosos CFC (clorofluorocarbonos). Los CFC, que se utilizan en grandes cantidades en sistemas de refrigeración y latas de aerosol, provocan la descomposición en la estratosfera del ozono, el compuesto químico que protege la Tierra absorbiendo la radiación ultravioleta de alta energía. En el año 2000, la producción de CFC se habrá reducido en un 85%. 100.

1987 Publicación del Informe Brundtland - llamado así por la noruega Gro Harlem Brundtland, que presidía los trabajos de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo: Nuestro Futuro Común. En él se define institucionalmente el objetivo del desarrollo sostenible.

1988 La Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) crean el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). Su función es "evaluar la información científica, técnica y socioeconómica pertinente para comprender el riesgo de cambio climático inducido por el hombre".

1990 Publicación del primer informe del I.G.C.C., en preparación de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo de Río de Janeiro.

1992 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (o Cumbre de la Tierra) en Río de Janeiro (Brasil), del 3 al 14 de junio. Tras subrayar la necesidad de un desarrollo sostenible, dio lugar a la Declaración de Río (o Carta de la Tierra), que enumera 27 principios para la buena gestión de los recursos del planeta, y a un programa de acción para el siglo XXI (Agenda 21), que enumera 2.500 recomendaciones. Estos documentos definen las grandes orientaciones y las acciones más urgentes que deben emprenderse para encaminar a la sociedad mundial hacia el desarrollo sostenible. La Convención Marco sobre el Cambio Climático y el Convenio sobre la Diversidad Biológica también se firmaron en Río, junto con una declaración de principios sobre los bosques. La conferencia de Río también lanzó una convención para combatir la desertificación, que se adoptó en 1994.

1992 Publicación de la Lista Roja de Especies Amenazadas (un inventario de más de diez mil especies), tras más de veinte años de laboriosas negociaciones desde 1973 (creación de la C.I.T.E.S.). La lista se actualiza periódicamente.

1995 Primera Conferencia de las Partes (conocida como COP 1 -por Conference of the Parties- en el lenguaje especializado) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC, la convención adoptada en Río de Janeiro en 1992), celebrada en Berlín (Alemania) del 28 de marzo al 7 de abril. El término "partes" se refiere a los Estados que han firmado la convención. Desde entonces, cada año se celebra una conferencia de este tipo en uno de los países firmantes.

1997 Conferencia de Kyōto sobre el calentamiento global, a la que asistieron 159 países del 1 al 10 de diciembre. Fue la tercera Conferencia de las Partes (COP 3) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y dio lugar a un acuerdo (el Protocolo de Kyōto) que establece un calendario para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de los países industrializados en un 5,2% para 2012, en comparación con los niveles de 1990. 100% por debajo de los niveles de 1990. Rusia ratificó el Protocolo en 2004, lo que permitió su entrada en vigor el 16 de febrero de 2005.

2001 Publicación del tercer informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, en preparación de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de Johannesburgo.

2002 Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, del 18 al 22 de marzo en Monterrey (México), con el fin de movilizar fondos para mejorar el potencial de las economías en desarrollo y reducir la pobreza.

2002 Conferencia sobre biodiversidad en La Haya (Países Bajos), del 8 al 19 de abril. La conferencia finaliza con la adopción de un programa de lucha contra la deforestación. Estados Unidos sigue negándose a firmar la convención propuesta en Río y seriamente modificada desde entonces.

2002 Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada del 26 de agosto al 4 de septiembre en Johannesburgo (Sudáfrica), conocida como "Río + 10", que concluye sin más resultados concretos que el aumento del número de países (entre ellos Rusia) comprometidos a firmar el Protocolo de Kyōto.

2003 El 23 de septiembre, en la 58ª Asamblea General de las Naciones Unidas, el Presidente de la República Francesa propone la creación de una Organización de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (ONUMA). Una organización de este tipo aumentaría la eficacia de la gobernanza medioambiental internacional. Podría proporcionar apoyo político y una mayor coherencia a la acción medioambiental internacional, al tiempo que daría a los países en desarrollo los medios para aplicar sus políticas medioambientales nacionales.

2004 Séptima Conferencia de los Estados Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, del 21 al 27 de febrero, en Kuala Lumpur (Malasia). La conferencia tropezó con el desacuerdo entre los países del Norte, favorables al "acceso libre y no obligatorio" a la biodiversidad, y los países del Sur, que albergan la mayor parte de la biodiversidad y se oponen a esta cláusula de acceso libre y no obligatorio a los recursos de la diversidad viva.

