El dictador italiano Benito Mussolini, "Il Duce", quien, tras una serie de desventuras militares, se hizo impopular incluso entre sus compañeros fascistas, fue capturado mientras intentaba huir de Italia y fue ejecutado tal día como hoy en 1945.

Breve Contexto Histórico

Al optar por vincular su destino al de Alemania, el Duce no sólo contribuía a asegurar una victoria que parecía cantada. Se implicó en el conflicto porque creía que los sacrificios impuestos a su pueblo conducirían por fin a la aparición de una raza templada y regenerada, cuyas virtudes guerreras intentaba restaurar desde hacía veinte años.

El destino de las armas, particularmente desfavorable para Italia, primera de las potencias del Eje en sucumbir al embate aliado, decidió lo contrario. Desde finales de 1941, a medida que los nubarrones se cernían sobre Italia y ésta se hacía cada vez más dependiente de su aliado alemán, el antiguo socialista convertido en caudillo -había recibido el título de "Primer Mariscal del Imperio" en 1938- no era más que una sombra de sí mismo. Encerrado en su soledad, debilitado por la enfermedad, pasaba sin solución de continuidad del optimismo más exagerado a la depresión. Más indeciso que nunca, presa de una extrema desconfianza hacia casi todos los dirigentes fascistas, pasaba largas temporadas fuera de Roma, en su casa de campo de Romaña, aislado de un pueblo que sólo anhelaba la libertad y la paz.

La noche del 24 de julio de 1943, acudió a la reunión del Gran Consejo del Fascismo como un hombre debilitado y desesperado. Durante varios meses, representantes de la Corte y algunos jerarcas fascistas que, como el rey Víctor Manuel III, querían sacar a su país de la guerra, habían estado en contacto con los Aliados y habían ideado un escenario que obligaría al Duce a abandonar el poder. Al final de una dramática sesión que se prolongó hasta altas horas de la noche, el orden del día presentado por Dino Grandi, que exigía la abolición de la dictadura personal y pedía al Rey que "asumiera todas las iniciativas supremas de decisión", fue aprobado por diecinueve votos a favor, siete en contra y una abstención. El 25 de julio, tras la audiencia real, Mussolini fue detenido y trasladado a la isla de Ponza, luego a la isla de Maddalena y finalmente a un lugar aislado de los Abruzos -Campo Imperatore- de donde Hitler lo hizo liberar el 12 de septiembre por un comando aerotransportado dirigido por Otto Skorzeny.

En Rastenburg, donde Hitler había establecido su cuartel general, Mussolini tuvo que aceptar, bajo la presión del Führer -que amenazaba con hacer pagar cara a Italia su deserción y con arrasar varias ciudades de la península-, formar un gobierno totalmente sometido al Reich. ¿Creía o no que la victoria alemana era aún posible? ¿O se dejó forzar la mano por cansancio, por deseo de evitar a los italianos los efectos de la venganza de Hitler, por respeto a su palabra? Un poco de todo esto, sin duda. Sea como fuere, convertido en un mero ejecutor de la política nazi, el depuesto dictador creó a orillas del lago de Garda, en Saló y Gargnano, una "República Social" con la que Mussolini afirmaba querer volver a las raíces revolucionarias del primer fascismo. En enero de 1944, en Verona, permitió que un tribunal especial formado por las criaturas de Roberto Farinacci y Alessandro Pavolini, el más feroz de los líderes fascistas alineados con la Alemania de Hitler, condenara a muerte a su propio yerno y antiguo heredero, el conde Ciano, fusilado por la espalda junto con cuatro de los conspiradores del 24 de julio.

El acto final tuvo lugar durante la debacle alemana de la primavera de 1945. Durante dieciocho meses, Mussolini había encubierto las acciones represivas y había hecho la vista gorda ante las atrocidades cometidas por las "Brigadas Negras" y la "Guardia Nacional Republicana": grupos armados tanto más fanáticamente apegados al régimen cuanto que sabían que su fin estaba próximo, y que ayudaban a los hombres de las Waffen-SS y de la Wehrmacht en la lucha contra la Resistencia.

El 27 de abril, mientras intentaba huir a Suiza o Alemania en compañía de Claretta Petacci, Mussolini fue detenido por partisanos cerca del pueblo de Dongo, a orillas del lago Como, y ejecutado junto a su compañera. Sus cadáveres, junto con los de varios dirigentes fascistas, fueron llevados a Milán y expuestos en la plaza Loreto ante la furia vengativa de una población que durante mucho tiempo había aplaudido los éxitos del fascismo, pero que no había perdonado a su "guía" ni la inútil y demencial aventura bélica ni la siniestra obra realizada por los últimos partidarios de la "República Social".

Otros hechos históricos:

El empresario estadounidense Dennis Tito se convirtió en el primer turista espacial al ser puesto en órbita a bordo de una misión rusa de suministro a la Estación Espacial Internacional; pagó unos 20 millones de dólares por el viaje de seis días.

Apple lanzó iTunes Store en 2003, que ofrecía a los usuarios la posibilidad de comprar y descargar música de Internet directamente a su biblioteca de iTunes; en 2010 la tienda vendió su canción 10.000 millones.