Hoy, efemérides del intento judicial federal de acabar la segregación escolar
Proclamación del 70 aniversario de Brown V. Board of Education, aunque los resultados no han sido tan optimistas
Sin embargo, los estudios actuales dicen que no se ha conseguido. Algunos periódicos afirman que un tercio de los encuestados cree que la segregación escolar, en esos territorios, sigue siendo un hecho.
En este Día de 17 Mayo (1954): El Tribunal Supremo de EE.UU. declara ilegal la segregación escolar
