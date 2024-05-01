Hoy, efemérides de la caída de Saigón (Vietnam del Sur)
Muchos americanos tuvieron que huir en el último momento. Un eslavón importante de la guerra fría.
▷ En este Día de 30 Abril (1975): Cae Saigón y Acaba la Guerra de Vietnam
La capital survietnamita de Saigón (Ciudad Ho Chi Minh) cayó en manos de las tropas norvietnamitas durante la Guerra de Vietnam. Tras la intervención de Estados Unidos, y, con el tiempo, las protestas en contra (como las de 1971), las consecuencias de esta guerra fueron importantes. Todo ello en el marco de la guerra fría.