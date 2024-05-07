Las efemérides que hemo seleccionado hoy son dos derrotas. Ambas, en teoría, no tenían que ocurrir, pero así es la historia:

▷ En este Día de 7 Mayo (1882): Tratado de Bucarest

Tal día como hoy de 1918, el Tratado de Bucarest obligó a Rumanía a efectuar reparaciones territoriales y financieras tras su derrota ante las Potencias Centrales durante la Primera Guerra Mundial (véase las consecuencias de los Tratados). (Imagen de Wikimedia)

Justo 36 años más tarde, en 1954, el general del Viet Minh Vo Nguyen Giap tomó por sorpresa a los franceses en la batalla de Dien Bien Phu, rodeando su base con 40.000 hombres y empleando artillería pesada para capturarla durante la Primera Guerra de Indochina. En la conferencia de Ginebra, Francia pidió apoyo a Estados Unidos, … y de eso, los acontecimientos quisieron que acabaran en otra guerra, con muchísimo más sufrimiento … innecesario.