Conferencia Internacional de París de 2005 sobre "Biodiversidad: Ciencia y Gobernanza", del 24 al 28 de enero. Esta conferencia produjo dos documentos: un Llamamiento lanzado por los científicos en favor de la biodiversidad; y una Declaración que recuerda los compromisos de los gobiernos para invertir el ritmo actual de pérdida de biodiversidad de aquí a 2010.

2005 Undécima Conferencia de las Partes (COP 11) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, celebrada en Montreal (Canadá) del 28 de noviembre al 10 de diciembre. Se complementa con una reunión de las partes del Protocolo de Kyōto (que entró en vigor el 16 de febrero de 2005), conocida como CMP (por Conference serving as the Meeting of the Parties to the Kyoto Protocol). Los países que han ratificado la Convención Marco sobre el Cambio Climático sin aceptar el Protocolo de Kyōto tienen estatus de observadores en esta segunda conferencia. La atención se centra en la dirección a seguir tras la expiración del Protocolo de Kyōto a finales de 2012 (que finalmente se prorrogará hasta 2020). A partir de 2005, estas dos reuniones se celebrarán juntas cada año.

2007 Publicación en noviembre del cuarto informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Resume los trabajos de los Grupos I (principios físicos y ecológicos del cambio climático), II (impactos, vulnerabilidades y adaptación al cambio climático) y III (formas de mitigar el cambio climático y sus efectos), que se hicieron públicos respectivamente en París el 1 de febrero, en Bruselas el 5 de abril y en Bangkok el 3 de mayo. Este cuarto informe insiste en la necesidad de limitar el calentamiento global a 2 grados centígrados durante el siglo XXI. Pone de relieve una vez más el sorprendente contraste entre el amplio consenso científico sobre la aceleración del cambio climático y la inercia de los gobiernos ante la urgente necesidad de tomar medidas políticas a escala internacional.

2009 Decimoquinta Conferencia de las Partes (COP 15) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, celebrada en Copenhague (Dinamarca) del 7 al 18 de diciembre. El orden del día era elaborar un seguimiento del Protocolo de Kyōto (que expira a finales de 2012), para continuar y, si es posible, intensificar la lucha contra el cambio climático, cuyos peligros se consideran ya probados. La cumbre de Copenhague fue un cúmulo de fracasos, el principal de los cuales fue la ausencia de objetivos comunes cuantificados de reducción de gases de efecto invernadero para 2020 y 2050. China y Estados Unidos seguirán contaminando el mundo, mientras que Europa se aferrará a objetivos no vinculantes e infradimensionados.

2010 Décima conferencia de los 193 Estados signatarios del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), celebrada en Nagoya (Japón) del 18 al 29 de octubre (a veces llamada COP 10, por Conferencia de las Partes, pero esta vez relativa al Convenio sobre la Diversidad Biológica y no al Convenio sobre el Cambio Climático). En el orden del día figuraban tres temas principales: la adopción del protocolo ABS (Acceso y Participación en los Beneficios), el plan de acción que fija los objetivos de protección después de 2010 y la notificación por parte del CDB de la creación de la IPBES (Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas). El acuerdo alcanzado en Nagoya, firmado por 190 de los 193 países presentes, es un plan estratégico destinado a detener la desaparición de especies de aquí a 2020 e incluye veinte objetivos específicos, entre los que destacan la protección del 10% de la superficie de los océanos (las zonas marinas protegidas sólo representaban el 1% en 2010), una explotación de los recursos genéticos menos expoliadora para los países de origen y la lucha contra las subvenciones perjudiciales para la biodiversidad (pesca y agricultura intensiva).

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible 2012, en Río (Brasil), del 20 al 22 de junio. Conocida como Río+20, su objetivo era renovar los compromisos internacionales para frenar la degradación global y la pobreza. La economía verde y la gobernanza mundial del desarrollo sostenible estuvieron en el centro de los debates de esta conferencia internacional. El documento final adoptado ("El futuro que queremos") fue decepcionante, ya que contenía pocos compromisos significativos. Un resultado positivo fue el lanzamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que sustituirán a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que expiran en 2015.

2013 Presentación el 27 de septiembre de la primera parte del quinto informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático: "Cambio climático 2013: las pruebas científicas". Más de 9.200 estudios han sido analizados por miles de colaboradores. El objetivo de este volumen es proporcionar a los responsables políticos y al público en general un estado de conocimiento consensuado sobre el cambio climático. Para el G.I.E.C., es pues "extremadamente probable" que la influencia humana haya sido la causa principal del calentamiento global observado desde mediados del siglo XX.

