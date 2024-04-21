En este Día de 21 Abril (1836): Revolución de Texas

En la batalla de San Jacinto, el general Sam Houston condujo a 800 tejanos a la victoria sobre un ejército mexicano de 1.500 hombres al mando del general Antonio López de Santa Anna, asegurando así la independencia de los tejanos de México.

Antiguamente habitada por varios pueblos amerindios, como los caddos y los apaches al norte, los jumanos al oeste y los tonkawa, coahuiltecos y karankawa más al sur, la región de la actual Texas fue ocupada gradualmente por colonos españoles a partir del siglo XVI e incorporada a Nueva España, un virreinato del Imperio español que se convirtió en México en 1821 tras la Guerra de la Independencia contra el Reino de España.

Las crecientes tensiones entre un Estado mexicano cada vez más centralizador y la población tejana, formada por muchos colonos estadounidenses, desembocaron en un movimiento separatista, la Revolución de Texas (1835-1836). La Guerra de Independencia de Texas contra México se recuerda sobre todo por la Batalla del Álamo (23 de febrero-6 de marzo de 1836; véase más detalles más adelante), un asedio de trece días al final del cual los tejanos fueron masacrados por las tropas mexicanas del general Santa Anna (véase sobre los últimos años de este presidente mexicano y su intervención en este conflicto más adelante). La muerte de figuras como James Bowie y Davy Crockett durante este episodio contribuyó a convertirlos en héroes populares de la historia estadounidense.

El emplazamiento del Álamo (o Fuerte Álamo), declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2015, aún puede verse en la ciudad de San Antonio, donde es la principal atracción turística del estado. La Revolución de Texas terminó con la victoria en San Jacinto del general Sam Houston, primer presidente de la República de Texas en 1836. Texas fue anexionada por Estados Unidos en 1845, lo que dio lugar a la Guerra México-Estados Unidos (1846-1848), con el pretexto de una disputa fronteriza.

Este conflicto desembocó en el establecimiento de la frontera en el Río Grande, el reconocimiento de la anexión de Texas y la cesión a Estados Unidos de territorios mexicanos correspondientes a California, Nevada, Utah y parte de los actuales Colorado y Nuevo México (Tratado de Guadalupe Hidalgo). La actual Constitución de Texas se aprobó en 1876.

La Independencia de Texas

Revolución de Texas, serie de acontecimientos y batallas militares que desembocaron en la independencia de Texas. Los disturbios comenzaron con la Rebelión Fredoniana (1826), cuando algunos colonos anglos disputaron a las autoridades mexicanas la reclamación de tierras. En 1832, los enfrentamientos entre anglos y mexicanos se agravaron por el fin de la exención aduanera (una dispensa de siete años del pago de algunos aranceles o impuestos aduaneros sobre las importaciones y exportaciones para promover el desarrollo económico de la región), el deseo de un mayor gobierno local y el temor a que se aboliera la esclavitud, así como por las diferencias étnicas y culturales subyacentes. A pesar de la creación de nuevos municipios en Texas, la centralización del poder en México por parte del presidente Antonio López de Santa Anna en 1834 y la especulación con la tierra reavivaron los problemas anteriores y provocaron un nuevo conflicto en 1835. La oposición a Santa Anna estalló en varios estados mexicanos. Los tejanos rechazaron las peticiones de arresto de los líderes de la resistencia en el verano de 1835. En octubre defendieron un cañón en Gonzales y después capturaron una pequeña guarnición mexicana en Goliad. Bajo el mando de Stephen Fuller Austin, un ejército de tejanos anglosajones y mexicanos sitió San Antonio a finales de ese mes. Dirigidos por Edward Burleson (1793-1851) y Ben Milam (1788-1835), capturaron la ciudad del general Martín Perfecto de Cos en diciembre.

En noviembre, el gobierno consultivo de Texas adoptó públicamente una postura federalista a favor de la Constitución de 1824, aunque muchos tejanos anglosajones instaron a la independencia. El gobernador Henry Smith (1788-1851) y un consejo general no consiguieron cooperar ni lograr gran cosa durante el invierno. Mientras tanto, Santa Anna reunió un ejército para sofocar la revuelta. Unas pocas tropas tejanas retuvieron San Antonio mientras voluntarios de Estados Unidos se trasladaban a la zona de Goliad para avanzar sobre Matamoros. El ejército de Santa Anna rodeó a los texanos en San Antonio, comandados por William B. Travis, a finales de febrero de 1836 y asaltó El Álamo el 6 de marzo, mientras la Convención de Texas de 1836 declaraba una república independiente el 2 de marzo. Ese mismo mes, cerca de Goliad, una segunda fuerza mexicana al mando de José de Urrea (véase sobre su vida a continuación) derrotó o capturó a cuatro grupos de tejanos, el mayor de ellos dirigido por James W. Fannin, y ejecutó a los prisioneros.

