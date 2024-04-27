En este Día de 26 Abril (1937): Bombardeo de Guernica

Durante la guerra civil española, la Legión Cóndor de la fuerza aérea alemana, que apoyaba a los “nacionalistas” sublevados, bombardeó la ciudad vasca de Guernica, un acontecimiento conmemorado en el cuadro “Guernica” de Pablo Picasso, en varias películas y en numerosos libros y estudios. Véase más acerca de los efectos y consecuencias de esa guerra. Y hace 38 años se produjo el accidente nuclear de Chernóbil. En la madrugada del 26 de abril de 1986 se produjo una devastadora catástrofe medioambiental cuando una explosión y un incendio en la central nuclear de Chernóbil (Ucrania) liberaron grandes cantidades de material radiactivo a la atmósfera. Los efectos se notaron incluso en Alemania.

Guernica

Era día de mercado en Guernica cuando las campanas de la iglesia de Santa María hicieron sonar la alarma aquella tarde de 1937. La gente de las laderas de los alrededores abarrotaba la plaza del pueblo. "Todos los lunes había feria en Guernica", contó José Monasterio, testigo presencial del bombardeo. "Atacaban cuando había mucha gente. Y sabían cuándo sus bombardeos matarían más. Cuando hubiera más gente, moriría más gente".

Durante más de tres horas, veinticinco o más de los bombarderos mejor equipados de Alemania, acompañados por al menos otros veinte cazas Messerschmitt y Fiat, arrojaron cien mil libras de bombas incendiarias y de alto poder explosivo sobre el pueblo, reduciéndolo a escombros lenta y sistemáticamente.

"Nos escondíamos en los refugios y rezábamos. Sólo pensaba en huir, estaba muy asustada. No pensaba en mis padres, en mi madre, en mi casa, en nada. Sólo en escapar. Porque durante esas tres horas y media pensé que iba a morir". (testigo Luis Aurtenetxea)

Los que intentaban escapar eran reducidos por las ametralladoras de los cazas. "No paraban de ir y venir, a veces en fila, a veces en formación cerrada. Era como si estuvieran practicando nuevos movimientos. Deben haber disparado miles de balas". (testigo presencial Juan Guezureya) Los incendios que envolvieron la ciudad ardieron durante tres días. El 70% de la ciudad quedó destruida. Mil seiscientos civiles -un tercio de la población- murieron o resultaron heridos.

La noticia del bombardeo corrió como la pólvora. Los nacionalistas negaron inmediatamente su implicación, al igual que los alemanes. Pero las declaraciones de inocencia de Franco no engañaron a nadie. Ante la indignación internacional por la matanza, Von Richthofen afirmó públicamente que el objetivo era un puente sobre el río Mundaca, a las afueras de la ciudad, elegido para cortar el paso a las tropas republicanas que huían. Pero aunque la Legión Cóndor estaba compuesta por los mejores aviadores y aviones de la maquinaria bélica en desarrollo de Hitler, no se consiguió ni un solo impacto sobre el presunto objetivo, ni sobre la estación de ferrocarril, ni sobre la fábrica de armas ligeras cercana.

Guernica tras el bombardeo de 1937

Guernica es la capital cultural del pueblo vasco, sede de su independencia secular y de sus ideales democráticos. No tiene valor estratégico como objetivo militar. Sin embargo, tiempo después se descubrió un informe secreto a Berlín en el que Von Richthofen afirmaba: "...el ataque concentrado sobre Guernica fue el mayor éxito", dejando clara la dudosa intención de la misión: el ataque aéreo total había sido ordenado en nombre de Franco para acabar con la animosa resistencia vasca a las fuerzas nacionalistas. Guernica había servido como campo de pruebas para una nueva táctica militar nazi: bombardear una población civil para desmoralizar al enemigo. Fue un holocausto gratuito provocado por el hombre.

Nota: El 12 de mayo de 1999, el New York Times informó de que, después de sesenta y un años, en una declaración adoptada el 24 de abril de 1999, el Parlamento alemán pidió formalmente disculpas a los ciudadanos de Guernica por el papel que la Legión Cóndor desempeñó en el bombardeo de la ciudad. El gobierno alemán también acordó cambiar los nombres de algunos cuarteles militares alemanes que llevan el nombre de miembros de la Legión Cóndor.