Así que el hecho histórico es este:

En este Día de 12 Mayo (1949): Berlín queda Desbloqueada

En este día del año 1949, La Unión Soviética levanta el bloqueo de Berlín.

Lo que tuvieron que hacer los pilotos americanos e ingleses para poder alimentar a los berlineses no fue ni fácil ni poco.

Lo que no está tan claro es porqué los soviéticos no siguieron con esta estrategia más tiempo. Por supuesto, tenía sus inconvenientes geoestratégicos, pero en ocasiones no les importaban tanto.