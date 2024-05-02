Etiopía pasó a ser un país (de hecho, un Imperio) respetado. Que tiempos aquellos, y qué diferente a ahora…

Tratado de Wichale

1889: Menilek II de Etiopía firma el Tratado de Wichale con Italia, concediéndole territorio en el norte de Etiopía a cambio de dinero y armamento.

El Tratado de Wichale (2 de mayo de 1889) es un pacto firmado en Wichale, Etiopía, por los italianos y Menilek II de Etiopía, por el que se concedía a Italia los territorios etíopes septentrionales de Bogos, Hamasen y Akale-Guzai (actuales Eritrea y Tigray septentrional) a cambio de una suma de dinero y la provisión de 30.000 mosquetes y 28 cañones.

El artículo XVII del Tratado de Wichale establecía que el emperador de Etiopía "podría" recurrir a los buenos oficios del gobierno italiano en sus tratos con otras potencias extranjeras; pero el texto italiano del tratado tenía la palabra "debe". Basándose en su propio texto, los italianos proclamaron un protectorado sobre Etiopía. En septiembre de 1890, Menilek II repudió su pretensión, y en 1893 denunció oficialmente todo el tratado. El intento de los italianos de imponer por la fuerza un protectorado sobre Etiopía fue finalmente frustrado por su derrota, casi siete años más tarde, en la batalla de Adwa el 1 de marzo de 1896. Por el Tratado de Addis Abeba (26 de octubre de 1896), el país al sur de los ríos Mareb y Muna fue devuelto a Etiopía, e Italia reconoció la independencia absoluta de Etiopía.

La Batalla de Adwa y sus Efectos

La Batalla de Adwa (1 de marzo de 1896) fue un enfrentamiento militar en Adwa, en el centro-norte de Etiopía, entre el ejército etíope del emperador Menilek II y las fuerzas italianas. La victoria del ejército etíope frenó el intento de Italia de construir un imperio en África. La victoria tuvo además importancia por ser la primera derrota aplastante de una potencia europea ante fuerzas africanas durante la época colonial. Desde mediados del siglo XIX, Etiopía era un conjunto de reinos semiindependientes, presididos por el emperador etíope. La muerte en 1889 del emperador Yohannes IV fue seguida de un gran desorden, ya que sus posibles sucesores luchaban por el ascenso.

Un acuerdo posterior a la batalla anuló el Tratado de Wichale y reconoció la plena soberanía e independencia de Etiopía, pero se permitió a los italianos conservar Eritrea.

Tras la batalla de Adwa, la Etiopía de Menilek fue aceptada de inmediato por las potencias europeas como una fuerza política real. La aplastante derrota de un ejército europeo realzó enormemente la reputación internacional de Menilek II, haciendo que afluyeran al país multitud de consejeros, embajadores, emisarios y aventureros extranjeros.

Territorio de Luisiana

1803: Napoleón decidió vendér el Territorio de Luisiana a los norteamericanos por 15 millones de dólares. Es decir, Estados Unidos compró a Francia todo ese territorio a un precio inferior a tres centavos por acre y por 828.000 millas cuadradas (2.144.520 km2), lo que pronto resultó ser una tremenda ganga.

Fundación

El 9 de abril de 1682, Robert Cavelier de La Salle (1643-1687) llegó a la vista del golfo de México y, en nombre de Luis XIV, tomó posesión del territorio comprendido entre el Mississippi y las Montañas Rocosas, que bautizó Luisiana en honor del rey de Francia. Esta fundación fue la culminación de un proceso que había visto a los franceses buscar un paso hacia el Oeste desde mediados del siglo anterior: explorando los Grandes Lagos con este objetivo, Jean Nicolet, compañero de Samuel de Champlain, fue el primer europeo en llegar al lago Michigan en 1634. Entonces oyó hablar de un gran río que desembocaba en lo que él creía el Pacífico: era en realidad el Mississippi. En 1673, Louis Joliet y el jesuita Jacques Marquette decidieron seguir el curso del río. Cuando llegaron a la confluencia de los ríos Misuri y Ohio, a 650 kilómetros del golfo de México, se toparon con indios armados con armas de fuego. Ante el temor de encontrarse con españoles, los franceses emprendieron el regreso por donde habían venido. La exploración del Misisipi no se completó hasta nueve años más tarde. En 1762, Francia cedió Luisiana a España, pero la recuperó cuarenta años después.

