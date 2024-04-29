También hablaremos de uno de los mayores disturbios que arrasaron otra importante ciudad, esta vez de América, y en los años 90; un hecho histórico también iniciado un 29 de abril.

En este Día de 29 Abril (1429): Juana de Arco reconquista Orleans

La heroína nacional francesa Juana de Arco y sus tropas entran en la ciudad sitiada de Orleans durante la Guerra de los Cien Años contra los ingleses (véase sus causas). Quizás interese saber que se la llamó la 'Doncella de Orleans'.

Juana de Arco

Los acontecimientos que afectaron a Juana estuvieron relacionados con la Guerra de los Cien Años. Tras el Tratado de Troyes (1420) y la muerte de Carlos VI (1422), el reino de Francia se dividió entre un rey legal, el inglés Enrique VI -un niño- que, desde París, sólo ostentaba el norte de Francia y debía mucho al apoyo del duque de Borgoña, y un rey que pretendía ser el único legítimo, el Delfín Carlos, "rey de Bourges", que ostentaba el sur. Domrémy se encontraba en la frontera entre las dos Francias y, en la châtellenie de Vaucouleurs, no lejos de las posesiones de Borgoña y del Imperio, fue uno de los pocos pueblos que permaneció fiel a Carlos, aunque dependiera del rey de Francia. En 1425, sus habitantes tuvieron que abandonar la aldea por primera vez ante la amenaza borgoñona y, en 1428, cuando los anglo-burgundeses pusieron sitio a Vaucouleurs, que resistió, Juana y su familia se refugiaron en Neufchâteau. Fue en este contexto cuando empezó a oír "voces" -las de San Miguel, Santa Catalina y Santa Margarita- que le ordenaban ir a Francia, expulsar a los ingleses y hacer coronar a Carlos en Reims. Los ingleses en Inglaterra, los franceses en Francia y el rey legítimo coronado en Reims como signo de la lugartenencia del verdadero rey, Dios: ésta era la esencia del modelo de "monarquía nacional cristiana" que Juana recibió. Tras muchas vacilaciones, con la ayuda de un pariente, en mayo de 1428 encontró al representante del rey en Vaucouleurs, el capitán Robert de Baudricourt, que la llamó loca y la envió a casa. A partir de entonces, contará con la ayuda de personas que creen en la realidad de su misión y de sus voces, y se topará con la incomprensión o la hostilidad de quienes la creen loca, intrigante y mentirosa, o peor aún, bruja. Entre unos y otros, muchos dudarán en decidirse, vacilando entre la indiferencia, la desconfianza o el interés escéptico. Y es que una larga tradición medieval ha hecho surgir en casi todas partes -y más que nunca a principios del siglo XV, tras las guerras, la peste y los cismas- profetas eruditos o populares, la mayoría de los cuales la Iglesia rechaza por formar parte de las cohortes malditas de Satanás: hechiceros o pseudoprofetas. Tal era el submundo social y mental en el que se encontraba Juana en 1428-1429.

