Los Mexicanos de Texas y California, en estas batallas perdidas, pasaron de ser amos y señores de sus tierras a un grupo expulsado o que se utilizaba para tareas serviles. Y todo por batallas como la que un día como hoy hizo historia.

En este Día de 8 Mayo (1846): Primera Derrota Mexicana frente a Estados Unidos

Tal día como hoy de 1846, las tropas estadounidenses al mando de Zachary Taylor derrotan a una fuerza mexicana al mando del general Mariano Arista en la batalla de Palo Alto, el primer enfrentamiento de la guerra mexicano-estadounidense (1846-48; véase su origen). Diez años antes tuvo lugar la batalla de San Jacinto, durante la guerra de la Independencia texana frente a México, cerca del lugar donde hoy en día se encuentra la ciudad de Houston (Texas). (Imagen de Wikimedia)