La Luisiana colonial

La colonización francesa de Luisiana pasó por una serie de vicisitudes y acabó fracasando políticamente, aunque dejó un legado cultural decisivo a largo plazo. Partiendo de los Grandes Lagos, el explorador Robert Cavelier de La Salle navegó por el Misisipi hasta su desembocadura, reclamando para Francia toda la cuenca fluvial en 1682 y bautizando el país en honor de Luis XIV. La primera colonia se fundó cerca de Biloxi, en la costa del actual estado de Misisipi, en 1699. Mientras Luis XIV perdía interés por Luisiana bajo la regencia de Philippe d'Orléans, el financiero John Law organizó una agresiva campaña publicitaria para la nueva colonia. Nueva Orleans se fundó en 1718, pero la Mississippi Company, que Law había adquirido para desarrollar el comercio transatlántico, quebró en 1720 tras una frenética especulación. No obstante, la empresa colonial persistió y se desarrolló modestamente hasta que Luis XV cedió la colonia y todas las tierras al oeste del Mississippi a su primo el rey de España en virtud del Tratado de Fontainebleau en 1762; la soberanía española sobre Luisiana duró hasta 1803. Los acadianos, expulsados de Nueva Escocia (Canadá) por los británicos, encontraron refugio en Luisiana entre 1765 y 1785. La deformación de la palabra dio lugar a "Cadien" y luego a "Cajun", que designa a la minoría francófona de Luisiana. Además, los refugiados franceses que huían de la gran revuelta de esclavos de Saint-Domingue se instalaron en Luisiana a partir de la década de 1790. Estos plantadores criollos desarrollaron el cultivo de la caña de azúcar en el delta del Misisipi. Bonaparte arrebató Luisiana a España en el Tratado secreto de Saint-Hildefonse (1800). Presintiendo que pronto se reanudaría la guerra con Inglaterra, la vendió a los norteamericanos en 1803 por 15 millones de dólares de oro, duplicando así el tamaño de Estados Unidos. En 1804, Luisiana fue separada de Misuri (posteriormente subdividida) en la línea del paralelo 33, al oeste del río Misisipi. Al este del río, se anexionó Florida Occidental, al sur del paralelo 31. Luisiana adoptó sus fronteras actuales cuando se incorporó como 18º estado miembro de la Unión en 1812.

La Luisiana estadounidense

El barco de vapor, primer medio de transporte mecanizado de la historia, desempeñó un papel decisivo en la colonización y el desarrollo económico de Luisiana en el siglo XIX. El primer barco de vapor recorrió 3.500 kilómetros por los ríos Ohio y Mississippi desde Pittsburgh hasta Nueva Orleans en 1811. Las plantaciones surgieron a lo largo de las principales vías fluviales y sus productos se transportaban a Nueva Orleans, donde se vendían a compradores extranjeros antes de ser cargados en buques oceánicos para la exportación. El comercio del algodón se convirtió en la columna vertebral de la economía de Nueva Orleáns. Después de que en 1822 se estableciera en Baton Rouge el cuartel general del ejército estadounidense en Luisiana, en 1846 Baton Rouge fue elegida en lugar de Nueva Orleans como capital del estado por los diputados protestantes de habla inglesa, hostiles a los católicos de habla francesa, que dominaban la ciudad en aquella época. El traslado tuvo lugar en 1849, tras la construcción de un nuevo capitolio en Baton Rouge. Cuando Abraham Lincoln fue elegido Presidente de los Estados Unidos en 1860, los esclavos representaban el 47% de la población del estado. El 100% de la población del estado y la opción de la secesión fue casi unánime. Luisiana se transformó en un campo de batalla durante la Guerra Civil estadounidense. La pérdida de vidas y la emancipación de los esclavos se sumaron a la destrucción y las confiscaciones de la guerra para arruinar a los plantadores. Luisiana permaneció bajo ocupación militar y control político hasta 1877. Las autoridades federales intentaron imponer a los estados del sur la implantación de un mercado laboral libre, principios de no discriminación y el derecho al voto para los negros, garantizado por la 15ª enmienda de la Constitución (1870). En el campo, los plantadores sin dinero y sus antiguos esclavos liberados, ahora sin trabajo, celebraron contratos de aparcería con reparto de cosechas como solución a sus respectivos problemas económicos. Las leyes de Reconstrucción contra la discriminación racial fueron derogadas en 1877, y las milicias supremacistas blancas (Liga Blanca, Ku Klux Klan) intimidaron a los afroamericanos para disuadirles de participar en las elecciones, lo que permitió a los demócratas recuperar la mayoría en el Congreso del Estado en las elecciones de 1880. La primera decisión tomada por el nuevo Congreso de Luisiana fue introducir medidas discriminatorias contra los negros y los pobres, obligándoles a pagar un impuesto de capitación y haciendo que sólo los hombres de color realizaran pruebas de alfabetización para poder disfrutar del derecho al voto. El espacio público estaba segregado en virtud de este sistema de leyes discriminatorias, conocidas como leyes Jim Crow. En 1900, aunque los hombres negros representaban casi la mitad de la población en edad de votar en Luisiana, sólo 5.000 afroamericanos estaban inscritos regularmente en las listas electorales, de un total de 350.000 votantes...