El 12 de febrero de 1429, vuelve a intentarlo con Baudricourt. Bajo la presión de los partidarios de Juana, y tras una sesión de exorcismo en la que salió victoriosa, Baudricourt cedió. Le dio una escolta armada. En once días, la pequeña tropa, que había salido de Vaucouleurs el 13 de febrero por la Puerta de Francia, llegó a Chinon, residencia del "rey" Carlos. El rey, muy reticente, los recibió la noche del 25 de febrero. Ella superó la prueba con nota, reconoció al rey entre su séquito y, en una conversación privada, le convenció de su misión mediante una "señal" que siempre se negaría a revelar en el juicio. Carlos la somete al interrogatorio de los teólogos de la Universidad de Poitiers. Hizo cuatro predicciones: los ingleses levantarían el sitio de Orleans, el rey sería coronado en Reims, París volvería a obedecer al rey y el duque de Orleans regresaría de su cautiverio en Inglaterra. Tras un examen de su virginidad y una investigación de su carácter moral, Juana fue autorizada por Carlos en Consejo a participar en operaciones militares. Equipada con un estandarte (con la inscripción "Jhesus Maria"), un nombre de pila, una armadura completa y una espada encontrada, siguiendo sus instrucciones, en la capilla de Sainte-Catherine-de-Fierbois, cerca de Tours, un escudero, dos pajes y un monje agustino como capellán, participó en las operaciones que condujeron al levantamiento del sitio de Orleans por los ingleses el 8 de mayo de 1429. Le siguieron la reconquista de Jargeau, Meung y Beaugency, y la victoria en Patay el 18 de junio. Su nombre se extendió por toda Francia. Jean Gerson, canciller de la Universidad de París, en un breve tratado fechado el 14 de mayo, se pronunció a favor de la misión divina de Juana, y Christine de Pisan, en un poema fechado el 31 de julio, vio en ella el cumplimiento de las profecías de la Sibila, Bede y Merlín: Francia salvada por una virgen. (Juana fue llamada la 'Doncella de Orleans').

El 17 de julio, Carlos VII fue coronado por el arzobispo de Reims según la tradición. Juana estaba de pie junto al rey, con su estandarte, del que diría que "había estado en el dolor, era justo que estuviera en el honor". Juana fracasó en su tercera predicción. El 8 de septiembre, el ejército comandado por el duque de Alençon lanzó un asalto a París, que fue rechazado y en el que Juana resultó herida. Las operaciones limitadas en las que participó Juana condujeron a la reconquista de Saint-Pierre-le-Moûtier, pero a una derrota en La Charité-sur-Loire (diciembre). El 24 de diciembre, Carlos VII ennoblece a Juana y a su familia. Juana pasa el invierno de 1429-1430 en Berry, Bourges y Sully. A finales de marzo viajó al norte de Île-de-France con una pequeña tropa para luchar contra los borgoñones. El 23 de mayo, mientras intentaba levantar el sitio de Compiègne, fue hecha prisionera por los hombres de Jean de Luxembourg, condottiero al servicio del duque de Borgoña. El arzobispo de Reims, Regnaut de Chartres, que administraba para Carlos VII las regiones conquistadas, escribió a los habitantes de Reims para tranquilizarlos. La captura de La Pucelle, decía, no cambiaba nada: ya se había presentado un joven pastor de Gévaudan que haría tanto como ella. Ahí radicaba el contraste entre el "racionalismo" del clérigo erudito y la creencia popular. Juana murió de eso.

Los juicios

Juana fracasó en su intento de escapar del castillo de Beaulieu-en-Vermandois, arrojándose desde lo alto de una torre, lo que fue reprochado en su juicio como un intento de suicidio. Ya el 26 de mayo, la Universidad de París había exigido que fuera juzgada como hereje por el tribunal de la Inquisición. Este organismo, representante supremo en Francia de la cultura erudita y de los prejuicios, así como de la colaboración con los borgoñones y los ingleses, resultó ser el principal enemigo de Juana. Los ingleses, que querían condenar a Juana, la compraron a Juan de Luxemburgo, pero la entregaron a la Iglesia, declarando que la recuperarían si no era declarada hereje. Un tribunal eclesiástico fue constituido por Pierre Cauchon, obispo de Beauvais, diócesis en cuyo territorio había sido apresada Juana; con su diócesis en manos francesas, este académico parisino, convertido en criatura de los ingleses, se había retirado a Ruán. Antiguo partidario de Borgoña, fue uno de los redactores de la ordenanza "progresista" de 1413, conocida como ordenanza "cabochiana". A pesar de las reticencias de éste, se asoció con un fraile dominico, Jean le Maître, vicario del Inquisidor de Francia en Ruán. Fueron los dos únicos jueces de Juana, rodeados de varios consejeros y asesores a título consultivo.

