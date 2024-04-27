Ciencias Sociales

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Discusión sobre este post

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Alex Ros
Apr 27, 2024

Mi reflexión tras leer este post: que importante es el lenguaje a la hora de hablar de historia.

¿Cuál era el bando nacionalista? Al usar ese término se aplica al bando franquista/sublevado/fascista la idea de que solo ese bando defendía a la nación española.

El ejército legítimo era el republicano, que era el modelo de estado de aquella España. Y, guste más o guste menos, los franquistas dieron un golpe de estado.

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1 respuesta de Salvador Lorca 📚
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Por supuesto, sigue adelante.

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