En Rusia hubo 2 revoluciones a principios del siglo XX: La primera obligó al zar a promulgar estas Leyes Fundamentales, o constitucionales (precisamente un 23 de abril, como hoy), que se han llamado también la Constitución rusa de 2006. La segunda, la de 1917, ya la conocemos todos (poder de Lenin y luego de Stalin, etc).

Tiene cierta gracia (en el sentido de tragicomedia) que la primera revolución tuviera como una de sus importantes causas la derrota militar, y que aún así el Zar se aventurara en otra guerra, la de 1014, que le llevaría directamente a perder el poder.

Porque la primera revolución, en opinión de numerosos autores, fue facilitada por el desastre de Tsushima (ante los japoneses), tras los sucesos del domingo sangriento y antes de la las huelgas (generales a veces) en la Revolución Rusa de 1905.

En este Día de 23 Abril (1906): Leyes Fundamentales Rusas

El zar ruso Nicolás II promulga las Leyes Fundamentales, que marcan el fin de la autocracia ilimitada, pero no alcanzan las reformas prometidas en el Manifiesto de Octubre, en el contexto de la primera revolución rusa. A partir de entonces, ninguna ley podía aprobarse sin la aprobación del Consejo de Estado y la Duma Estatal. Los miembros de la Duma eran elegidos por cinco años. El Consejo de Estado y la Duma podían legislar sobre asuntos no contemplados en las Leyes Fundamentales.

La principal innovación fue la inclusión en las Leyes Fundamentales de artículos que garantizaban los derechos de identidad y las libertades civiles, en concreto la protección de la identidad y la residencia, la libertad de residencia, actividad, movimiento, protección de posesiones, libertad de expresión, prensa, sindicatos, reunión y religión. Los derechos y libertades declarados no incluían a los judíos, para quienes seguían existiendo restricciones residenciales y restricciones en los puestos de la función pública.

A pesar de estas concesiones, el zar conservaba un enorme poder. Tenía el derecho de iniciativa legislativa, incluido el derecho exclusivo a iniciar revisiones de las Leyes Fundamentales. Sin su aprobación, las leyes aprobadas por las cámaras legislativas no podían ser aprobadas. Además, en situaciones de emergencia, el zar podía promulgar leyes cuando la Duma no estuviera reunida (artículo 87). Sin embargo, éstas quedaban anuladas si no eran ratificadas por la Duma en el plazo de dos meses. El zar tenía el control supremo del país, incluido el control de la política exterior, el poder de declarar la guerra y la paz, el mando supremo de las fuerzas armadas, el derecho a acuñar monedas, el nombramiento y la disolución del gobierno y el derecho ilimitado a declarar el estado de guerra o de emergencia. El zar tenía poder sobre el Consejo de Ministros y podía exigirles responsabilidades.

El Consejo de Estado y la Duma debían convocarse anualmente. El zar determinaba el calendario de sus actividades anuales y la duración de las “vacaciones” de las instituciones legislativas. Designaba a la mitad de los miembros del Consejo de Estado y tenía derecho a disolver la Duma antes de que se cumplieran los cinco años. Si lo hacía, debía anunciar la fecha de las nuevas elecciones a la Duma. Nicolás II hizo uso de este derecho en dos ocasiones, disolviendo la primera y la segunda Duma. En el segundo caso, el 3 (16) de junio de 1907, se cambió la ley electoral. Esto fue una violación de las Leyes Fundamentales, porque la nueva ley electoral no fue presentada a las instituciones legislativas.

Con la segunda revisión de las Leyes Fundamentales, Rusia se convirtió en una monarquía dualista (monarquía de la Duma).

Sobre el Congreso de los Zemstvos en la Revolución de 1905 y las reformas del zar, véase aquí.