El proceso de Juana fue, pues, una "inquisición en materia de fe". Se la acusó de vestir ropas masculinas, lo que era una prohibición canónica, de intentar suicidarse, de tener visiones que se consideraban una farsa y un signo de brujería, de negarse a someterse a la Iglesia militante, y de varios otros agravios menores. El juicio comenzó en Ruán el 9 de enero de 1431. A pesar de algunas desviaciones de las reglas y de la tradición, el juicio se ajustó a la legalidad inquisitorial, ya que los jueces estaban deseosos de protegerse de los casos de anulación. La parcialidad fue particularmente evidente en la forma en que se llevaron a cabo los interrogatorios y en el abuso de la ignorancia de Juana. De las declaraciones de Juana se extrajeron doce artículos que se sometieron a la Universidad de París, que ratificó las conclusiones de las facultades de Teología y Derecho en una asamblea solemne celebrada el 14 de mayo. Los teólogos declararon a Juana idólatra, invocadora de demonios, cismática y apóstata. Los canonistas la denunciaron como mentirosa, adivina, altamente sospechosa de herejía, cismática y apóstata. O se retractaba públicamente de sus errores, o sería abandonada al brazo secular. En un momento de debilidad, Juana, que había resistido a las amenazas de tortura, se "retractó" el 24 de mayo en el cementerio de Saint-Ouen. Pronto se recompuso y, en señal de lealtad a sus voces y a Dios, el 27 de mayo volvió a vestirse de hombre. Se celebró un nuevo juicio y, el 30 de mayo de 1431, Juana, hereje y reincidente, fue quemada en la hoguera en la plaza del Vieux-Marché de Ruán.

En 1437, la tercera profecía de Juana se cumplió: las tropas de Carlos VII habían retomado París. El 10 de noviembre de 1449, Carlos VII entra en Ruán y, el 15 de febrero de 1450, ordena una investigación sobre el proceso de Juana. Esta investigación no tuvo continuidad. En 1452, para complacer a la corte francesa, el cardenal d'Estouteville, legado papal, hizo reabrir la investigación sin resultado inmediato. En 1455, a petición de la madre de Juana, se inició un nuevo proceso inquisitorial, en el que el nuevo Gran Inquisidor de Francia, el dominico Jean Bréhal, hizo todo lo posible por promover la memoria de Juana. El 7 de julio de 1456, en la gran sala del palacio arzobispal de Ruán, los comisarios pontificios, presididos por Jean Juvénal des Ursins, arzobispo de Reims, declararon el proceso y la sentencia de Juana "viciados por robo, calumnia, iniquidad, contradicción, error manifiesto de hecho y de derecho, incluida la abjuración, las ejecuciones y todas sus consecuencias" y, en consecuencia, "nulos, sin valor ni autoridad". La decisión se publicó solemnemente en las principales ciudades del reino. Una decisión de anulación puramente negativa, que se limitaba a levantar una hipoteca sobre el destino póstumo de Juana.

Guerra de los Cien Años

Tras la muerte de Enrique V (31 de agosto de 1422) y la de Carlos VI (21 de octubre de 1422), Enrique VI, de pocos meses de edad, fue proclamado rey de Inglaterra y rey de Francia. Su tío, el duque de Bedford, asumió fácilmente la regencia de Francia.

Sin embargo, la partida estaba lejos de ser ganada por los ingleses. El mismo día después del Tratado de Troyes, el Delfín había declarado nulo el tratado y se había asegurado el apoyo de todo el centro y sur de Francia, con la excepción de Guyena. A la muerte de su padre, se proclamó rey con el nombre de Carlos VII.