José de Urrea (1797-1849)

José de Urrea (n. 1797; m. agosto de 1849) fue un general mexicano que participó en la llamada revolución mexicana. Urrea, cuarta generación de militares de frontera, nació en el presidio de Tucson. Siguió los pasos de su padre: mando de guarniciones fronterizas; lucha contra los insurgentes; secundó el plan de independencia de Agustín de Iturbide, pero apoyó a los republicanos contra el imperio. La implicación de padre e hijo en la rebelión del Plan de Montaño provocó el exilio de su padre y la destitución de José. Reingresó en el ejército dos años después (1829), ascendiendo al grado de general en 1835 como protegido de Santa Anna. Se distinguió por oponerse a la independencia de Texas. Como comandante militar de Sonora y Sinaloa, Urrea lanzó una serie de revueltas infructuosas para restablecer la Constitución Federal de 1824, primero en esa región en 1837, y después a escala nacional en 1839, 1840 y 1841. Con el regreso de Santa Anna al poder ese último año, Urrea regresó a Sonora como gobernador y comandante general (1842-1844). Su política agresiva contra los intereses económicos y el poder político de los simpatizantes centralistas, y contra la autonomía de los indios yaquis y mayo, provocó una guerra civil en el estado que se prolongó durante tres años, hasta que un nuevo gobierno nacional le obligó a ceder el mando. Después luchó a las órdenes de Santa Anna en la guerra contra Estados Unidos (1846). Murió en Durango, de cólera.

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Sam Houston reunió otro ejército tejano pero se retiró. El gobierno del presidente David G. Burnet también se retiró. El 21 de abril, en San Jacinto, Houston derrotó a un ala del ejército mexicano dirigido por Santa Anna. Como prisionero, Santa Anna firmó el tratado de Velasco, que concedía la independencia a Texas y ponía fin al conflicto.

Batalla del Álamo

Un ejército heterogéneo formado por colonos tejanos, voluntarios estadounidenses y tejanos atacó y derrotó a la guarnición militar mexicana de San Antonio de Bexar en diciembre de 1835, expulsando a los soldados tanto de la ciudad como de la cercana misión de San Antonio de Valero, conocida popularmente como El Álamo. Al mismo tiempo, Santa Anna conducía a su ejército desde Ciudad de México hacia el norte, en un invierno inusualmente frío, con la intención de aplastar a la oposición.

El Álamo era un extenso recinto de tres acres de piedra y adobe cuyo tamaño y forma lo hacían inadecuado como fuerte. El coronel William Barret Travis, un antiguo abogado, y el coronel James Bowie, conocido por sus aventuras y por el cuchillo que llevaba su nombre, compartían el mando de la pequeña guarnición de El Álamo. Ambos estaban decididos a defenderlo contra viento y marea. Entre los voluntarios estadounidenses que se unieron a la guarnición estaba David Crockett, antiguo congresista de Tennessee. Santa Anna y elementos avanzados de su ejército entraron en San Antonio el 23 de febrero de 1836 e inmediatamente iniciaron un asedio y un continuo bombardeo de artillería de la ciudad.

El asedio y bombardeo de El Álamo continuó durante doce días, con la llegada de unidades adicionales del ejército mexicano para reforzar a las tropas de avanzada. Algunos refuerzos tejanos consiguieron colarse en El Álamo para ayudar a la asediada guarnición, pero los mensajes de ayuda de Travis quedaron en gran medida sin respuesta. Santa Anna atacó El Álamo el 6 de marzo de 1836, en un asalto previo al amanecer que esperaba pillara desprevenidos a los exhaustos defensores. Justo antes del amanecer, mil seiscientos soldados mexicanos atacaron por los cuatro costados. Los defensores, en número de poco más de doscientos, rechazaron dos ataques, pero un tercer asalto abrió una brecha en el muro norte y los soldados mexicanos penetraron en El Álamo. Los soldados avanzaron por el recinto matando a los defensores de la guarnición en una lucha cuerpo a cuerpo. En noventa minutos, todos los defensores habían muerto y la batalla había terminado. Sus cuerpos fueron quemados sin ceremonia alguna.

Texas se independizó de México el 21 de abril de 1836, cuando el ejército de Texas, al mando del general Sam Houston, atacó el campamento de Santa Anna en San Jacinto mientras los soldados mexicanos descansaban. El ejército mexicano había perseguido al ejército tejano en retirada durante semanas tras la batalla de El Álamo, y Santa Anna se había adelantado a su cuerpo principal de tropas con una pequeña fuerza de mil doscientos hombres en un esfuerzo por cortar la huida de Houston. Houston atacó con menos de ochocientos hombres, derrotó a las fuerzas mexicanas y capturó a Santa Anna. El grito de guerra de Texas aquel día fue "¡Recordad El Álamo!". Como condición para su inmediata seguridad y eventual liberación, Santa Anna ordenó la salida de todo el ejército mexicano de Texas y la reconoció oficialmente como república libre e independiente.