2014 Publicación el 31 de marzo de la segunda parte del quinto informe del G.I.E.C., que analiza el impacto del cambio climático en las sociedades humanas y los ecosistemas. Titulada "Impactos, adaptación y vulnerabilidad al cambio climático", resume los conocimientos acumulados a partir de unos 12.000 estudios publicados en la literatura científica. En abril se publicó la tercera parte, dedicada a las medidas necesarias para frenar el cambio climático. El 31 de octubre se adoptó la síntesis del quinto informe del G.I.E.C.. Esto constituye una base de trabajo fundamental para las futuras negociaciones mundiales sobre el clima.

2015: Conferencia sobre el Cambio Climático de París 2015, celebrada en París-Le Bourget del 30 de noviembre al 12 de diciembre. Se trata de la vigésimo primera Conferencia de las Partes (COP 21) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y la undécima reunión de las partes del Protocolo de Kyōto (CMP 11). El objetivo es alcanzar un nuevo acuerdo internacional sobre el clima, aplicable a todos los países, con el objetivo de mantener el calentamiento global por debajo de los 2 0C para 2100, a fin de evitar consecuencias graves e irreversibles para nuestro planeta. Como era de esperar, la COP 21 dio lugar a un acuerdo a pesar de las reticencias de países como China, India, Sudáfrica y Brasil. Denominado "Acuerdo de París", entrará en vigor a partir de 2020 si lo ratifican cincuenta y cinco de los países firmantes de la CMNUCC (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) y estos cincuenta y cinco países representan al menos el 55% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. 100% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (GEI). Las posiciones adoptadas sobre los grandes principios son claras, pero el texto adoptado en París el 12 de diciembre por los 195 países representados en esta COP sigue siendo totalmente impreciso en cuanto a los plazos que deben cumplirse. Existe una contradicción entre este texto -cuyo objetivo es un calentamiento inferior a 2 0C, lo más cercano posible a 1,5 0C- y las famosas contribuciones nacionales para salvar el clima (presentadas por cada país para esta COP y denominadas I.N.D.C. por Intended Nationality Determined contributions), cuyo efecto acumulado implica un calentamiento de 3 0C de aquí a 2030. Sin duda, se anuncia un punto de inflexión, pero tanto más cuanto que los productores de combustibles fósiles (como Arabia Saudí en el caso del petróleo, China y Australia en el del carbón, etc.) hacen todo lo posible por frenarlo, y el mundo multipolar está desgarrado por profundas desavenencias entre Estados, sin un liderazgo claro.

2016: Más de 170 países firmaron el Acuerdo de París sobre el cambio climático, un tratado histórico que pretendía controlar y reducir (entre sus obligaciones) las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera; entró en vigor en noviembre de 2016.

2021: La 15ª reunión de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP-15), prevista inicialmente para octubre de 2020, se celebra en dos partes. La primera parte de las reuniones tuvo lugar virtualmente del 11 al 15 de octubre de 2021.

2022: Debido a las continuas incertidumbres relacionadas con la pandemia COVID-19, la segunda parte de las reuniones de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica tuvo lugar en Montreal, Canadá, del 3 al 19 de diciembre de 2022.

2023: La segunda sesión del Comité Intergubernamental de Negociación (INC-2) tuvo lugar del 29 de mayo al 2 de junio de 2023 en París, Francia. En la primera reunión (INC-1), los gobiernos pidieron a la secretaría que preparara un documento para ser considerado en el INC-2 con posibles opciones de elementos hacia un instrumento internacional jurídicamente vinculante, basado en un enfoque integral que aborde todo el ciclo de vida de los plásticos, tal como se pide en la resolución 5/14 de la UNEA. La tercera sesión del Comité Intergubernamental de Negociación (INC-3) tuvo lugar del 13 al 19 de noviembre de 2023 en Nairobi, Kenia. La sesión fue precedida por consultas regionales el 12 de noviembre de 2023. Además, tal como decidió el Comité en su segunda sesión, el 11 de noviembre de 2023 se celebró una reunión preparatoria de un día de duración.

2024: Acabar con la contaminación por plásticos: La cuarta sesión del Comité Intergubernamental de Negociación (INC-4) tendrá lugar, estaba previsto, del 23 al 29 de abril de 2024 en Ottawa, Canadá.