Los franceses victoriosos (1423-1453)

De 1423 a 1428, los ingleses sólo consiguen éxitos militares menores o sin consecuencias (Verneuil, 1424), mientras que Carlos VII neutraliza al duque de Borgoña. En 1428, los ingleses decidieron lanzar operaciones decisivas contra Carlos VII. En lugar de atacar Anjou como deseaba Bedford, el 12 de octubre los jefes militares ingleses sitiaron Orleans, la llave para cruzar el Loira hacia Berry. Los ingleses se enfrentaron a varias dificultades: los únicos recursos fiscales recaudados en Francia, la falta de voluntad de los príncipes franceses y la resistencia de una parte de la población (sobre todo en Normandía). Pero, en torno a Carlos VII, reinaban la intriga, el caos y el despilfarro, y Carlos, sin prestigio, dudaba de sí mismo y de su derecho.

En términos militares y psicológicos, el asedio de Orleans fue decisivo para ambos bandos. También fue decisiva para Carlos VII la intervención de Juana de Arco, desde la liberación de Orleans (8 de mayo de 1429) hasta la coronación de Carlos VII en Reims (17 de julio de 1429).

Bedford fue incapaz de crear un contragolpe con la ejecución de Juana de Arco (30 de mayo de 1431) y la coronación de Enrique VI en Notre-Dame de París (17 de diciembre de 1431), de retomar las plazas conquistadas por Carlos VII al norte del Loira y, sobre todo, de mantener al duque de Borgoña en la alianza inglesa. La Paz de Arras (21 de septiembre de 1435) reconcilió al duque de Borgoña y a Carlos VII. Al precio de concesiones costosas pero no irrevocables (con la posibilidad de recomprar parte de los territorios cedidos), Carlos obtuvo un apoyo decisivo, que Enrique VI sólo pudo neutralizar con las treguas de 1438.

Cuando Carlos VII reconquistó París el 13 de abril de 1436, las negociaciones fracasaron, y en 1440-1441 Carlos tuvo que sofocar una revuelta de los grandes señores, la Praguerie, a la que se unió el delfín Luis. Una tregua general se concluyó en Tours en 1444.

Tras reorganizar sus ejércitos (órdenes de 1445 y 1448, que establecen la caballería, la infantería de los francos arqueros y la artillería), Carlos VII rompe la tregua en 1449, reconquista Normandía de agosto de 1449 a agosto de 1450 (victoria de Formigny, 14 de abril de 1450), y Guyena de 1450 a 1453 (victoria de Castillon, 17 de julio de 1453, y reconquista de Burdeos el 19 de octubre siguiente).

Los franceses seguían temiendo la reanudación de las hostilidades por parte de los ingleses, pero la locura de Enrique VI y la Guerra de las Dos Rosas los distrajeron. Había nacido una nueva Inglaterra, que ya no se interesaba por Francia. Por el Tratado de Picquigny, firmado en 1475 con Luis XI, Eduardo IV puso fin a la doble monarquía y a la Guerra de los Cien Años, y sólo conservó Calais en Francia.

Es muy difícil atribuir la guerra a los profundos cambios que experimentaron Francia e Inglaterra entre 1337 y 1453 (o 1475). Por ejemplo, el declive demográfico -debido principalmente a las epidemias- fue tan grande en Inglaterra (que se libró de las masacres de la guerra y sólo se vio afectada por las pérdidas militares) como en Francia. Del mismo modo, las extravagancias en sensibilidad, gusto y comportamiento que marcaron lo que J. Huizinga llamó el "otoño de la Edad Media" pueden haber sido exacerbadas por la guerra, pero fueron más o menos las mismas en toda la cristiandad. Para Inglaterra, el peaje financiero de la guerra fue sin duda más bien positivo, mientras que en Francia la destrucción y los gastos agravaron la crisis económica. En ambos bandos, la movilidad social (claros recortes en las filas de la nobleza, aparición de especuladores de guerra, desarraigo o ascenso de soldados) se vio sin duda incrementada por el conflicto.

En los ámbitos político y administrativo, la guerra provocó importantes cambios en la fiscalidad y la organización militar, pero fue sobre todo la monarquía francesa -que iba a la zaga en estos aspectos- la que más se benefició. Pero en ambos bandos, la guerra retrasó más que ayudó el progreso del centralismo monárquico que estaba en marcha a principios del siglo XIV.

