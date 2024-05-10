Antes de explayarnos un poco más sobre Mandela, examinemos esa nominación de una mujer para presidente en el siglo XIX:

En este Día de 10 Mayo (1872): Las Mujeres, hacia el Poder

Este día de 1872, la reformista estadounidense Victoria Woodhull se convirtió en la primera mujer candidata a la presidencia cuando el Partido por la Igualdad de Derechos la eligió como candidata. (En 2020, Kamala Harris fue también candidata por el partido demócrata, y se convirtió en la primera mujer vicepresidenta de Estados Unidos). Exactamente 122 años después, Nelson Mandela toma posesión como Presidente de Sudáfrica. A pesar de sus inicios violentos, sus esfuerzos por acabar con el apartheid le llevaron a la cárcel (1962-90) le valieron una parte (con F.W. de Klerk) del Premio Nobel de la Paz de 1993, y se convirtió en presidente de Sudáfrica este día de 1994. (Imagen de Wikimedia de Victoria)

Nelson Mandela: Su Vida Personal y Política

En la misión metodista de Qunu, luego en el Clarkebury College, el Healdtown High School y la Universidad para Negros de Fort Hare, Mandela se formó para formar parte de la élite indígena útil a su pueblo y a la administración blanca. Aunque quería convertirse en un "negro inglés", poco a poco fue comprendiendo que, más allá de su identidad thembu, era ante todo un africano.

Mandela siguió este camino de aculturación, sin negar nada e integrándolo todo; aprendió a amar la cultura inglesa pero permaneció fiel a sus orígenes. La ruptura llegó en 1941, cuando, en desacuerdo con la autoridad de su tutor, se trasladó a Johannesburgo como miles de jóvenes de su edad atraídos por las brillantes luces de la gran metrópoli. En los townships de la Ciudad de Oro, entre desarraigados de todas las etnias, inventaron el sueño de una Sudáfrica moderna donde los negros tendrían su lugar. Mandela y sus amigos de entonces no sólo fueron los que inventaron la nueva Sudáfrica -sobre todo en el proyecto político representado por la Carta de la Libertad-, sino que también fueron de los primeros en mostrar el camino hacia una nueva sudafricanidad: urbana, libre, activa, intelectual y militante. Fue en casa de Walter Sisulu donde Nelson Mandela empezó a asistir a las reuniones que marcaron el inicio de su activismo político. El grupo que se formó (W. Sisulu, Oliver Tambo, Anton Lembede, Ashby Mda, etc.) estaba detrás de la creación, en 1944, de una Liga Juvenil dentro del antiguo partido político Congreso Nacional Africano (CNA), fundado en 1912 como Congreso Nacional de Nativos Sudafricanos.

Mandela ya estaba inmerso en una nueva vida, la de la ciudad y la del activismo político. A partir de entonces, rara vez volvería al Transkei. Pero si rompió con el conservadurismo de su jefatura, fue para mantenerse fiel, en un contexto moderno, a las luchas de sus antepasados contra la dominación blanca. Su presencia física, mezcla de autoridad natural y modernidad revolucionaria, le convirtió en el líder indiscutible de la lucha contra el apartheid. Véase más sobre el apartheid (véase su definición, el apartheid en Sudáfrica y la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid, adoptada en Nueva York el 30 de noviembre de 1973).

Implantada tras la llegada al poder del Partido Nacional (N.P., afrikáner) en 1948, esta política de segregación total y brutal reivindicó la estrategia de oposición pacífica pero radical preconizada por la Liga Juvenil del A.N.C., que tomó el poder dentro de la organización en 1949. Tras su activismo durante la "campaña de desafío contra las leyes injustas" (por la abolición de las leyes del apartheid) en 1952, Mandela fue elegido jefe del CNA de Transvaal. Ese mismo año, en asociación con O. Tambo, Mandela abrió en Johannesburgo el primer bufete de abogados negros de Sudáfrica: cientos de personas desposeídas por las leyes del apartheid acudieron a ellos en busca de ayuda. Mandela lideró una doble lucha, jurídica y política, contra el sistema de segregación. En 1955, tras haber participado en la redacción de la Carta de la Libertad (documento programático que definía una nueva sociedad sudafricana democrática y multirracial), Mandela fue detenido y acusado de alta traición junto con otros 155 activistas antiapartheid, todos los cuales fueron finalmente absueltos, el último en marzo de 1961. Mientras tanto, tras su primer matrimonio en 1944 con Evelyn Ntoko Mase, con la que tuvo cuatro hijos, Mandela volvió a casarse en 1958 con Nomzamo Winnifred (Winnie) Madikizela, con la que tuvo dos hijas.

El luchador en la sombra y el prisionero

El 21 de marzo de 1960, en Sharpeville, la represión policial de una manifestación pacífica del Congreso Panafricanista (P.A.C.), partido disidente del CNA, causó sesenta y nueve muertos. Poco después, el CNA y el PAC fueron prohibidos. Fue un punto de inflexión en la lucha de liberación. Mandela fue el primero en aceptar el desafío planteado por las autoridades blancas. Sacando conclusiones del fracaso de las campañas de protesta no violentas y recuperando la tradición de combate bélico de los jefes africanos, en 1961 fundó un brazo armado dentro del CNA: Umkhonto weSizwe ? M.K., "la lanza de la nación", que dirigió en secreto.

