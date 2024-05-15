En este día de 15 Mayo (1969): Dimite el primer juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos

En un día como hoy de 1969, el abogado y juez estadounidense Abe Fortas se convirtió en el primer juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos en dimitir bajo amenaza de destitución (Impeachment).

Justo 22 años más tarde (en 1991), Edith Cresson (en la imagen), del Partido Socialista, se convirtió en la primera mujer Primera Ministra de Francia, pero perdió el cargo menos de un año después debido al aumento del desempleo y a la disminución del apoyo dentro de su partido. (Imagen de wikimedia)

Edith Cresson es nombrada Primera Ministra el 15 de mayo de 1991, al frente de un gobierno con más miembros cercanos al Presidente que antes. Su actuación no tardó en ser duramente criticada y batió récords de impopularidad en los sondeos de opinión. No hubo, pues, reactivación de la política socialista, como confirmaron las elecciones regionales y cantonales de marzo de 1992. Los socialistas fueron claramente castigados en estas elecciones intermedias, en las que no estaba en juego ningún poder nacional. Al final de las elecciones, las derechas ocupaban veinte de las veintidós regiones metropolitanas.

A un año de las elecciones legislativas, el Presidente se ve obligado a intentar una nueva recuperación. El 2 de abril de 1992, nombró a Pierre Bérégovoy al frente de un gobierno en el que los allegados al Presidente eran cada vez más numerosos. Bernard Tapie fue nombrado Ministro de Asuntos Urbanos, cargo que pronto tendría que abandonar debido a una acusación judicial. La popularidad del Primer Ministro no tarda en caer en picado. La personalidad de Pierre Bérégovoy, que siempre había sido fuerte según los sondeos de opinión, no bastó para restablecer la confianza de los franceses en el gobierno socialista. Además, se sospechaba que había recibido dinero en condiciones dudosas de un amigo del Presidente. El clima político de los meses anteriores a las elecciones generales de 1993 era envenenado y reflejaba un fuerte deseo de cambio político. Se vio reforzado por las dificultades económicas.

El crecimiento no se materializó y el desempleo aumentó considerablemente. Se desarrolla un malestar social: nuevo conflicto de las enfermeras y malestar de los agricultores en otoño de 1991, conflicto de los estibadores y, a continuación, conflicto de los camioneros que bloquean las comunicaciones en las grandes salidas de vacaciones a principios de julio de 1992. Ese mismo año estuvo marcado por el asunto de la sangre contaminada por el virus del sida: durante varios meses de 1985, se siguió distribuyendo sangre que se sabía potencialmente contaminada porque no se había calentado mediante un procedimiento americano conocido y disponible en la época. Varios responsables de la industria de transfusiones sanguíneas y del Ministerio de Sanidad fueron condenados por la justicia. Laurent Fabius, entonces Primer Ministro, Georgina Dufoix, Ministra de Asuntos Sociales, y Edmond Hervé, Secretario de Estado de Sanidad, fueron acusados de omisión del deber de socorro. El asunto causó conmoción y contribuyó a la imagen de los políticos como irresponsables e incompetentes. Al mismo tiempo, figuras políticas tanto de la izquierda como de la derecha siguieron viéndose implicadas en asuntos financieros.

1992 también estuvo marcado por la adopción del Tratado de Maastricht. Los Doce habían alcanzado un acuerdo para relanzar la integración europea, estableciendo la Unión Económica y Monetaria, que acercaría las economías y conduciría finalmente a la creación de una moneda única.

El Tratado también instituía la ciudadanía europea. François Mitterrand hizo de éste el último gran proyecto de su segundo mandato de siete años. El tratado dividió al RPR, con Philippe Seguin a la cabeza de la oposición, apoyado por Charles Pasqua y Philippe de Villiers (por la UDF). El Presidente optó por ratificar el tratado por referéndum en lugar de por votación parlamentaria. Los sondeos daban al Sí el 65% de los votos en junio de 1992. 100% de los votos en junio de 1992, cuando se eligió la vía del referéndum. Pero el debate público suscitó inquietudes y el descrédito del gobierno socialista jugó a favor del No, que era una expresión de desaprobación del gobierno. Algunos sondeos daban la victoria al No a finales de agosto. El 20 de septiembre, el índice de abstención no fue demasiado elevado (30,3%), pero el Sí ganó con sólo el 51% de los votos. El 100% de los votos. Fueron principalmente los sectores más privilegiados de Francia los que aprobaron el tratado, mientras que los que tenían dificultades económicas y sociales lo rechazaron.

Años más tarde, la alta funcionaria y política francesa, Élisabeth Borne fue primera ministra del presidente Emmanuel Macron de mayo de 2022 a enero de 2024. Después de Édith Cresson, es la segunda mujer al frente de un Gobierno francés.