La guerra contribuyó sobre todo a exasperar el nacionalismo francés e inglés y a teñirlo de xenofobia, pero también en este caso los procesos habían comenzado en gran medida antes de 1337. Aunque Inglaterra parecía haberse curado definitivamente de sus ambiciones territoriales continentales, aún tenía sus problemas escoceses e irlandeses. Y Francia seguía siendo un reino con ambiciones territoriales indecisas (hacia España, Italia y el Imperio).

Juana después de Juana

En vida, la fama de Juana se debió en gran parte al asombro de ver a la Pucelle "pasar de guardar ovejas a dirigir los ejércitos del rey de Francia". Tras su muerte, su memoria fue a veces honrada, a veces explotada, aunque en la corte y en lo alto de la jerarquía eclesiástica se tendía a ignorarla y a atribuir los acontecimientos provocados por las acciones de Juana sólo a Dios y a su interés por la monarquía francesa. Ciudades como Bourges y sobre todo Orleans hicieron celebrar una misa de réquiem en el aniversario de su muerte. En Orleans se representó varias veces una obra de teatro titulada Mistère du siège d'Orléans (Mistère del sitio de Orleans), redactada en 1435-1439 y producida en 1453-1456. Una falsa Jeanne, Jeanne o Claude du Lis, apareció en la región de Metz en 1436, se casó con un caballero pobre, Robert des Armoises, y esta Jeanne des Armoises, reconocida por los hermanos de Jeanne -¿aberración o cálculo? - ocultó su identidad hasta 1440, cuando -irónicamente- fue desenmascarada por la Universidad y el Parlamento de París.

Juana quedó eclipsada en la época humanista. La historiografía oficial minimizó la importancia del heroísmo en favor de la monarquía, que, por voluntad de Dios, era la verdadera salvadora de Francia. Algunos racionalistas ven en Juana la creación y criatura de un grupo de sabios y cínicos políticos (por ejemplo, Girard du Haillan: De l'estat et mercy des affaires de France, 1570). Otros la sitúan simplemente en la galería de moda de las "mujeres virtuosas". Pocos, como François de Belleforest (Les Grandes Annales, 1572) o Étienne Pasquier (Les Recherches de la France, 1580), se esforzaron por la objetividad erudita. Sin embargo, hay curiosos que se interesan por el texto de los juicios, ya que se conservan una treintena de copias manuscritas de la época del Renacimiento. Por otra parte, con las Guerras de Religión, Juana, vilipendiada por los protestantes (habían destruido el monumento que se le erigió en Orleans en 1567), tendió a convertirse en la patrona de los católicos y, en particular, de los católicos extremos, los ligueurs.

El siglo XVII también habría sido un periodo negativo para Juana de Arco, cuyo carácter "gótico" escandalizaba a la mente clásica, si Jean Chapelain no le hubiera dedicado una larga epopeya, La Pucelle, ou La France délivrée (1656), que fue "esperada como una Eneida" y consternó a los mejores amigos del poeta. Los libertinos, sin embargo, no veían en Jeanne más que una "sutileza política" y afirmaban que sólo había sido quemada en efigie. Esta vena racionalista pareció triunfar en el Siglo de las Luces. Juana fue uno de los blancos favoritos de Voltaire, que trató de ridiculizarla en la epopeya heroico-cómica La Pucelle (escrita en 1738, publicada en 1762), poco apreciada hoy en día, pero muy admirada por los círculos ilustrados del siglo XVIII. Voltaire no fue el único. Beaumarchais, en Les Lettres sérieuses et badines (1740), y la Encyclopédie no veían en Jeanne más que a una desgraciada "idiota" manipulada por bribones. Montesquieu la reduce a un "engaño piadoso". Sin embargo, abundaba la literatura católica edificante que la alababa, y el número de grabados que la representaban como guerrera da fe de su popularidad. Las mentes independientes eran sensibles a su carácter: Rousseau ofreció a la República de Ginebra un texto de los juicios. El mito de Juana de Arco debe mucho al Romanticismo y a dos poetas extranjeros, el inglés Robert Southey (1795) y el alemán Schiller que, en su obra Die Jungfrau von Orléans, hizo de Juana una de las heroínas románticas más conmovedoras. La Restauración, la Monarquía de Julio y el Segundo Imperio vieron florecer el mito de Juana con el "patriotismo moderno". Tres hombres hicieron mucho por la leyenda, el conocimiento y el culto de Juana. Michelet, en el volumen V de la Histoire de France (1841), luego en una Jeanne d'Arc separada (ediciones críticas de G. Rudler, 1925 y de R. Giron, 1948), pintó un retrato inolvidable de Juana, menos alejado de los documentos auténticos de lo que se ha pretendido. El erudito Jules Quicherat publicó una edición autorizada de los juicios y documentos relacionados (1841-1849). Monseigneur Dupanloup, obispo de Orleans desde 1849, preparó finalmente a la opinión católica para la idea de la santidad de Juana. Pintor de la burguesía y de la sociedad establecida, Ingres se sacrifica a la moda pintando una Juana insípida que asiste a la coronación del rey Carlos VII en la catedral de Reims (1854).