El Día de la Tierra

Ayer, la escritora más popular de Substack, y también la persona que más gana en Substack, HEATHER COX RICHARDSON, escribió largamente sobre política americana y el día de la Tierra. Permítanme reproducir un par de extractos:

“El Día de la Tierra no es ninguna novedad. Los estadounidenses lo celebraron por primera vez en 1970. Ese año tampoco fue una idea partidista: El presidente republicano Richard M. Nixon lo estableció cuando los estadounidenses reconocieron una crisis que trascendía el partidismo y se unieron para solucionarla.

La chispa del primer Día de la Tierra fue la publicación en 1962 del libro Primavera silenciosa, de la bióloga marina Rachel Carson, que mostraba los efectos devastadores de las personas sobre la naturaleza al documentar el efecto de los pesticidas modernos sobre el mundo natural. Su exposición de cómo el popular pesticida DDT estaba envenenando la cadena alimentaria en las aguas estadounidenses puso de manifiesto el peligroso uso excesivo de productos químicos y su efecto en los organismos vivos, y captó la atención de los lectores. El libro de Carson vendió más de medio millón de ejemplares en 24 países.”

(…)

“Cuando los científicos organizaron el Fondo de Defensa Medioambiental, los estadounidenses empezaron a prestar más atención a los efectos humanos sobre el medio ambiente, especialmente después de tres acontecimientos cruciales. Primero, el 24 de diciembre de 1968, el astronauta William Anders tomó una fotografía en color de la Tierra elevándose sobre el horizonte de la Luna desde el espacio exterior durante la misión Apolo 8, ilustrando poderosamente la belleza y el aislamiento del globo en el que todos vivimos.

Durante 10 días de enero y febrero de 1969, un vertido masivo de petróleo frente a la costa de Santa Bárbara, California, vertió entre 80.000 y 100.000 barriles de petróleo en el Pacífico, ensuciando 35 millas de playas californianas y matando aves marinas, delfines, leones marinos y elefantes marinos. La indignación pública fue tan grande que el Presidente Nixon fue a Santa Bárbara en marzo para ver los esfuerzos de limpieza, diciendo al público americano que "el incidente de Santa Bárbara ha tocado francamente la conciencia del pueblo americano."

Y entonces, en junio de 1969, los contaminantes químicos vertidos en el río Cuyahoga de Cleveland se incendiaron. El río, vertedero de la industria pesada local, había ardido más de diez veces en el siglo anterior, pero con la creciente atención prestada a los daños medioambientales, esta vez el río en llamas acaparó la atención nacional.

En febrero de 1970, el Presidente Nixon envió al Congreso un mensaje especial "sobre la calidad del medio ambiente". "[N]osotros... hemos abusado demasiado despreocupadamente y durante demasiado tiempo de nuestro entorno natural", escribió. "Ha llegado el momento en que no podemos esperar más para reparar el daño ya hecho, y para establecer nuevos criterios que nos guíen en el futuro".

"Las tareas que hay que hacer requieren dinero, resolución e ingenio", dijo Nixon, "y son demasiado grandes para que las haga el gobierno solo. Exigen filosofías fundamentalmente nuevas sobre el uso de la tierra, el aire y el agua, una reglamentación más estricta, una acción gubernamental más amplia, una mayor participación ciudadana y nuevos programas que garanticen que el gobierno, la industria y los particulares están llamados a hacer su parte del trabajo y a pagar su parte del coste."

Mientras tanto, Gaylord Nelson, senador demócrata por Wisconsin, visitó el vertido de petróleo de Santa Bárbara y confió en que el mismo tipo de entusiasmo que la gente mostraba en las protestas contra la guerra de Vietnam se trasladara a los esfuerzos por proteger el medio ambiente. Anunció una manifestación en los campus universitarios, que pronto se convirtió en un movimiento más amplio en todo el país. Su "Día de la Tierra", celebrado el 22 de abril de 1970, reunió a más de 20 millones de estadounidenses -el 10% de la población total del país en aquel momento- para pedir a la nación que hiciera frente a los daños causados por 150 años de desarrollo industrial no regulado. En el movimiento participaron miembros de todos los partidos políticos, estadounidenses ricos y sus vecinos más pobres, personas que vivían en la ciudad y en el campo, dirigentes sindicales y sus empleadores. Sigue siendo una de las mayores protestas de la historia de Estados Unidos.

En julio de 1970, siguiendo el consejo de un consejo convocado para averiguar cómo consolidar los programas gubernamentales de lucha contra la contaminación, Nixon propuso al Congreso una nueva agencia, la Agencia de Protección del Medio Ambiente, que el Congreso creó ese mismo diciembre. “