Photo by CDC on Unsplash

Sin embargo, los estudios actuales dicen que no se ha conseguido. Algunos periódicos afirman que un tercio de los encuestados cree que la segregación escolar, en esos territorios, sigue siendo un hecho.

En este Día de 17 Mayo (1954): El Tribunal Supremo de EE.UU. declara ilegal la segregación escolar