Tras la guerra de 1870, Juana se convirtió en "la buena Lorena", símbolo de esperanza y venganza. Sus imágenes -estatuas de Saint-Sulpice, litografías, grabados- abundan. Todos los artistas oficiales y pomposos se sacrificaron por ella (Jules Barbier, Charles Gounod, J. E. Lenepveu, Sarah Bernhardt, Théodore de Banville, François Coppée, Sully Prudhomme). La misma ideología chovinista y clerical inspiró incluso obras históricas serias, como Jeanne d'Arc (1860), de Henri Wallon. Las voces más o menos discordantes fueron escasas. Bernard Shaw hizo de Santa Juana (1923) la primera protestante, pero la admiró aún más. Anatole France, en su Vie de Jeanne d'Arc (1908), aunque veía a Juana como una alucinación, el instrumento de una facción de eclesiásticos, supo reconocer a la "ingenua y pura hija de los campos" con una "devoción sinceramente visionaria", y es en definitiva uno de los que mejor intuyó su carácter popular, histórico y auténtico. Monárquicos y republicanos, católicos y laicos, todos estaban a favor del culto a Juana. Sin embargo, el desencadenamiento de las pasiones nacionalistas antes y después de la guerra de 1914-1918, orquestado por Péguy y Barrès, fue ratificado por la Iglesia, que proclamó beata a la heroína nacional francesa en 1909 (el culto a Juana estaba en consonancia con la espiritualidad de Pío X), y luego santa y patrona de Francia en 1920 (Benedicto XV deseaba borrar de la mente de los franceses victoriosos la actitud poco benévola del Vaticano durante la Gran Guerra). Desde entonces, en medio del embalsamamiento patriótico y religioso, algunos artistas han dado a Juana una interpretación más sencilla pero profunda.

Los Ángeles se Incendian

Muchos siglos más tarde, en 1992, los disturbios estallaron en Los Ángeles en respuesta al veredicto de un juicio muy publicitado contra cuatro policías blancos de Los Ángeles que fueron absueltos de los cargos relacionados con la paliza propinada en 1991 a Rodney King, un automovilista negro que se había resistido a la detención.

Tras grandes disturbios e incendios, el controvertido jefe de policía de Los Ángeles -quien más tarde fue criticado por su respuesta a los disturbios en una investigación oficial dirigida por William Webster, ex director de la Oficina Federal de Investigación- se vio obligado a dimitir. Tras los disturbios, Bradley, el primer alcalde afroamericano de la ciudad, decidió no presentarse a un sexto mandato. Finalmente, King recibió una indemnización de 3,8 millones de dólares de Los Ángeles después de que dos de los agentes que le habían golpeado fueran condenados en un juicio civil por violar sus derechos civiles.