De 1836 a 1845, la República de Texas fue el cuarto país del continente norteamericano, junto con Estados Unidos, Canadá y México. Pero la disputa fronteriza con México por la propiedad de las tierras al norte del Río Grande continuó incluso después de que Texas obtuviera la condición de estado de Estados Unidos en 1845. En 1846, unidades del ejército estadounidense construyeron un fuerte justo al norte del Río Grande, lo que provocó que un ejército mexicano al sur del río cruzara y atacara a una fuerza que consideraban invasora armada de su territorio. Se inició entonces una guerra entre Estados Unidos y México.

La batalla de El Álamo avivó la determinación de los estadounidenses de lograr la independencia de Texas, lo que condujo finalmente a la creación de la República de Texas, que a su vez intensificó el deseo de los colonos de formar parte de Estados Unidos y fomentó un gran debate sobre el futuro de Texas y de las tierras mexicanas situadas por encima del río Grande. Las preocupaciones resultantes desembocaron en la Guerra de México de 1846, el Compromiso de 1850 y el debate sobre la esclavitud en los territorios, todo lo cual contribuyó a los acontecimientos que desembocaron en la Guerra de Secesión (1861-1865).

Sin embargo, a lo largo de los años, la batalla de El Álamo se ha recordado menos por su remoto vínculo con la Guerra Civil que por su grito de guerra. "Recordar El Álamo" se ha convertido en el símbolo de los estadounidenses que defienden lo que creen y luchan contra todo pronóstico por una causa o un ideal. El grito de guerra se ha convertido en un rasgo de la identidad estadounidense y la propia batalla en un icono de la cultura popular estadounidense, que ilustra el heroísmo mítico de la gente corriente.

Santa Anna

Santa Anna accedió a la presidencia por primera vez el 1 de abril de 1833, en una coalición con federalistas que necesitaban su apoyo militar para derrocar a un régimen conservador. Sin embargo, no tardó en entregar el gobierno a su vicepresidente, el ardiente reformista Valentín Gómez Farías. En este punto de su carrera, las afiliaciones políticas de Santa Anna se apartaron del bando liberal-federalista. Los líderes conservadores le convencieron para que destituyera a Gómez Farías, cuyas reformas propuestas se consideraban una amenaza tanto para la Iglesia Católica como para el ejército. De este modo, Santa Anna inició su siguiente mandato presidencial en abril de 1834 en el extremo opuesto del espectro político del primero.

En la última mitad de la década de 1830, la carrera de Santa Anna estuvo a punto de terminar, y luego de resucitar, a causa de los conflictos internacionales. Eligió dirigir el ejército mexicano enviado para aplastar la Revolución de Texas. En 1836, tras varias victorias iniciales, incluida la infame batalla de El Álamo, Santa Anna fue capturado. Concedió la independencia a Texas y se retiró derrotado de la vida pública. Sin embargo, en 1838, tropas francesas invadieron México para cobrar indemnizaciones al gobierno. Santa Anna perdió una pierna en la batalla contra los franceses y fue proclamado de nuevo héroe. Su papel en la política nacional se reanudó cuando fue declarado presidente en marzo de 1839, y a principios de la década de 1840 se repitió su ya familiar oscilación entre el poder (1841, 1843, 1844) y el exilio.

La conducta de Santa Anna durante la guerra entre México y Estados Unidos constituyó otro episodio polémico en la vida del general. Aunque se encontraba en el exilio cuando estalló la guerra en 1846, consiguió burlar el bloqueo naval estadounidense, lo que provocó acusaciones de que había acordado secretamente la paz con Estados Unidos. Sin embargo, una vez de vuelta en México, Santa Anna tomó las armas, fue nombrado presidente por el congreso en diciembre de 1846, y durante un tiempo dirigió valientemente a sus tropas antes de sufrir de nuevo la derrota y el exilio.

La guerra con Estados Unidos llevó a México al borde de la desintegración. La situación política a finales de la década de 1840 y principios de la de 1850 era más caótica que nunca. Santa Anna entraba y salía de la presidencia en 1847. Finalmente, en 1853 se formó una frágil coalición conservadora para traerlo de vuelta a México, y se le concedieron poderes extraordinarios con la esperanza de que de algún modo pudiera mantener unida a la nación. De 1853 a 1855, como dictador militar gobernó imperiosamente, la coalición que le había llevado al poder se desintegró y se vio obligado de nuevo al exilio por los líderes liberales de la Revolución de Ayutla. Desde 1855 hasta su muerte en 1876, Santa Anna sólo desempeñó un papel marginal en la política mexicana.

¿Qué pensar de la "época de las revoluciones de Santa Anna"? La visión tradicional de la historia mexicana retrata su avaricia y veleidad como una de las principales causas de la inestabilidad de la nación. Sin embargo, el papel de Santa Anna debe situarse en el contexto más amplio de la sociedad mexicana de la época. Fue un importante líder militar en una época en la que el poder militar era la clave del control político en México. Su principal ventaja fue su capacidad para presentarse como un aliado necesario para facciones políticas extraordinariamente diferentes. En última instancia, sin embargo, su carrera fue más un síntoma de los profundos problemas políticos, sociales y económicos de México que la causa de los mismos.

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Publicado: 20 de abril de 2024

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