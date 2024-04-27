Hoy se trata de la independencia de países, o la pérdida de la independencia política y jurídica de otros Estados. Empecemos por África.

En este Día de 27 Abril (1960): Independencia de Togo y luego de Sierra Leona

El 27 de Abril de 1960: Tras varios años como república autónoma de la Unión Francesa, Togo, país de África Occidental, se independizó. Las ganas de independencia ya se respiraba en los barrios de la capital.

La Unión Francesa fue una entidad política creada para sustituir al imperio colonial francés. Al principio, sin embargo, la Unión Francesa funcionó eficazmente en los territorios de Afrique-Occidentale Française (A.-O.F.), Afrique-Équatoriale Française (A.-E.F.) y Madagascar, una vez pasada la tormenta. Las instituciones de la Unión Francesa fueron lugares de aprendizaje para la “clase” política en ciernes y “espacios sociales” para los futuros africanos, que pudieron forjar amistades personales y alianzas políticas. Estas relaciones privilegiadas con el personal de la IV República no estuvieron al abrigo de la agitación de la Guerra Fría, porque el mayor partido federal del África negra francesa, el Rassemblement démocratique africain (RDA), formado en 1946, declaró su alianza con el Partido Comunista Francés y su abierta simpatía por la Unión Soviética. A principios de 1949, los disturbios degeneraron en un auténtico enfrentamiento en Costa de Marfil, desencadenando una peligrosa espiral de disturbios y detenciones. La desactivación de la crisis al año siguiente por François Mitterrand, entonces ministro de Ultramar.

Independencia de Sierra Leona

Exactamente un año más tarde, Sierra Leona -que durante años había sido colonia y protectorado británico- alcanzó la independencia dentro de la Commonwealth británica; Sir Milton Margai fue el primer primer ministro.

Muy lejos de África, un 27 de abril (en este caso, de 1296), otros perdían la independencia: El rey Eduardo I de Inglaterra, en busca de la soberanía sobre los escoceses, invadió Escocia y trasladó la piedra de coronación de Scone a la abadía de Westminster, en Inglaterra.