Una nueva vida comenzó para Mandela: pasó a la clandestinidad, eludiendo a la policía, y consiguió salir del país, recorrer las capitales africanas y viajar a Londres para recaudar fondos. Este viaje, relatado por la prensa sudafricana, le convirtió en un héroe popular y en el hombre más buscado del país. Finalmente fue detenido en agosto de 1962. No fue hasta la captura de los otros líderes del M.K. en Rivonia, en julio de 1963, cuando Mandela y sus compañeros fueron condenados a cadena perpetua.

En la penitenciaría de Robben Island, frente a la costa de Ciudad del Cabo, Mandela redescubrió paradójicamente la historia de su pueblo, pues allí fue detenido, en el siglo XIX, Makana, un jefe rebelde xhosa que desapareció cuando intentaba huir de la isla. Mandela, encarcelado en Robben Island, representa el renacimiento del mito mesiánico del jefe oculto cuyo esperado regreso será el signo de la liberación.

Aislados y condenados a romper piedras, a los presos del grupo de Rivonia se les permitió, no obstante, estudiar a distancia, lo que dio lugar a la creación de lo que se conocería como la "Universidad de Robben Island", donde todos aprendían y transmitían a sus compañeros los conocimientos adquiridos. Mandela estudió sobre todo afrikaans y se familiarizó con la historia del pueblo afrikáner, lo que le permitió hablar con tranquilidad y cercanía a esta comunidad en los años noventa.

Tras los difíciles años en que triunfó el apartheid, los disturbios de Soweto en 1976 y las revueltas de los township en 1985-1986 renovaron la lucha de liberación. A partir de 1980, los movimientos antiapartheid tomaron como símbolo al icónico Mandela. Las campañas por su liberación adquirieron una dimensión mundial (un concierto en Wembley (Reino Unido) al que asistieron 72.000 personas, retransmitido en más de sesenta países, en honor del setenta cumpleaños del líder).

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Trasladado a la prisión de Pollsmoor (en Ciudad del Cabo) en 1982, y luego a la de Victor Verster (en Paarl) en 1988, Mandela fue objeto de un creciente escrutinio por parte de las autoridades sudafricanas, que parecían avergonzadas del preso que querían utilizar. Cuando en 1985 el Presidente Pieter W. Botha le ofreció la libertad a cambio de que renunciara a la violencia, Mandela, que no había perdido un ápice de su determinación, se negó argumentando que "sólo un hombre libre puede negociar [...]. La libertad del pueblo y mi propia libertad no pueden separarse". Sin embargo, su deseo, hecho público en 1986, de que la crisis se resolviera mediante la negociación y no la confrontación, dio crédito a los partidarios de esta opción, tanto dentro del establishment afrikáner como del CNA en el exilio. Mandela se había convertido en indispensable para cualquier diálogo, pero no fue hasta que Botha fue sustituido como Jefe de Estado por Frederik De Klerk en 1989 que se organizó su liberación el 11 de febrero de 1990.

El Presidente y el Padre de la Nación

Tras salir de la cárcel, Mandela fue elegido Presidente del CNA en julio de 1991, en sustitución de Oliver Tambo, que ya estaba muy enfermo. No cedió inmediatamente ante un gobierno blanco del que desconfiaba, por lo que dirigió durante muchos meses la delegación del partido que negoció los términos de la transición y las primeras elecciones libres del país. Tranquilizando a los empresarios, dando señales de conciliación a los blancos pero sin dejar nunca de denunciar con dureza las estrategias desestabilizadoras de sus adversarios políticos, Mandela consiguió llevar a buen puerto las negociaciones, a pesar de las amenazas y la violencia política. Junto con De Klerk, recibió el Premio Nobel de la Paz en 1993 por sus esfuerzos conjuntos en el proceso de paz. El hombre descrito por el arzobispo Desmond Tutu en los años 80 como el futuro Presidente de Sudáfrica fue capaz, gracias a sus gestos y su discurso tranquilizador, de asumir el papel de Presidente incluso antes de su elección.

Tras votar por primera vez en su vida el 27 de abril de 1994, en las primeras elecciones libres y multirraciales del país, el antiguo preso nº 46664 fue elegido Presidente de la República el 9 de mayo de 1994 por un Parlamento compuesto mayoritariamente por diputados del CNA. A partir de entonces, su presidencia estuvo marcada por la reconciliación nacional y la construcción de una nueva nación "arco iris". Dejando la mayor parte de los asuntos cotidianos en manos de su adjunto Thabo Mbeki, Mandela se dedicó a reparar las heridas del pasado: en particular, apoyó la creación en 1995 de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, destinada a esclarecer los crímenes del pasado. En cada ocasión que se le presentaba, afirmaba la necesidad del perdón y daba ejemplo de apertura y acercamiento entre antiguos enemigos y razas antaño separadas (en la Copa del Mundo de Rugby de 1995 en Sudáfrica, vistió la camiseta del equipo blanco de su país, durante mucho tiempo símbolo del apartheid).

Tras dejar el cargo en 1999, Mandela se retiró activo, actuando en la escena internacional, sobre todo como mediador en el conflicto de Burundi. Pero fue sobre todo al servicio de los niños y de los enfermos de sida como decidió utilizar su fama. Vuelto a casar en 1998 con Graça Machel, viuda del ex presidente mozambiqueño Samora Machel, Mandela fue objeto de un número creciente de homenajes. Pero debilitado por una infección pulmonar, murió el 5 de diciembre de 2013, a los noventa y cinco años, en su casa de Johannesburgo.